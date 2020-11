BVB, News und Gerüchte: Neuer Vertrag für Giovanni Reyna am 18. Geburtstag?

BVB-Youngster Giovanni Reyna feiert am Freitag seinen 18. Geburtstag und wird anschließend offenbar einen langfristigen Vertrag unterschreiben. Bundestrainer Joachim Löw fordert von Julian Brandt den nächsten Entwicklungsschritt. Dortmunds Boss Hans-Joachim Watzke kontert Kritik am G15-Gipfel. Hier gibt es News und Gerüchte zur Borussia.

BVB: Neuer Reyna-Vertrag am 18. Geburtstag?

BVB-Youngster Giovanni Reyna könnte am Donnerstag sein Debüt für die US-amerikanische Nationalmannschaft geben und feiert einen Tag später seinen 18. Geburtstag. Wie der kicker berichtet, wird Reyna dann langfristig an den Verein gebunden.

Der bisherige Fördervertrag soll in einen Vertrag bis 2024 mit deutlich höheren Bezügen umgewandelt werden. Eine offizielle Bestätigung seitens des Vereins wird zeitnah erwartet, bisher äußerte sich der BVB nicht zu einer entsprechenden Vereinbarung. "Ja, es stimmt. Wir sind bemüht, mit Gio eine langfristige Lösung zu finden", erklärte Sportdirektor Michael Zorc lediglich im Oktober in der Bild.

Dass Reyna künftig häufiger für sein Heimatland USA auflaufen wird, sieht Lizenzspielerchef Sebastian Kehl vorwiegend positiv: "Wir freuen uns riesig für ihn, auch wenn das eine deutliche Mehrbelastung ist. Doch das nehmen wir gern in Kauf." Internationale Einsätze seien "ein Reifeprozess für ihn".

Reyna kam in der laufenden Saison in allen zwölf Pflichtspielen der Borussia zum Einsatz und stand sogar neunmal in der Startelf. Der US-Boy habe laut Kehl "einen großen Schritt" nach vorne gemacht und sei "ein richtiger Bestandteil der Mannschaft" geworden. "Gio hat oft gezeigt, welchen Mehrwert er der Mannschaft bringt, er ist clever, gewandt und torgefährlich. Und er hat ein Näschen im 16er."

Giovani Reyna: Statistiken für den BVB

Saison Spiele Tore Vorlagen Minuten 2020/21 12 2 5 774 2019/20 18 1 2 408

BVB: Bundestrainer Löw erhöht Druck auf Brandt

Bundestrainer Joachim Löw hat den Dortmunder Offensivspieler Julian Brandt für dessen Leistung beim 1:0-Testspielsieg gegen Tschechien (hier geht es zu den Höhepunkten) kritisiert: "Er war nicht immer glücklich in allen Aktionen", sagte Löw. "Ich hoffe und erwarte den nächsten Schritt von ihm. Er hat sehr viel Können, ist aber ein bisschen schwankend in der Leistung." Bei RTL forderte Löw, dass Brandt "die nächste Hürde überspringt. Er hat viel Potenzial".

Bei einer Großchance in der 32. Minute nach einem fatalen Fehlpass des Tschechen Vaclav Jemelka drosch Brandt den Ball aus 13 Metern in den Leipziger Nachthimmel. Vorausgegangen war eine gruselige Ballannahme des Edeltechnikers.

"So eine Chance muss er nutzen, um nachhaltig Ansprüche anmelden zu können", sagte RTL-Experte Michael Ballack, der genau wie Löw monierte: "Er macht aus seinen Möglichkeiten viel zu wenig."

BVB-Boss Watzke weist Kritik an G15-Gipfel zurück

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hat Kritik am G15-Gipfel in Frankfurt zurückgewiesen, zu dem nicht alle Bundesligisten eingeladen waren. "Die Klubs, die nicht dabei waren, hatten sich ja vorher schon auf eine Haltung festgelegt und versucht, das DFL-Präsidium damit unter Druck zu setzen", sagte Watzke der Funke Mediengruppe.

Der VfB Stuttgart, Arminia Bielefeld, der FSV Mainz 05 und der FC Augsburg hatten zuvor ein Konzeptpapier verschickt, in dem sie Vorschläge für eine Umverteilung der Fernsehgelder nannten. "Das ist nicht unser Weg, auch das wollten wir heute demonstrieren", sagte Watzke.

Bereits zuvor hatte sich Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge ähnlich geäußert: "Wir werden kein Positionspapier erarbeiten und quer durch die Republik schicken, wie es andere getan haben. Den Solidarpakt haben nicht wir gebrochen."

Das Treffen am Frankfurter Flughafen habe laut Watzke "in sehr harmonischer, sehr von gegenseitigem Vertrauen geprägter Atmosphäre" stattgefunden. "Wir haben viele Themen besprochen, und eines davon war auch die Verteilung der Fernsehgelder. Und da haben wir gemeinsam festgehalten, dass wir großes Vertrauen in das DFL-Präsidium haben, das über die Verteilung entscheidet."

