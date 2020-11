BVB vs. Hertha BSC - Haaland-Show nach turbulenter Woche: Maschinen schlafen nicht

Angreifer Erling Haaland ließ sich am Samstagabend gegen Hertha eine turbulente Woche nicht anmerken und avancierte mit einem Viererpack zum Matchwinner für den BVB. Dabei war zunächst unklar, ob Haaland überhaupt auflaufen darf.

Als am Samstagabend gegen 22.20 Uhr der Schlusspfiff im Berliner Olympiastadion ertönte, schnappte sich BVB-Abwehrchef Mats Hummels den Ball und übergab ihn nicht etwa dem Schiedsrichter.

Nein, der 31-Jährige trug das Spielgerät an allen vorbei und drückte es in die Hände von Matchwinner Erling Haaland. Der Angreifer hatte sich dieses Andenken (erneut) redlich verdient, hatte er doch mit seinem ersten Bundesliga-Viererpack dafür gesorgt, dass die Borussia einen Halbzeitrückstand gegen Hertha BSC am Ende in einen 5:2-Kantersieg drehte.

Haaland schoss viermal aufs Tor, viermal zappelte der Ball im Netz - Effizienz pur! Dass der Norweger eine Art Lebensversicherung für die Westfalen darstellt, ist nicht erst seit seinem hauptsächlich im zweiten Durchgang überragenden Auftritt gegen die Alte Dame bekannt. Dass er diese Leistung nach einer für ihn persönlich turbulenten Woche und einer unauffälligen ersten Halbzeit, mit gerade einmal 20 Jahren auf den Platz brachte, ist dabei jedoch umso erstaunlicher und zeigt, wie weit er bereits in seiner Entwicklung ist.

Quarantäne-Chaos: Haaland-Einsatz stand auf der Kippe

Dabei war zunächst unklar, ob Haaland überhaupt auflaufen darf. Nach einem positiven Coronafall in der norwegischen Nationalmannschaft hieß es, der Torjäger müsse sich in eine zehntägige Quarantäne begeben.

Andernfalls drohten laut norwegischen Infektionsschutzgesetzes eine Geldstrafe oder gar eine Gefängnisstrafe. Kurzzeitig war sogar von einem Ausreiseverbot die Rede.

Während der Verband darauf verwies, dass der Spieler bei seiner Abreise den Anordnungen zugestimmt habe, widersprach der BVB. Das letzte Wort hatte dabei das örtliche Gesundheitsamt in Dortmund - und das gewährte dem Stürmer grünes Licht.

