FC Schalke 04 - News und Gerüchte: DFB, Senegal und Finnland kämpfen offenbar um S04-Juwel Thiaw

Um Schalkes Abwehrtalent Malick Thiaw buhlen offenbar drei Verbände - unter anderem auch der DFB. Trainer Manuel Baum erklärt, wie er mit seinen Spielern die Negativserie endlich stoppen will. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Schalke 04.

FC Schalke 04: Thiaw auch vom DFB und U21-Trainer Kuntz umworben

Malick Thiaw vom FC Schalke 04 hat offenbar die Qual der Wahl, wenn es darum geht, zu entscheiden, für welche Nationalmannschaft er künftig auflaufen will. Der in Düsseldorf geborene Innenverteidiger hat einen senegalesischen Vater und eine finnische Mutter, er dürfte daher für beide Nationalmannschaften auflaufen. Auch für den DFB wäre er spielberechtigt.

WIe die Bild-Zeitung berichtet, ist der finnische Fußballverband wohl bereits seit Anfang des Jahres an dem 19 Jahre alten Innenverteidigerjuwel der Königsblauen dran. Die Fédération Sénégalaise de Football habe außerdem bereits schon Thiaws Vater kontaktiert.

Nach Angaben der Bild tendiert Thiaw jedoch dazu, künftig für die deutsche Nationalmannschaft aufzulaufen. Demnach solle sich U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz bereits im Umfeld des Spielers erkundigt haben.

Thiaw kam bereits in der vergangenen Saison kurz vor der coronabedingten Unterbrechung der Spielzeit gegen 1899 Hoffenheim zu seinem Bundesligadebüt, erstmals in der Startelf stand er bei der 0:3-NIederlage im Derby gegen Borussia Dortmund am 5. Spieltag der laufenden Saison.

Eine Woche später erzielte er gegen den VfB Stuttgart sein erstes Bundesligator. Nach einem schwachen Auftritt im DFB-Pokal gegen Schweinfurt saß er gegen Mainz (2:2) am vergangenen Spieltag 90 Minuten auf der Bank.

Ein vieldiskutierter Abschied von Ozan Kabak im Winter zu einem europäischen Schwergewicht (Milan und Liverpool gelten als interessiert) könnte Thiaw zu weitaus mehr Spielzeit verhelfen. S04-Trainer Manuel Baum schwärmte zuletzt von den Leistungen des 19-Jährigen: "Er macht seine Sache sehr, sehr gut." Der Vertrag des Innenverteidigers auf Schalke läuft noch bis 2024.

Schalke 04: So will Baum die Negativserie beenden

Schalke-Trainer Manuel Baum hat "sehr viele Stellschrauben entdeckt", die sich entscheidend auf ein Ende der Negativserie von 23 sieglosen Bundesligaspielen in Folge auswirken könnten. Das sagte er in einem Interview mit Sky. An diesen Stellschrauben sei man nun "dran, sie in die richtige Richtung zu drehen".

Einen Teilerfolg erzielten die Königsblauen zuletzt beim 2:2 gegen Schlusslicht Mainz 05. Ein Spiel, das Schalke unglücklich nicht gewann und an dessen Ende besonders die gescholtene S04-Offensive ungewohnte 22 Schüsse auf das gegnerische Tor abgab. Die Leistung, so Baum, sei "ordentlich" gewesen: "Aktuell sind es eher kleine Schritte, aber es sind Schritte und es sind die richtigen."

Bei seiner Ankunft auf Schalke Ende September sei die "einfachste Erkenntnis" aus der "komplexen Diagnostik" schlichtweg der Fakt gewesen, dass die Knappen zu viele Gegentore kassiert hätten: "Da muss mach sich überlegen, warum kriege ich die ganzen Gegentore? Ist das nur ein Problem der Defensive oder liegt es vielleicht daran, dass ich mental schon fast innerlich zusammenfalle, weil ich mir nicht vorstellen kann, selbst mal eins zu schießen?"

Um etwaige Probleme mit dem eigenen Selbstbewusstsein zu beheben, habe er zahlreiche Gespräche mit den S04-Profis geführt. Inwiefern das nun auch zu Siegen in der Bundesliga führen kann, wird sich in etwas mehr als einer Woche zeigen. Dann trifft Schalke 04 im nächsten Bundesligaspiel auf den noch ungeschlagenen VfL Wolfsburg.

Der Negativrekord in puncto Sieglos-Serie von Tasmania Berlin aus der Saison 1965/66 winkt auch im Falle eines weiteren Remis oder einer weiteren Niederlage noch nicht. Die Berliner vollbrachten das Kunststück, sage und schreibe 31 Spiele in Folge nicht zu gewinnen.

FC Schalke 04: Spielplan nach der Länderspielpause