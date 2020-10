Bundesliga, 4. Spieltag - Stimmen und Reaktionen: BVB-Trainer Favre ist "egal was der FC Bayern macht"

BVB-Trainer Lucien Favre interessiert es nicht, was der FC Bayern München macht. Bruno Labbadia hadert nach der erneuten Pleite mit seiner Mannschaft, die sich gegen Stuttgart selbst geschlagen habe. Christian Streich ist mit einem Remis gegen Bremen unzufrieden.

SPOX dokumentiert die Stimmen über die Samstagsspiele der Bundesliga von Sky und den Pressekonferenzen.

1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund 0:1

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund): "Mir ist egal, was der FC Bayern macht, denn wir müssen auf uns schauen. Jedes Spiel ist anders und jedes Spiel hat seine Geschichte. Es ist für uns gegen alle Gegner schwierig."

Sebastian Hoeneß (Trainer TSG Hoffenheim): "Für mich war es ein ausgeglichenes Spiel. Wir haben es aber in der ersten Halbzeit nicht geschafft, aus unseren zwei, drei Chancen ein Tor zu machen. Dann dürfen wir das Gegentor so nicht fressen."

Felix Passlack (Borussia Dortmund): "Man hat gesehen, dass der Sieg hochverdient war. Wir hatten viel mehr Torschüsse und haben mehr aus unserem Spiel gemacht. Wir sind froh, dass wir so einen großen Kader mit so einer hohen Qualität haben. Ich bin froh, dass ich wieder hier bin. Ich habe im Sommer hart gearbeitet, damit ich wieder hier auf dem Feld stehe. Wir werden nun alle Möglichkeiten nutzen, um in der nächsten Partie wieder mit voller Energie auf dem Feld zu stehen."

Marco Reus (Kapitän und Siegtorschütze Borussia Dortmund): "Entscheidend war, dass wir das Tor erzielt haben. Es hat sich relativ früh herausgestellt, dass derjenige, der den ersten Treffer erzielen wird, auch dieses Spiel gewinnt. Wir haben uns in Hoffenheim immer schwer getan. Es war ein ausgeglichenes Spiel und es kam in der zweiten Hälfte darauf an, zielstrebiger zu werden. Man hat gesehen, dass ihnen Spieler fehlten, da sie nicht so torgefährlich waren, wie in den vergangenen Spielen. Wir sind froh, dass wir in die kommenden englischen Wochen mit einem Sieg gestartet sind."

Oliver Baumann (Torhüter und Kapitän TSG Hoffenheim): " Es war 90 Minuten lang ausgeglichen und es war immer die Frage, auf welcher Seite das Spiel kippen würde. Und mit den Einwechslungen, die Dortmund dann getätigt hat, wurde es für uns nicht einfacher. Diese Spieler haben den Unterschied gemacht und frischen Wind ins Spiel gebracht. Es ist ärgerlich, weil für uns mehr drin war. Für mich war es ein Spiel auf Augenhöhe."

TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund: Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler © imago images / Jan Huebner 1/17 Borussia Dortmund hat mit 1:0 gegen die TSG Hoffenheim gewonnen. Für den Sieg sorgten zwei Joker, bis zu deren Einwechslung überzeugten zwei Defensivspieler. Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler. © imago images / Jan Huebner 2/17 Marwin Hitz: Favre schonte Bürki und vertraute Ersatzmann Hitz, der zu keinem Zeitpunkt ernsthaft geprüft wurde. Note: 3,5. © imago images / Revierfoto 3/17 Lukasz Piszczek: Wurde in der 15. von Poschs Ellenbogen erwischt und musste daraufhin runter. Keine Bewertung. © imago images / Jan Huebner 4/17 Mats Hummels: Verhinderte mit guter Antizipation die eine oder andere Chance, ließ sich aber auch einmal von Belfodil vernaschen, dessen folgende Hereingabe nicht verwertet wurde. Note: 3,5. © imago images / Team 2 5/17 Emre Can: Begann links in der Dreierkette, rückte nach Piszczeks Verletzung nach rechts. Zunächst solide, in der zweiten Halbzeit mit der einen oder anderen Unsicherheit. Schwache Passquote. Note: 4. © imago images / Jan Huebner 6/17 Thomas Meunier: In der Anfangsphase einer der aktivsten, jedoch zu ungenau in seinen Aktionen. Ließ Skov einmal völlig ungestört flanken, köpfte den Ball in der 37. an die Latte. Flankte zu ungenau. Note: 4. © imago images / Jan Huebner 7/17 Mahmoud Dahoud: Rückte neu in die Startelf und blieb im Mittelfeldzentrum unauffällig. Leistet sich einige unnötige Ballverluste, einmal sogar am eigenen Strafraum. In der 75. ausgewechselt. Note: 4,5. © imago images / Jan Huebner 8/17 Axel Witsel: Spielte im Mittelfeld viele Pässe, von denen fast alle ankamen - kaum einer aber für einen entscheidenden Raumgewinn sorgte. Note: 3,5. © imago images / Jan Huebner 9/17 Felix Passlack: Sorgte über links für viel Betrieb. Im Defensivspiel konzentriert. Verzeichnete die meisten Balleroberungen auf Seiten Dortmunds, bestritt die meisten Zweikämpfe und gewann die Mehrzahl. Note: 2,5. © imago images / Jan Huebner 10/17 Giovanni Reyna: Nach einem Sololauf in der 44. wurde sein Abschluss erst auf der Linie geklärt. Brach immer wieder durch die gegnerischen Ketten und sorgte so für einen Hauch Zielstrebigkeit im lange mauen BVB-Spiel. Am Siegtor beteiligt. Note: 3. © imago images / Laci Perenyi 11/17 Julian Brandt: Spielte in der Anfangsphase einige gute Pässe und belebte damit das Spiel. In der 44. vertändelte Brandt eine Großchance. Nach der Pause kaum zu sehen, in der 64. ausgewechselt. Note: 4. © imago images / Jan Huebner 12/17 Jadon Sancho: In Abwesenheit von Haaland abwechselnd mit Brandt im Sturmzentrum. Schloss in der 8. und 50. zu ungenau ab, verlor viele Bälle. In der 63. ausgewechselt. Note: 4,5. © imago images / Laci Perenyi 13/17 Thomas Delaney: Kam in der Anfangsphase für den verletzten Piszczek, übernahm dessen Posten in der Dreierkette, spielte erstmals seit 2014 (damals für Kopenhagen) in der Innenverteidigung – und tat das gut. Knapp 80 Prozent gewonnene Duelle. Note: 2,5. © imago images / Laci Perenyi 14/17 Marco Reus: In der 64. für Brandt eingewechselt. Knapp zehn Minuten später tankte er sich an der Strafraumgrenze gut durch, scheiterte mit seinem Schuss aber an Baumann. Machte in der 76. das 1:0. Note: 2. © imago images / Laci Perenyi 15/17 Erling Haaland: Kam in der 64. für Sancho und legte dem zeitgleich eingewechselten Reus zwölf Minuten später mustergültig das 1:0 auf. Kurz darauf verzog Haaland er erst ganz knapp und scheiterte dann am Aluminium. Note: 2. © imago images / Laci Perenyi 16/17 Jude Bellingham: Spielte die letzte Viertelstunde statt Dahoud mit, fiel dabei aber nicht auf. Keine Bewertung. © imago images / Laci Perenyi 17/17 Raphael Guerreiro: Ersetzte für die letzten 15 Minuten Meunier und bereitete Haaland in der 79. eine herausragende Chance vor. Keine Bewertung.

FC Augsburg - RB Leipzig 0:2

Julian Nagelsmann (Trainer RB Leipzig): " Es sind solche Spiele, wo du den Anspruch hast, in der Tabelle oben zu stehen. Und dann solltest du auch in Augsburg gewinnen. Um unser Ziel zu erreichen, ist jeder Punkt wertvoll und deshalb nehmen wir die drei Punkte gerne mit."

Yussuf Poulsen (Torschütze RB Leipzig): "Wir waren über 70 Minuten dominant und haben ein gutes Spiel gezeigt. Wir waren die bessere Mannschaft, trotz der vielen und intensiven Länderspielen. Insgesamt war es ein gutes Spiel von uns und haben verdient drei Punkte mit nach Hause genommen."

Rafal Gikiewicz (Torhüter FC Augsburg): "Leipzig kann besseren Fußball spielen und mit etwas Glück hätten auch das erste Tor erzielen können. Wir müssen es aber nun so akzeptieren und wissen, was wir besser machen müssen."

Heiko Herrlich (Trainer FC Augsburg): "Der Sieg war absolut verdient. Wir wollten defensiv gut stehen und durch Umschaltmomente ins letzte Drittel des Gegners kommen. Aber Leipzig hat das beste Gegenpressing der Liga - wir haben es nicht geschafft, uns daraus zu befreien. Nach dem Traumtor von Poulsen mussten wir noch mehr raus. Dann hatte Leipzig die Räume und Möglichkeiten, noch höher zu gewinnen. Aber wir müssen uns für die Leistung nicht schämen."

