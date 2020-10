Bundesliga-Ansetzungen, 9. bis 12. Spieltag: FC Bayern gegen RB Leipzig wird Topspiel

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Mittwoch die Ansetzungen für die Bundesliga-Spieltage 9 bis 12 veröffentlicht. Der FC Bayern empfängt RB Leipzig zum Topspiel am Samstagabend. Auch an einem Montag wird gespielt.

Hoffenheim gegen Augsburg lautet die Partie, die am Montag, den 7. Dezember angepfiffen wird.

Borussia Dortmund stehen drei Partien zur beliebten Zeit am Samstag um 15.30 Uhr ins Haus.

Der 12. Spieltag wird eine gute Woche vor Weihnachten an einem Dienstag und Mittwoch ausgetragen.

Alle Partien des 9. bis 12. Spieltags im Überblick:

9. Spieltag

Freitag, 27. November 2020:

VfL Wolfsburg - Werder Bremen (20.30)

Samstag, 28. November 2020:

Borussia Dortmund - 1. FC Köln (15.30)

RB Leipzig - Arminia Bielefeld (15.30)

1. FC Union Berlin - Eintracht Frankfurt (15.30)

FC Augsburg - SC Freiburg (15.30)

VfB Stuttgart - Bayern München (15.30)

Borussia Mönchengladbach - Schalke 04 (18.30)

Sonntag, 29. November 2020:

Bayer Leverkusen - Hertha BSC (15.30)

FSV Mainz 05 - TSG Hoffenheim (18.00)

10. Spieltag

Freitag, 4. Dezember 2020:

Hertha BSC - 1. FC Union Berlin (20.30)

Samstag, 5. Dezember 2020:

SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach (15.30)

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund (15.30)

1. FC Köln - VfL Wolfsburg (15.30)

Arminia Bielefeld - FSV Mainz 05 (15.30)

Bayern München - RB Leipzig (18.30)

Sonntag, 6. Dezember 2020:

Werder Bremen - VfB Stuttgart (15.30)

Schalke 04 - Bayer Leverkusen (18.00)

Montag, 7. Dezember 2020:

TSG Hoffenheim - FC Augsburg (20.30)

11. Spieltag

Freitag, 11. Dezember 2020:

VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt (20.30)

Samstag, 12. Dezember 2020:

Borussia Dortmund - VfB Stuttgart (15.30)

RB Leipzig - Werder Bremen (15.30)

Borussia Mönchengladbach - Hertha BSC (15.30)

SC Freiburg - Arminia Bielefeld (15.30)

FSV Mainz 05 - 1. FC Köln (15.30)

1. FC Union Berlin - Bayern München (18.30)

Sonntag, 13. Dezember 2020:

FC Augsburg - Schalke 04 (15.30)

Bayer Leverkusen - TSG Hoffenheim (18.00)

12. Spieltag

Dienstag, 15. Dezember 2020:

Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach (18.30)

Hertha BSC - FSV Mainz 05 (20.30)

Werder Bremen - Borussia Dortmund (20.30)

VfB Stuttgart - 1. FC Union Berlin (20.30)

Mittwoch, 16. Dezember 2020:

Schalke 04 - SC Freiburg (18.30)

1. FC Köln - Bayer Leverkusen (20.30)

Arminia Bielefeld - FC Augsburg (20.30)

Bayern München - VfL Wolfsburg (20.30)

TSG Hoffenheim - RB Leipzig (20.30)