BVB, News und Gerüchte - Borussia Dortmunds Sportdirektor Zorc: Köln-Pleite? "Schwer zu erklären"

Nach der Niederlage gegen bis dato sieglose Kölner hat BVB-Sportdirektor Michael Zorc vermutet, dass die Mannschaft mit Lob nicht umgehen und den Gegner daher unterschätzt habe. Lucien Favre äußert leise Kritik an Erling Haaland. Trotz der vielen Spiele und der großen Belastung für den Norweger soll es für Youssoufa Moukoko zunächst nur Kurzeinsätze geben. Eine DDR-Legende hält den Vergleich zwischen Haaland und Bayern-Stürmer Robert Lewandowski für unangebracht. Hier gibt es alle BVB-News und -Gerüchte.

BVB nach Pleite gegen Köln: Das sind Dortmunds Baustellen.

BVB-Sportdirektor Zorc: Köln-Pleite? "Haben zu wenig gemahnt"

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat nach der 1:2-Niederlage des BVB am Samstag gegen bis dato noch sieglose Kölner die Mannschaft bezüglich des Umgangs mit dem Lob in den vergangenen Wochen und der Herangehensweise an das Heimspiel gegen den Effzeh scharf kritisiert.

Die Niederlage sei "schwer zu erklären", wird Zorc vom kicker zitiert. "Vielleicht", so Zorc weiter, "haben wir im Vorfeld nicht genug gemahnt". Demnach unterstellte Zorc der Mannschaft angesichts der zuletzt guten Leistungen, dem 5:2 in Berlin und dem abgeklärten Sieg in der Champions League gegen Brügge, der Mannschaft eine allzu laxe Einstellung vor der Partie gegen den Abstiegskandidaten.

"Wir sind offensichtlich noch nicht so weit, wie wir uns erhofft haben - und wie wir selbst geglaubt haben. Wir konnten mit dem Lob vielleicht nicht so gut umgehen", führte Zorc in der WAZ weiter an.

Durch die Pleite gegen die Domstädter sind die Schwarzgelben in der Tabelle auf den dritten Platz hinter RB Leipzig zurückgefallen, der Rückstand auf Ligaprimus Bayern München beträgt nun vier Punkte.

BVB - News: Favre kritisiert Haaland nach Leistung gegen Köln

BVB-Trainer Lucien Favre hat nach der 1:2-Niederlage der Dortmunder gegen den 1. FC Köln Kritik an seinem Starstürmer Erling Haaland geäußert. Dieser hatte nach seinem sensationellen Viererpack in der Vorwoche gegen Hertha BSC und seinem Doppelpack gegen Brügge gegen die Domstädter zwei hundertprozentige Torchancen vergeben - eine davon sogar kläglich kurz vor Schluss (SPOX-Note 5,5).

Favre ging es in seiner Kritik an Haaland jedoch um dessen Bewegungen im Spiel selbst und nicht um die vergebenen Großchancen. "Erling hat sich zu wenig bewegt, zu wenig Läufe in die Tiefe gemacht", sagte Favre dem ZDF.

Bourssia Dortmund: Moukoko bekommt vorerst nur Kurzeinsätze

Ein mögliches Startelfdebüt von Youssoufa Moukoko beim BVB steht offenbar nach wie vor nicht zur Debatte. Wie die Bild berichtet, sei nicht geplant, dem erst kürzlich 16 Jahre alt gewordenen Nachwuchsstürmer trotz der großen physischen Belastung für Erling Haaland mehr als nur Kurzeinsätze zu geben.

Moukoko solle "nicht verheizt" werden, heißt es in dem Bericht. Vor einer Woche hatte der Deutsch-Kameruner gegen Hertha BSC (5:2) sein Profidebüt für die Dortmunder gegeben, nachdem er in der 85. Minute für Haaland eingewechselt worden war.

Gegen Köln am Samstag wurde er sogar schon in der 67. Minute eingewechselt und war an der Entstehung des Anschlusstreffers von Thorgan Hazard beteiligt.

Borussia Dortmund - News: BVB winken 35 Millionen Euro

Dem BVB winkt in der Champions League in diesem Jahr ein warmer Geldregen. Wie der kicker berichtet, könnten die Schwarzgelben im Falle eines Gruppensiegs durch einen Sieg über Lazio Rom am Mittwoch die garantierten Einnahmen auf bis zu 35 Millionen Euro steigern.

Die UEFA schüttet in der Gruppenphase 2,7 Millionen Euro pro Sieg aus, für das Weiterkommen in die Runde der besten 16 gibt es zusätzlich 9,5 Millionen. Der BVB führt seine Gruppe F momentan mit neun Punkten an, es folgt Lazio Rom mit acht Zählern.

Haaland so gut wie Lewandowski? "Wird Lewy nicht gerecht"

Joachim Streich (69), DDR-Rekordspieler und -torjäger, hat die beiden aktuell wohl besten Stürmer der Bundesliga gegenübergestellt, von einem Vergleich zwischen Erling Haaland und Robert Lewandowski jedoch abgesehen.

Haaland sei "sicher ein Top-Talent, aber ihn jetzt schon mit Robert Lewandowski zu vergleichen, würde meiner Meinung nach Lewandowski nicht gerecht", erklärte Streich. Lewandowski besteche "durch seine Konstanz, zudem hat auch er sich zuletzt noch mal weiterentwickelt, weil er jetzt noch mannschaftsdienlicher spielt".

Während Lewandowski sein Torekonto am Samstag auf zwölf Treffer hochschraubte, blieb Haaland bei zehn stehen. Bei der 1:2-NIederlage des BVB vergab der Norweger zwei hundertprozentige Torchancen - unter anderem kurz vor Schluss, als er es verpasste, den Ball freistehend aus vier Metern über die Linie zu drücken.

