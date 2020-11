BVB - News und Gerüchte: Julian Brandts Formtief "für einen Trainer sehr frustrierend"

Nach Bundestrainer Joachim Löw hat auch Sky-Experte Dietmar Hamann Borussia Dortmunds Spieler Julian Brandt kritisiert. Jude Bellingham schrieb derweil am Donnerstagabend englische Fußballgeschichte. Hier gibt es aktuelle News und Gerüchte rund um den BVB.

BVB: Julian Brandt nach DFB-Auftritt weiter in der Kritik

Nach Bundestrainer Jochaim Löw hat auch Sky-Experte Dietmar Hamann die bis dato gezeigten Leistungen von Julian Brandt in dieser Saison kritisch beurteilt.

Während Löw am Mittwochabend nach dem unglücklichen Auftritt des BVB-Profis gegen Tschechien von Brandt eindringlich "den nächsten Schritt von ihm" forderte, zeigte sich auch Hamann enttäuscht von den bisherigen Spielen des 24-Jährigen angesichts seines so großen Potenzials, das Brandt gerade in der vergangenen Saison schon gezeigt habe.

"Es ist für einen Trainer, aber auch für einen Fußballfan wie mich sehr frustrierend, wenn ich Brandt Ende der letzten Saison sehe - als Reus verletzt war und er tolle Spiele gemacht hat - und jetzt. da er wieder in ein Loch von einigen Wochen gefallen ist", sagte Hamann bei Sky: "Wie kann das sein, dass so ein talentierter Spieler gar keinen Einfluss nimmt?", fragte sich Hamann.

Brandt kommt in dieser Spielzeit beim BVB noch nicht in Fahrt und steht nach zwölf Pflichtspielen bei gerade einmal einem Treffer, den er im Supercup gegen den FC Bayern erzielt hatte. Nachdem er zu Beginn der Spielzeit hinter Jude Bellingham und Giovanni Reyna bei Trainer Lucien Favre in puncto Startelfeinsätze das Nachsehen hatte, gehörte er in den vergangenen sieben Spielen immerhin viermal zum Stammpersonal, konnte dort jedoch nicht seine offensive Produktion steigern.

Und das obwohl er von Favre zuletzt immer mehr Freiheiten im Dortmunder Spiel erhalten hatte, wie Brandt selbst bei DAZN bestätigte: "Unser Coach ist mittlerweile an dem Punkt angelangt, dass er zu mir kommt und sagt: 'Wenn du auf dem Platz stehst - das ist deine Position, aber lauf rum, wo du willst'", sagte Brandt: "Also natürlich offensiv!"

Sowohl Favre als auch Löw halten trotz seiner Formkrise jedoch große Stücke auf den offensiven Freigeist. "Der Julian hat so viel Können, so viel Tempo im Eins-gegen-eins. Das muss er nur auf den Platz bringen. Dann ist er ein sehr guter Spieler", erklärte Löw vor dem Nations-League-Spiel des DFB-Teams gegen die Ukraine am Samstag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).

Der gleichen Meinung ist auch Hamann: "Wenn er zeigt, was er kann, fährt er mit zur EM und ist vielleicht sogar auf dem Sprung oder an der Grenze, Stammspieler zu sein."

