BVB - Rückschlag aus dem Nichts: Die Baustellen von Borussia Dortmund

Die überraschende 1:2-Pleite von Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln hat drei Großbaustellen offenbart. Diese glaubte der BVB eigentlich geschlossen zu haben.

In der Nachspielzeit hatten einige Borussen innerlich wohl schon zum Jubeln angesetzt. Erling Haaland bekam den Ball zwei Meter vor dem Tor in den Fuß gespielt und stand vor seinem nächsten Wow-Moment. Doch Dortmunds Tormaschine hatte einen Glitch und semmelte den Ball am Kasten vorbei.

Nicht mal ein Remis konnte der BVB zuhause retten, gegen zuvor in 18 Spielen sieglose Kölner. Vielmehr kassierten die ambitionierten Westfalen beim 1:2 gegen den krassen Außenseiter einen herben Rückschlag, der offenbarte: Es gibt viel Arbeit für Trainer Lucien Favre.

Baustelle 1: Die Schwäche bei Standards

Die nahezu baugleichen Kölner Treffer - Ecke Ondrej Duda, Tor Ellyes Skhiri - erinnerten deutlich an ein Problem, das die Dortmunder gefühlt ewig mit sich rumschleppen. Mindestens, seitdem ihr Meisterschaftsexpress vor zwei Jahren trotz neun Punkten Vorsprung noch entgleiste. Von der Horror-Bilanz mit 19 Standard-Gegentreffern jener Spielzeit 18/19 hat sich der BVB zwar etwas distanziert. Ganz behoben wurde das Problem mit den simpelsten aller Fußballtricks aber nie.

Obwohl in Mats Hummels nun ein kopfballstarker Abräumer im Zentrum steht, bleibt Dortmund bei Ecken und Freistößen anfällig. Offenbar ist es weniger ein Problem mangelnder Lufthoheit als eins der Abstimmung, denn am Ende stand der Torschütze zwei Mal völlig frei. Das sah auch Aushilfs-Linksverteidiger Felix Passlack so, der in Vertretung wortkarger BVB-Stars den Finger in die Wunde legte: "Wir spielen Manndeckung und man muss bei seinem Gegenspieler bleiben."