Borussia Dortmund: Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler gegen Hertha BSC © imago images / Matthias Koch 1/17 Borussia Dortmund hat nach einer fulminanten zweiten Hälfte mit 5:2 bei Hertha BSC gewonnen. Während die Defensive manchmal wackelte, erwischte Erling Haaland einen Sahnetag und erzielte einen Viererpack. Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler. © imago images / Norbert Schmidt 2/17 ROMAN BÜRKI: War bei beiden Treffern von Cunha chancenlos. Leistete sich einige Unsauberkeiten in der Spieleröffnung (fünf Ballverluste). Machte gegen Pekarik stark das kurze Eck zu (49.). Note: 3,5. © imago images / Avanti 3/17 EMRE CAN: War vor allem in Halbzeit eins der einzige Antreiber im BVB-Spiel. Sehr aufmerksam in der Rückwärtsbewegung. Bereitete den Ausgleich durch Haaland (47.) vor und gewann 88 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 1,5. © imago images / Stefan Matzke 4/17 MATS HUMMELS: Gewann all seine Zweikämpfe (14). Verbuchte die meisten Tackles und fing die meisten Bälle ab. Note: 2. Im Aufbauspiel gewohnt stark. © imago images / Sven Simon 5/17 MANUEL AKANJI: Rettete in letzter Sekunde stark gegen Cunha (22.). Stets aufmerksam und mit den meisten Ballgewinnen der Borussen (zehn). Gewann allerdings nur 40 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 2,5. © imago images / Matthias Koch 6/17 THOMAS MEUNIER: Leitete zwei Hertha-Chancen mit fahrlässigen Fehlpässen ein (9., 10.). Insgesamt mit den meisten Ballverlusten beim BVB (23). Brachte lediglich eine von fünf Flanken an den Mann. Note: 5. © imago images / Matthias Koch 7/17 AXEL WITSEL: Leitete mit einem unsauberen Ball Herthas erste Chance ein (8.). Danach allerdings sicherer und mit einer gewohnt starken Passquote (97 Prozent). Mit den zweitmeisten Balleroberungen beim BVB (neun). Note: 3. © imago images / Avanti 8/17 MAHMOUD DAHOUD: Agierte etwas unglücklich, vor allem beim letzten Pass. Leistete sich im ersten Durchgang 13 Ballverluste und gewann insgesamt nur 38 Prozente seiner Zweikämpfe. Gewährte Cunha vor dem 1:0 zu viel Platz. Note: 4,5. © imago images / HJS 9/17 RAPHAEL GUERREIRO: Unmittelbar vor der Pause fast mit dem Assist zum Ausgleich auf Haaland, doch der erwischte den Ball nicht. Traf in der 70. Minute im Sitzen zum 4:1. Die meisten Ballaktionen (99) und mit überragender Passquote (96 Prozent). Note: 2. © imago images / Matthias Koch 10/17 JULIAN BRANDT: Agierte gemeinsam mit Reus im offensiven Mittelfeld. In Durchgang eins mit vielen Ballverlusten, im zweiten stark verbessert. Legte das 2:1 durch Haaland mit einem Ball in die Tiefe genial auf. Note: 3. © imago images / Matthias Koch 11/17 ERLING HAALAND: Vergab eine Riesenchance zum Ausgleich kurz vor der Pause. Dann wie aufgedreht und mit einem Viererpack. Beim 2:1 mit starkem Tiefenlauf. Beim 3:1 aufmerksam beim Fehlpass von Plattenhardt. Eroberte beim 5:2 stark den Ball. Note: 1. © imago images / Sven Simon 12/17 MARCO REUS: Trieb zu Beginn das Dortmunder Pressing an. In der ersten Halbzeit ohne Durchschlagskraft gegen aufmerksame Herthaner. Verbuchte lediglich einen Torschuss und gewann nur 28 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 4,5. © imago images / Sven Simon 13/17 JUDE BELLINGHAM: Kam in der 62. Minute für den unglücklich agierenden Dahoud. Bediente Haaland zum 5:2. Wies eine Zweikampfquote von 100 Prozent auf. Note: 3. © imago images / Matthias Koch 14/17 GIOVANNI REYNA: Wurde in der 77. Minute für Reus eingewechselt. Ohne nennenswerte Aktionen. Note: Ohne Bewertung. © imago images / Kirchner-Media 15/17 LUKASZ PISZCZEK: Ersetzte den starken Can in der 77. Minute. Note: Ohne Bewertung. © imago images / Horstmüller 16/17 NICO SCHULZ: Betrat in der 85. Minute das Spielfeld für Guerreiro. Note: Ohne Bewertung. © imago images / Matthias Koch 17/17 YOUSSOUFA MOUKOKO: Feierte in der 85. Minute sein Bundesliga-Debüt, als er für Matchwinner Haaland kam und schrieb somit Geschichte. Note: Ohne Bewertung.

BVB: Haaland überragt im Moukoko-Hype

Der Hype um Wunderkind Youssoufa Moukoko und dessen anstehendes, historisches Bundesliga-Debüt nahm Haaland dann nach der Rückkehr nach Dortmund aus dem Rampenlicht.

Haaland selbst adelte das erst am vergangenen Freitag 16 Jahre alt gewordene Sturm-Juwel am DAZN-Mikro als derzeit "größtes Talent der Welt", Moukoko träumte unterdessen bereits im Vorfeld von einem zukünftigen Angriffs-Duo mit dem Goalgetter.

Zunächst beobachtete die Nachwuchshoffnung im Berliner Olympiastadion jedoch, wie der gegenwärtige Dortmunder Torgarant sein Team in eindrucksvoller Manier zum Sieg schoss.