RB Leipzig gegen FC Augsburg: Noten und Einzelkritiken der RB-Spieler gegen den FCA © imago images / kolbert-press/Ulrich 1/17 RB Leipzig hat das Topspiel gegen den FC Augsburg dominiert. Besonders einem Mittelfeldspieler merkte man die Belastungen der Nations League überhaupt nicht an. Ein eigentlicher Stammspieler entpuppte sich als Edeljoker. Die Noten und Einzelkritiken. © imago images / kolbert-press/Ulrich 2/17 PETER GULACSI: Wurde über die gesamte Dauer nicht ernsthaft geprüft, da Augsburg kaum nennenswerte Offensivaktionen verzeichnete. Parierte in der 82. gegen Niederlechners harmlosen Abschluss. Note: 3. © imago images / Krieger 3/17 LUKAS KLOSTERMANN: Durfte für Willi Orban von Beginn an ran. Rettete in der ersten Hälfte vor Jensen. Wurde zur Halbzeit durch Orban ersetzt. Note: 3. © imago images / ActionPictures 4/17 DAYOT UPAMECANO: Hinten wie gewohnt souverän, ließ nichts anbrennen. Hatte die meisten Ballaktionen bei den Leipzigern (116). Versuchte mehrfach, das Spiel selbst anzutreiben. Note: 2. © imago images / Eibner-Pressefoto/SaschaxWaltherx 5/17 MARCEL HALSTENBERG: Wie auch seine Nebenleute ohne Fehl und Tadel. Verzeichnete eine Passquote von 93 Prozent: Note: 3. © imago images / Picture Point LE 6/17 NORDI MUKIELE: Nach wenigen Minuten mit einem kuriosen falschen Einwurf. Zunächst mit einigen Ballverlusten, fand danach aber immer besser in die Partie und leitete die Angriffe über rechts ein. Note: 3,5. © imago images / kolbert-press/UlrichxGamel 7/17 TYLER ADAMS: Rückte nach leichten Rückenproblemen wieder in die Startelf, dafür musste Kampl weichen. Insgesamt eine unauffällige Partie des US-Amerikaners. Note: 3,5. © imago images / MIS 8/17 BENJAMIN HENRICHS: Feierte sein Startelfdebüt für die Sachsen, ersetzte dabei Haidara, der positiv auf Covid-19 getestet wurde. Einer der Aktivposten zu Beginn, an vielen Offensivaktionen beteiligt. In Halbzeit zwei dagegen unauffällig. Note: 3,5. © imago images / ActionPictures 9/17 ANGELINO: An den meisten Offensivaktionen beteiligt. Die Flanken von links fanden in der ersten Hälfte jedoch meist keinen Abnehmer. Traf kurz vor der Pause wie schon gegen Schalke per Kopf. Schlug die meisten Flanken aller Leipzig (9). Note: 2. © imago images / Picture Point LE 10/17 DANI OLMO: Der Strippenzieher in der Offensive. Setzte nach Ballverlusten stets aggressiv nach. Bereitete das 1:0 durch Angelino gegen drei Augsburger stark vor. Auch der Assist zum 2:0 durch Poulsen ging auf sein Konto. Note: 1,5. © imago images / kolbert-press/Ulrich 11/17 CHRISTOPHER NKUNKU: Unauffällige Partie zu Beginn. Wurde im Verlauf der zweiten Hälfte aktiver. Versuchte es in der 71. Minute artistisch per Seitfallzieher, rutschte jedoch leicht weg. Note: 3. © imago images / MIS 12/17 EMIL FORSBERG: Bot sich im ersten Abschnitt als Anspielstation im Zentrum an. Kam ansonsten gegen die gut organisierte Augsburger Defensive kaum zur Geltung (kein Torschuss). Hatte nach rund 65 Minuten Feierabend. Note: 4. © imago images / Christian Schroedter 13/17 WILLI ORBAN (ab 46.): Kam zur Pause für Lukas Klostermann. Fügte sich nahtlos in die Dreierkette ein und blieb ebenfalls fehlerfrei. Note: 3. © imago images / Picture Point LE 14/17 YUSSUF POULSEN (ab 65.): Ersetzte den blassen Forsberg. Traf nur Sekunden nach seiner Einwechslung mit dem ersten Ballkontakt traumhaft per Volley zum 2:0. Sorgte für mehr Betrieb und Torgefahr. Scheiterte in der 76. Minute an Gikiewicz. Note: 2. © imago images / Karina Hessland 15/17 HEE-CHAN HWANG (ab 79.): Kam für den aktiven Dani Olmo in die Partie. Traf kurz vor Ende die Latte. Verzeichnete ansonsten keine nennenswerte Aktion. Note: Ohne Bewertung. © imago images / opokupix 16/17 JUSTIN KLUIVERT (ab. 90): Durfte kurz vor Schlusspfiff sein Bundesligadebüt feiern, als er für Angelino in die Partie kam. Note: Ohne Bewertung. © imago images / Christian Schroedter 17/17 ALEXANDER SÖRLOTH (ab 90.): Durfte wenige Minute anstelle von Nkunku ran. Note: Ohne Bewertung.

