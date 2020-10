RB Leipzig empfängt am heutigen Samstagabend den FC Schalke 04 mit seinem neuen Trainer Manuel Baum. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel heute live im TV und Livestream schauen könnt.

Der FC Schalke 04 hat nach dem schlechtesten Saisonstart in der Bundesliga-Geschichte Trainer David Wagner entlassen und durch Manuel Baum ersetzt. Zudem kehrt Naldo in neuer Rolle als Co-Trainer zu den Königsblauen zurück. Gelingt gleich beim schwierigen Auswärtsspiel in Leipzig die Kehrtwende?

RB Leipzig gegen FC Schalke 04 heute live: Alle Infos zum Spiel

RB Leipzig gegen den FC Schalke 04 findet heute in der Red-Bull-Arena in Leipzig statt. Die Partie wird um 18.30 Uhr angepfiffen. Die Leipziger dürfen ihre Arena aktuell mit 8.500 Zuschauern auslasten.

Wettbewerb : Bundesliga, 3. Spieltag

: Bundesliga, 3. Spieltag Partie : RB Leipzig - FC Schalke 04

: RB Leipzig - FC Schalke 04 Anstoß : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Stadion : Red-Bull-Arena in Leipzig

: Red-Bull-Arena in Leipzig Zuschauer: 8.500 (ausverkauft)

Bundesliga: RB Leipzig gegen FC Schalke 04 heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen RB Leipzig und dem FC Schalke 04 kommt live und exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky. Um 17.30 Uhr beginnt die Vorberichterstattung mit Moderator Sebastian Hellmann und dem Experten Lothar Matthäus. Kommentiert wird das Spiel auf Sky Sport Bundesliga 1 von Kai Dittmann. Sky bietet die Partie auch in HD und UHD an.

Wer ein Sky-Abo sein Eigen nennt, aber kein TV-Gerät in der Nähe hat, kann die Partie auch via SkyGo im Livestream schauen. Für diejenigen, die kein Abo beim Sender aus Unterföhring haben, gibt es die Möglichkeit den 3. Spieltag via SkyTicket zu kaufen und das Spiel dann ebenfalls zu streamen.

RB Leipzig gegen FC Schalke 04 heute live auf Sky

Die Vorberichterstattung beginnt heute auf Sky ab 17.30 Uhr mit folgendem Personal:

Moderator: Sebastian Hellmann

Sebastian Hellmann Kommentator: Kai Dittmann

Kai Dittmann Experte: Lothar Matthäus

RB Leipzig gegen FC Schalke 04: Die Highlights der Partie auf DAZN

DAZN zeigt nicht nur die Freitags-, Montags- und frühen Sonntagsspiele der Bundesliga, der Streamingdienst hat darüber hinaus bereits 40 Minuten nach Spielende ausführliche Highlights zu allen Bundesligaspielen zum Abruf parat. So können sich DAZN-Abonnenten bereits um kurz vor 20 Uhr die Highlights des Spiels RB Leipzig gegen den FC Schalke 04 anschauen.

Doch DAZN bietet noch viel mehr. So hat das Strreamingportal auch die Serie A, die Ligue 1 und LaLiga exklusiv im Programm. Dazu kommt die UEFA Champions League, ausgewählte Topspiele anderer europäischer Ligen, die englischen Pokalwettbewerbe und die besten Ligen außerhalb Europas.

Wer sich auch noch für andere Sportarten interessiert, ist bei DAZN ebenfalls gut aufgehoben. Es gibt die Finals der NBA, die neue NFL-Saison oder auch die French Open im Programm. Wer sich einen Überblick über das gesamte Angebot machen will, schaut einfach mal hier.

Was kostet DAZN?

Im ersten Monat ist DAZN komplett kostenlos. So kann jeder erst einmal das gesamte Programm in aller Ausführlichkeit testen. Ab dem zweiten Monat sind dann 11,99 Euro fällig, wenn man sich dazu entschließt dabei zu bleiben. Die Mitgliedschaft ist aber monatlich kündbar oder kann pausiert werden.

Im Jahresabo kostet DAZN sogar nur 119,99 Euro. Man spart also jeden Monat zwei Euro, wenn man sich für die längerfristige Bindung entscheidet.

RB Leipzig gegen FC Schalke 04: Die Tabelle vor dem 3. Spieltag

Die Schalker stehen nach dem desaströsen Saisonstart auf dem letzten Tabellenplatz. RB Leipzig tummelt sich gleich wieder in der Spitzengruppe.