BVB, News und Gerüchte: Haaland spricht über seine Auswechslungen

Borussia Dortmunds Torjäger Erling Haaland hat über seine Auswechslungen durch Trainer Lucien Favre gesprochen. Dan-Axel Zagadou hat seine langwierige Verletzung überwunden und spricht über das anstehende Comeback. Das Comeback von Jürgen Klopp in Dortmund ist derweil geplatzt. Alle News und Gerüchte zum BVB gibt es hier.

News zu Borussia Dortmund vom Vortag findet Ihr hier.

BVB, News: Haaland spricht über häufige Auswechslungen

Dortmunds Torjäger Erling Haaland hat in einem Interview mit CBS Sports über seine häufigen Auswechslungen durch Trainer Lucien Favre gesprochen. "Es ist zur Normalität geworden, dass er mich auswechselt. Ich weiß nicht wieso" sagte der Norweger (via Ruhr Nachrichten). "Vielleicht möchte er, dass ich mehr Tore schieße. Ich muss so oft treffen wie möglich, so schnell wie möglich, bevor er mich auswechselt", scherzte er.

Ein Blick auf die Statistiken zeigt aber, dass Haaland gar nicht so oft ausgewechselt wird. In der Liga wurde er in sieben Einsätzen erst einmal vorzeitig vom Platz geholt. Nur in den beiden klaren Siegen über den FC Brügge in der Königsklasse durfte er jeweils vorzeitig zum Duschen, zuvor spielte er zweimal durch.

BVB, News: Bei Zagadou "alles wieder in Ordnung"

Bei Dan-Axel Zagadou bahnt sich ein Comeback nach fast vier Monaten Verletzungspause an. "Es geht mir gut, mental bin ich fit, auch körperlich habe ich mich gut von der Verletzung erholt und trainiere wieder mit der Mannschaft. Ich denke, dass ich schon bald wieder helfen kann", sagte der Innenverteidiger den Ruhr Nachrichten.

Der 21-Jährige war mit einer mysteriösen Knieverletzung seit dem Trainingslager des BVB ausgefallen. Er habe nun mit einem Personal Trainer ein "spezielles Programm absolviert" um das ohnehin schon vorgeschädigte Knie weiter zu stärken. Dass er Angst gehabt habe, sein Körper sei für die Belastungen des Profifußballs nicht gemacht, dementierte er trotz der zweiten schwerwiegenden Knieverletzung. "Daran habe ich nie gezweifelt."