Netzreaktionen zur Haaland-Gala in Berlin: "Das könnte mal einer für den Effzeh werden" © getty 1/15 Erling Haaland hat beim 5:2-Sieg von Borussia Dortmund bei Hertha BSC vier Tore erzielt. Logischerweise ist der BVB-Star nach dieser Gala einmal mehr der gefeierte Held. Die Netzreaktionen... © getty 2/15 Eine Anspielung auf Youssoufa Moukoko, der in der 85. Minute für Haaland eingewechselt wurde und so zum jüngsten Bundesligaspieler aller Zeiten wurde. © getty 3/15 © getty 4/15 © getty 5/15 © getty 6/15 © getty 7/15 © getty 8/15 © getty 9/15 © getty 10/15 © getty 11/15 © getty 12/15 © getty 13/15 © getty 14/15 © getty 15/15

BVB-Matchwinner Haaland: Zaubertrank zur Pause

Im ersten Durchgang tat sich Haaland gegen aggressiv und eng verteidigende Herthaner noch schwer, verbuchte lediglich zwei abgeblockte Abschlüsse und vergab eine Riesenchance zum Ausgleich unmittelbar vor dem Pausenpfiff, als er nach einem Zuspiel Raphael Guerreiros eigentlich nur noch den Fuß hätte hinhalten müssen.

Zur Pause hatte Haaland dann die Lösung parat. "Ehrlich gesagt habe ich einen Red Bull getrunken. Dann habe ich ein paar Flügel bekommen und alles war gut", verriet er mit einem Schmunzeln nach der Partie. Es war mehr als "gut": In Halbzeit zwei präsentierte er sich wie ausgewechselt und markierte innerhalb von 15 Minuten einen lupenreinen Hattrick. Weitere 18 Minuten später war der Viererpack perfekt.

Nachdem er beim Ausgleichstreffer nach Vorarbeit von Emre Can goldrichtig gestanden hatte, brillierte er beim zweiten Treffer mit einem seiner gewohnten Tiefenläufe und wurde von Julian Brandt mustergültig bedient. Beim dritten Tor fing er aufmerksam einen Fehlpass der Berliner Hintermannschaft ab und nahm seinem Gegenspieler Omar Alderete per Vollsprint mehrere Meter ab, während er bei seinem vierten Abschluss den Angriff nach starker Balleroberung gegen Matteo Guendouzi selbst einleitete.

Nach Golden-Boy-Award: Haaland mit Viererpack

Zusätzliche Motivation gab es für den ohnehin als zielstrebig und erfolgshungrig geltenden Youngster noch vor dem Anpfiff: Der Linksfuß wurde von der italienischen Tuttosport zum besten U21-Spieler der Welt gewählt und mit dem Golden-Boy-Award 2020 ausgezeichnet. Damit tritt Haaland in die Fußstapfen von unter anderem Vorjahressieger Joao Felix (Atletico Madrid) oder PSG-Star Kylian Mbappe (2017).

"Heute mit einer schönen Überraschung aufgewacht und den Tag mit vier Toren und einem tollen Sieg beendet", twitterte Haaland im Anschluss an die Partie. Auch die Gastgeber zeigten sich beeindruckt ob der Leistung des jungen Norwegers und teilten den Beitrag mit den Worten: "Maschinen schlafen?" Machines sleep?"

Für "Maschine" Haaland waren es am Ende einer ereignisreichen Woche die Tore 28 bis 31 im 30. Pflichtspiel für die Schwarz-Gelben - und sein erster Viererpack in Deutschlands Beletage. Nie gelangen einem jüngeren Spieler hier vier Tore in einer Begegnung. Hätte ihn Favre nicht fünf Minuten vor Abpfiff für seinen möglichen Partner in spe Moukoko vom Platz genommen, hätte er sein Trefferkonto womöglich noch weiter in die Höhe geschraubt.

Ein zu Scherzen aufgelegter Haaland schilderte bei ESPN die Unterhaltung mit seinem Cheftrainer: "Um ehrlich zu sein, er fragte mich, wie viele Tore ich erzielt hätte. Er meinte: 'Hast Du drei gemacht?' Ich sagte: 'Nein, vier. Nur vier, weil Du mich ausgewechselt hast.' Also bin ich jetzt ein bisschen sauer auf ihn. Aber so ist das nun mal." Seine Hattrick-Bälle nimmt Haaland bekanntlich mit ins Bett, wie das mit Viererpack-Bällen ist, hat er noch nicht verraten.