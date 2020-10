FC Schalke 04, News und Gerüchte: So machte Manuel Baum Eindruck bei den S04-Spielern

Manuel Baum hat trotz der 0:4-Niederlage gegen RB Leipzig zum Auftakt offenbar einen positiven ersten Eindruck bei den Spielern des FC Schalke 04 hinterlassen. Hier findet Ihr News und Gerüchte rund um Schalke 04.

FC Schalke 04: So machte Baum Eindruck bei den Spielern

Wie die Sport Bild berichtet, waren die Spieler von Schalke 04 positiv von Manuel Baum angetan. Während ein Großteil der Fans unzufrieden mit der Neubesetzung des Trainerpostens bei S04 war, habe der Mannschaft gefallen, wie Baum seinen neuen Job anging.

Vor allem seine Ideen, Schalkes Defensive zu stabilisieren und seine personalisierte Analyse hätten Eindruck gemacht. Baum war laut dem Bericht auf jeden Spieler gut vorbereitet und wusste deren Situation "detailliert" einzuschätzen.

Dank der Länderspielpause hat Baum nun Zeit, seine Ideen in die Realität umzusetzen. Das nächste Bundesligaspiel steht für Schalke erst am 18. Oktober an, wenn Union Berlin in die Veltins Arena kommt. Aktuell steht Schalke bei 19 sieglosen Bundesligaspielen in Folge und läuft Kurs auf einen Negativrekord in puncto Saisonstarts.

© imago images / Team 2

FC Schalke 04: So lernten sich Baum und Schneider kennen

Sportvorstand Jochen Schneider gewann diesen positiven Eindruck von Baum laut Sport Bild bereits im April 2018, als er mit Baum zusammen von einer gemeinsam besuchten Manager- und Trainertagung abreiste.

Baum habe ihn mit seiner Spielidee, energisch und aggressiv zu agieren, als Einheit aufzutreten, überzeugt.

FC Schalke 04: Ebbe Sand schmerzt sportliche Talfahrt von S04

Den ehemaligen Schalker Stürmer Ebben Sand schmerzt die sportliche Talfahrt von Schalke 04. "Es tut weh, Schalke so zu sehen", sagte er der Sport Bild.

Man müsse aber auch sagen: "Der Konkurrenzkampf in der Bundesliga wird immer größer, es wird immer schwieriger. Ich bin der Meinung: Die Spieler sollten stolz sein, bei einem solchen Verein spielen zu dürfen. Und so auch auftreten."

Der 48 Jahre alte Däne absolvierte 282 Spiele für Schalke und erzielte dabei 103 Tore.

FC Schalke 04: Die nächsten Gegner von S04