Borussia Dortmund schlägt Club Brügge: Die BVB-Einzelkritik © imago images / Jan Huebner 1/17 Borussia Dortmund landet einen ungefährdeten 3:0-Sieg gegen Club Brügge und schnuppert am Achtelfinale der Königsklasse. Neben Erling Haaland und Raphael Guerreiro überzeugen zwei Engländer. Der BVB in der Einzelkritik. © imago images / Sven Simon 2/17 ROMAN BÜRKI: Können Keeper auch Kurzarbeitergeld beantragen? Vom belgischen Meister nur einmal ernsthaft geprüft, da hatte der Schweizer seine Fingerspitzen rechtzeitig vor Krmencik am Ball (65.). Note: 3. © imago images / Revierfoto 3/17 THOMAS MEUNIER (bis 72.): Bleibt weiter hinter den großen Erwartungen zurück. Stand gegen seinen alten Klub in der Defensive sicher, aber Meuniers offensive Pässe kommen einfach zu selten an. Note: 4. © imago images / Revierfoto 4/17 MANUEL AKANJI: Bestätigte in seinem 20. Spiel in der Königsklasse den Aufwärtstrend der letzten Wochen. Defensiv souverän und auch vorne mit Szenen. Hatte sogar einen Treffer auf dem Fuß, doch Gäste-Keeper Mignolet konnte retten (32.). Note 2,5. © imago images / Kirchner-Media 5/17 MATS HUMMELS: Mit einem frühen Flüchtigkeitsfehler, der Brügges Krmencik fast die Chance auf die Führung ermöglicht hätte. Danach aber gewohnt souverän, auch im Spielaufbau. Note: 3. © imago images / Revierfoto 6/17 RAPHAEL GUERREIRO (bis 81.): Meiste Pässe, meiste Ballkontakte - trotz Auswechslung! Der Portugiese ist längst der heimliche Spielmacher beim BVB. Fast alle Angriffe laufen über Guerreiro, der mit seiner Rolle als LV offenbar unterfordert ist. Note: 2. © imago images / Ulrich Hufnagel 7/17 JUDE BELLINGHAM: Sehr engagiert, sehr offensiv ausgerichtet, mit einigen guten Seitenverlagerungen. Überzeugender Auftritt des Engländers, der vor dem 2:0 auch den Freistoß zog. Note: 2,5. © imago images / RHR-Foto 8/17 THOMAS DELANEY (bis 72.): Einer von fünf Neuen im Favre-Team gegenüber dem jüngsten Sieg in der Bundesliga. Wie immer mit großer Laufbereitschaft. Stopfte viele Lücken und hatte auch offensiv einige gute Ideen. Note: 3. © imago images / Team 2 9/17 JADON SANCHO: Vielleicht das beste Saisonspiel des Engländers. Sanchos Traumpass auf Haaland öffnete früh den Weg zum 200. Königsklassen-Tor des BVB. Ebenso sehenswert sein eigenes Tor zum 2:0, ein toller Freistoß in den Winkel. Note: 1,5. © imago images / Kirchner-Media 10/17 THORGAN HAZARD: Konnte sich auf der rechten Außenbahn nur selten in Szene setzen. Wie in der 43. Minute, als er sich von De Ketelaere schlicht abkochen ließ. Zu harmlos bei einem Volley aus kurzer Distanz (79.). Note: 4. © imago images / Kirchner-Media 11/17 GIOVANNI REYNA (bis 81.): Bekam die würdevolle Aufgabe übertragen, im zentralen Mittelfeld die Fäden zu ziehen. Das gelang aber diesmal eher schlecht als recht. Oft überhastet und ungenau. Verdaddelte einen klasse Pass von Haaland (21.). Note: 4. © imago images / Kirchner-Media 12/17 ERLING HAALAND (bis 81.): Langsam gehen die Superlative aus. Knackte mit seinem Doppelpack etliche CL-Rekorde. Dortmunds fleischgewordene Ballmaschine prügelt die Kugeln auf den Kasten, dass man sich Sorgen ums Tornetz machen muss. Irrer Typ. Note: 1,5. © imago images / Avanti 13/17 EMRE CAN (ab 72.): In den letzten achtzehn Minuten für den ausgepowerten Delaney auf dem Platz. Versuchte, nochmal etwas Dampf zu machen. Nennenswertes kam aber nicht mehr dabei heraus. Keine Benotung. © imago images / Revierfoto 14/17 MATEU MOREY (ab 72.): Durfte für Meunier ran und kam damit überraschend zu seinem erst zweiten Pflichtspieleinsatz in dieser Saison. Machte seine Sache ordentlich, aber unauffällig. Keine Benotung. © imago images / Revierfoto 15/17 FELIX PASSLACK (ab 81.): In der Schlussphase noch für Guerreiro auf dem Platz. Sein gefährlicher Torschuss wurde gerade noch von Brügges Abwehr zur Ecke gelenkt. Keine Benotung. © imago images / Revierfoto 16/17 JULIAN BRANDT (ab 81.): Ein paar Spielminuten zum Schluss für Dortmunds Mittelfeld-Ass. Reichte aber angesichts des Spielstands nur noch zu einem besseren Auslaufen. Keine Benotung. © imago images / RHR-Foto 17/17 MARCO REUS (ab 81.): Der Kapitän diesmal nur mit einem schonenden Kurzeinsatz. Keine Benotung.

BVB, News: Klopp kehrt doch nicht nach Dortmund zurück

Jürgen Klopp kehrt doch nicht nach Dortmund zurück. Das Gruppenfinale seines FC Liverpool in der Champions League gegen den dänischen Meister FC Midtjylland wird am 9. Dezember in Herning ausgetragen. Das bestätigte die Europäische Fußball-Union (UEFA) auf Anfrage.

Am Donnerstag hatte die Stadt Dortmund noch erklärt, der Signal-Iduna-Park sei als Austragungsort vorgesehen.

BVB - Michael Zorc lobt mentale Einstellung: "Gier ist da"

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hält die mentale Einstellung für einen Grund für den momentanen Höhenflug des deutschen Vizemeisters. "Die Gier ist da bei der Truppe. Im Fußball soll es ausdrücken, dass man sich immer wieder auf das nächste Spiel konzentriert", sagte er am Donnerstag: "Der Fokus ist da, das hat uns in den letzten Jahren immer mal Punkte gekostet. Da haben wir uns entwickelt, und wir müssen weiter beweisen, dass es so ist." Hier geht es zur Meldung.