BVB gegen 1. FC Köln: Noten und Einzelkritiken zu Borussia Dortmund © imago images 1/15 18-mal konnte Köln nicht gewinnen in der Bundesliga, dann kam der BVB. Die Niederlage war verdient, weil der Dortmunder Offensiv-Trumpf einen Winterschlaf eingelegt hat und zwei Mittelfeldakteure über alle Maßen enttäuschten. Die BVB-Noten. © imago images / Frank Hoermann / SVEN SIMON / POOL 2/15 ROMAN BÜRKI: Bei beiden Standardtoren der frechen Kölner nur Zuschauer. Mitte der ersten Halbzeit mit einem schweren Missverständnis mit Akanji, das zum Dortmunder Glück aber nicht von den Gästen bestraft wurde. Note: 4,5. © imago images / Maik Hölter/TEAM2sportphoto/Pool 3/15 THOMAS MEUNIER (bis 61.): Zeigte Licht und Schatten. Hatte einen schweren Stand gegen Kölns Besten, Ismail Jakobs. Machte seine Sache aber defensiv recht ordentlich. Auf offensive Impulse warten die BVB-Fans bei ihm aber weiter vergeblich. Note: 4. © imago images / Frank Hoermann / SVEN SIMON / POOL 4/15 MANUEL AKANJI: Bestätigte den Aufwärtstrend und war bester BVB-Defensivspieler. Störte in letzter Not einen brandgefährlichen Jakobs-Querpass. Mit den meisten Ballkontakten (139) und den meisten Pässen (127). Immer wieder Teil des Angriffsspiels. Note 3. © imago images / Jürgen fromme /firo Sportphoto 5/15 MATS HUMMELS: War in der Offensive seinem vierten Saisontor zweimal ganz nah, einmal sogar kurz vor Schluss, aber Horn lenkte seinen Schuss noch übers Tor. Defensiv war er etwas schwächer und mit einigen Stellungsfehlern. Note 4. © imago images / Maik Hölter/TEAM2sportphoto/Pool 6/15 FELIX PASSLACK (bis 67.): Konnte als Guerreiro-Ersatz nicht ansatzweise punkten. Mit einigen Wacklern im Rückwärtsgang. Hatte Glück, dass er im Duell mit Thielmann keinen Elfmeter verursachte (41.). Auch in der Offensive blass. Note: 5. © imago images / SvenSimon / POOL 7/15 EMRE CAN: War lange mit der Aufgabe überfordert, die Kölner Angriffe im Keim zu ersticken. Ließ im Mittelfeld viele Lücken. In der Offensive nur mit Distanzschüssen. Rückte zum Schluss in die Dreierkette. Immerhin: Bester BVB-Zweikämpfer. Note 4. © imago images / Jürgen fromme /firo Sportphoto 8/15 AXEL WITSEL: Cans Nebenmann bekam das Spiel hingegen überhaupt nicht in den Griff. Ohne Körpersprache, war er nicht in der Lage, zur richtigen Zeit Speed ins Spiel zu bringen. Schwacher Auftritt. Möglicherweise mal ein Kandidat für eine Pause.Note 5. © imago images / Max Maiwald/DeFodi Images/Pool 9/15 JULIAN BRANDT (bis 67.): Seine beste Szene: die Flanke auf Hummels bei dessen Abseitstor. Ansonsten war nichts von Brandt zu sehen. Keine guten Aktionen, keine Ideen, kaum Gegenwehr. Musste daher richtigerweise vorzeitig vom Feld. Note 5. © imago images / SvenSimon / POOL 10/15 MARCO REUS: In vielen Szenen lief die Partie am Kapitän vorbei, drei seiner Pässe sorgten jedoch für höchste Gefahr und drei Riesenchancen: Zwei davon vergab Haaland, eine ließ Hummels ungenutzt. Note 3,5. © imago images / SvenSimon / POOL 11/15 JADON SANCHO: Nach dem Lichtblick gegen Brügge nun wieder im gewohnten Trott des ersten Saisonviertels. Setzte mit einem Lattentreffer nach vier Minuten ein Ausrufezeichen, tauchte dann aber völlig ab. Note 4,5. © imago images / Jürgen fromme /firo Sportphoto 12/15 ERLING HAALAND Hält das Biest schon Winterschlaf? Nach mehreren Gala-Auftritten heute unterirdisch. Verlor vor beiden Kölner Toren das entscheidende Kopfballduell, ließ zwei Riesenchance zum Ausgleich liegen – eine in der Nachspielzeit. Note 5,5. © Friedemann Vogel - Pool/Getty Images 13/15 THORGAN HAZARD (ab 61.) Kam nach gut einer Stunde für den angeschlagenen Meunier, um mehr Dampf in der Offensive zu entwickeln. Benötigte nur 13 Minuten, um dem BVB mit dem 1:2 wieder Hoffnung zu geben. Erstes Saisontor für den Belgier. Note: 3. © Friedemann Vogel - Pool/Getty Images 14/15 YOUSSOUFA MOUKOKO (ab 67.): Führte sich im ersten Profi-Heimspiel gleich gut ein und verzog nur knapp. Am Anschlusstreffer entscheidend beteiligt. In der Nachspielzeit noch Ausgangspunkt der Großchance von Haaland. Note: 3. © Friedemann Vogel - Pool/Getty Images 15/15 GIOVANNI REYNA (ab 67.) Für den enttäuschenden Brandt auf dem Platz. Mit dem feinen Assist zum Anschlusstreffer. Es war bereits die vierte Torvorlage des 18-Jährigen. Note: 3,0.

Ärgerlich für die Dortmunder, dass sie sich mit diesen grundlegenden und einfach zu behebenden Fehlern wiederholt selbst in Schwierigkeiten bringen. Denn aus dem Spiel heraus hatten technisch klar unterlegene Kölner nur dann Möglichkeiten, wenn die BVB-Abwehr sie auf dem Silbertablett präsentierte: So wie beim Missverständnis zwischen Torwart Roman Bürki und Innenverteidiger Manuel Akanji. Oder bei Hummels verunglücktem Risiko-Fehlpass.

Den Titel "beste Abwehr der Liga" hat die BVB-Verteidigung nach insgesamt gutem Saisonstart mit fünf Weißen Westen jedenfalls nun wieder abgegeben. Mit neun Gegentoren liegt der BVB in dieser Statistik hinter Leipzig und Wolfsburg nur noch auf Rang drei. Das gute Gefühl der letzten Wochen, das Team habe sich über die Defensive stabilisiert, ist erst mal weg. Ein Lichtblick bleibt die Entwicklung von Akanji: Der oft kritisierte Schweizer spielt seit Wochen souverän.