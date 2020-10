Eintracht Frankfurt: Amin Younes will zurück in die Nationalmannschaft

Amin Younes will es über sein Engagement bei Eintracht Frankfurt zurück in die Auswahl des DFB schaffen. "Das bleibt mein Ziel. Das ist definitiv etwas, was ich mir weiterhin wünsche", so der 27-Jährige.

"Dafür spiele ich Fußball, sonst könnte ich ja aufhören", sagte er am Dienstag bei seiner Vorstellung in Frankfurt: "Ob es funktioniert, sei dahingestellt."

Die Eintracht hat Younes in der vergangenen Woche für zwei Jahre vom italienischen Topklub SSC Neapel ausgeliehen. Die Hessen besitzen eine Kaufoption für den Offensivspieler. Younes wurde in der Jugend des Ligakonkurrenten Borussia Mönchengladbach ausgebildet. Über den 1. FC Kaiserslautern und Ajax Amsterdam wechselte er 2018 nach Italien.

Eintracht Frankfurt: Younes verzichtet auf Gehalt

Für die Nationalmannschaft absolvierte Younes fünf Länderspiele und erzielte dabei zwei Tore. 2017 gewann er mit dem DFB-Team den Confed Cup.

"Bei der Eintracht hat sich alles gut angefühlt. Ich wollte hierher. Dafür war es mir wert, auch beim Finanziellen auf etwas zu verzichten", sagte Younes: "Wenn man die Eintracht sieht, dann sieht man einen verschworenen Haufen, der sympathisch rüberkommt."