Deutschland - Tschechien: Die Noten und Einzelkritiken der DFB-Spieler © imago images / Picture Point LE 1/15 Die deutsche Nationalmannschaft hat das Testspiel gegen Tschechien in Leipzig mit 1:0 (1:0) gewonnen. Luca Waldschmidt erzielte das Tor des Tages. Die DFB-Spieler in der Einzelkritik. © imago images / MIS 2/15 Kevin Trapp: Musste zwar einige Male eingreifen und tat das souverän, die Versuche der Tschechen waren allerdings auch keine Hochkaräter - bis auf Vydras Großchance in der 82. Minute. Diese vereitelte er exzellent. Note: 3. © imago images / Picture Point LE 3/15 Jonathan Tah: Mit den meisten Ballkontakten aller Spieler und auch im Zweikampf ordentlich. Wirkte allerdings oft recht behäbig in seinen Aktionen. Note: 4. © imago images / Jan Huebner 4/15 Robin Koch: Solide Leistung des Premier-League-Legionärs als zentraler Spieler der Abwehrkette. Beschränkte sich in Ballbesitz meist auf die ganz sicheren Pässe. Note: 3,5. © imago images / Jan Huebner 5/15 Antonio Rüdiger: Auch er lieferte eine ordentliche Vorstellung ab, ohne dabei zu glänzen. Kam auf die meisten klärenden Aktionen beim DFB-Team (4). Note: 3,5. © imago images / Picture Point LE 6/15 Ridle Baku: Erste Nominierung und gleich das Debüt. Nicht fehlerfrei, lieferte aber eine gute Leistung ab und war oft vorne zu finden. Hatte beim 1:0 seine Füße im Spiel und bereitete mit die meisten Torschüsse vor (3). Nach der Pause schwächer. Note: 3. © imago images / MIS 7/15 Philipp Max: Der nächste Debütant, der in der Startelf stand. 13 Minuten später bereitete er das 1:0 stark vor. Spielte einige tolle Hereingaben und keinen Fehlpass in der ersten halbe Stunde. Bewies oft eine gute Vororientierung. Note: 2. © imago images / MIS 8/15 Ilkay Gündogan: Der erfahrenste Nationalspieler führte das Team als Kapitän aufs Feld und hatte in Halbzeit eins die meisten Ballaktionen. Bot sich häufig tief an und initiierte die deutschen Angriffe. Ging zur Pause runter. Note: 3. © imago images / Picture Point LE 9/15 Florian Neuhaus: Erneut ein starkes Spiel vom Gladbacher, dessen guter Schuss das 1:0 erst ermöglichte. Zeigte ein super Spielverständnis und kam auf zahlreiche Ballgewinne. Hatte bei seinem Pfostenkracher Pech (77.). Bester deutsche Spieler. Note: 1,5. © imago images / MIS 10/15 Julian Brandt: Bemüht und mit einigen guten Zuspielen, aber mal wieder mit zu vielen Fehlpässen. Vergab eine Großchance jämmerlich (32.), leitete aber Amiris Doppelchance stark ein. Baute nach der Pause jedoch stark ab. Note: 4,5. © imago images / MIS 11/15 Jonas Hofmann: Nach 13 Ballaktionen und 20 Minuten war für ihn die Partie bereits wieder gegessen. Der Gladbach verletzte sich am hinteren Oberschenkel und musste raus. Keine Bewertung. © imago images / Picture Point LE 12/15 Luca Waldschmidt: War bei Max‘ scharfer Hereingabe zur Stelle und traf zum Siegtor. Es war sein 2. Länderspieltor. In der Ballbehauptung noch mit Luft nach oben. Zusammen mit Baku und Brandt mit den meisten Torschussvorlagen. Note: 3. © imago images / Jan Huebner 13/15 Nadiem Amiri: Kam bereits nach 20 Minuten für den angeschlagenen Hofmann ins Spiel und hatte mit drei Torschüssen die meisten der Deutschen in Halbzeit eins. Muss bei seiner Doppel-Großchance aber zwingend treffen (43.). Note: 3,5. © imago images / MIS 14/15 Mahmoud Dahoud: Zur Pause für Gündogan eingewechselt. Bot sich oft als erste Anspielstation an. Verdaddelte einen aussichtsreichen Pass auf Brandt leichtfertig (65.). Note: 3,5. © imago images / Picture Point LE 15/15 Nico Schulz: Wurde nach 69 Minuten für Max eingewechselt. Fiel nicht besonders auf, blieb auf der linken Seite aber fehlerlos. Note: 3,5.

BVB-Juwel Bellingham schreibt englische Fußballgeschichte

Borussia Dortmunds Mittelfeldspieler Jude Bellingham hat mit seinem Länderspieldebüt am Donnerstagabend für die englische Nationalmannschaft gegen Irland (3:0) Verbandsgeschichte geschrieben.

Mit 17 Jahren, vier Monaten und zwölf Tagen ist Bellingham nun der drittjüngste Spieler, der jemals für die Three Lions auflief. Jünger als Bellingham waren bei ihren Debüts in der Nationalmannschaft nur Theo Walcott und Wayne Rooney.

Bellingham wurde in der 74. Minute eingewechselt, zuvor hatten Harry Maguire (18.), BVB-Teamkollege Jadon Sancho (31.) und Dominic Calvert-Lewin (56.) bereits auf 3:0 gestellt.

BVB-Spielplan bis zur Winterpause

Nach der zweiwöchigen Länderspielpause stehen dem BVB noch kräftezehrende letzte Wochen im Jahr 2020 ins Haus. Zehn Spiele werden die Dortmunder binnen vier Wochen absolvieren müssen.