Hertha BSC - VfB Stuttgart 0:2

Sasa Kalajdzic (VfB Stuttgart): "Wir haben diszipliniert gekämpft und ich finde, wenn man wenig Zugriff hat und der Gegner es gut macht, muss man über die Basics kommen. Wir haben gekämpft, sind viel gelaufen und haben wenig Torchancen zugelassen. Immer wenn wir 100 Prozent geben, dann sollte man uns nicht unterschätzen."

Pellegrino Matarazzo (Trainer VfB Stuttgart): "Es fühlt sich gut an, dass wir angekommen sind. Wir sind einen Sieg weiter und beide Füße müssen auf dem Boden bleiben. Wir müssen weiter arbeiten und schauen, dass wir im nächsten Spiel wieder gut performen."

Maximilian Mittelstädt (Hertha BSC Berlin): "Ich glaube, dass wir uns derzeit in einem Umbruch befinden, da wir viele Spieler verloren haben. Es sind viele junge und ausländische Spieler hinzugekommen, die sich erst einmal einfinden müssen. Aber das darf keine Ausrede sein. Wir dürfen nicht vier von fünf Pflichtspielen verlieren. Zumindest nicht mit so einem Anspruch, den wir haben."

Bruno Labbadia (Trainer Hertha BSC Berlin): "Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen und bekommen mit der ersten Torchance für den VfB Stuttgart die Unsicherheit. Wir waren im vorderen Bereich extrem unsauber und der letzte Pass ist einfach nicht gekommen. Das ist der Grund, wieso wir dieses Spiel verloren haben. Wir haben uns selbst geschlagen. Es war ein zu statisches Spiel im Angriff und wir sind nicht in die Räume gestartet."

SC Freiburg - Werder Bremen 1:1

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Ich bin nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Wir müssen das Spiel gewinnen und mehr Überzeugung im Strafraum haben, um einen Treffer zu erzielen. Der Aufwand war groß, die Struktur war gut, aber das Ergebnis nicht."

Florian Kohfeldt (Trainer Werder Bremen): "Ich bin sehr zufrieden mit dem Punkt. Das ist ein sehr gutes Ergebnis für uns in Freiburg. Damit würde ich unseren Saisonstart punktemäßig als sehr gelungen ansehen. Ein Sieg für uns wäre vermessen gewesen. In Summe gab es leichte Vorteile für Freiburg, aber es ist kein unverdienter Punkt für uns. Wir nehmen ihn gerne mit."

Niclas Füllkrug (Torschütze Werder Bremen): "Wir haben uns schon vorgenommen, dieses Spiel zu gewinnen. Wenn man den Spielverlauf sieht, ist das Unentschieden für uns allerdings in Ordnung. Wir haben auch ein oder zwei Phasen im Spiel gehabt, bei der wir ein weiteres Tor erzielen konnten. Aber gerade zum Ende und zu Beginn war uns Freiburg überlegen."

FSV Mainz 05 - Bayer Leverkusen 0:1

Jan-Moritz Lichte (Trainer FSV Mainz 05): "Wir haben sehr, sehr viel investiert - an den Daten sieht man aber auch, dass Leverkusen sehr viel investieren musste, um das Spiel zu gewinnen. Ein Punkt wäre nicht unverdient gewesen. Momentan ist das bitter für uns, aber wir machen weiter. Dass wir mit allem - wirklich mit allem - versuchen, Spiele zu gewinnen, hat man gesehen."

Peter Bosz (Trainer Bayer Leverkusen): "Ich bin sehr zufrieden, dass wir gewonnen haben. Nach drei Unentschieden war das wichtig für uns, das hat man gesehen. Weil wir das Spiel sehr kontrolliert gespielt haben, haben wir das auch verdient. Wir haben gegen eine Mannschaft mit sehr viel Energie gespielt. Die wollten heute wirklich ein gutes Ergebnis holen."

Bundesliga: Die Tabelle am 4. Spieltag