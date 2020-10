FC Schalke 04, News und Gerüchte: Serdar und Fährmann fallen offenbar länger aus

Schalke 04 wird wohl länger auf Ralf Fährmann und Suat Serdar verzichten müssen. Daniel Caligiuri sieht trotz der Schalker Misere noch viel Qualität im Kader von S04. Und: Eine ehemalige Schalker Leihgabe findet einen neuen Verein. Hier gibt es News und Gerüchte rund um Schalke 04.

FC Schalke 04: Serdar und Fährmann fallen offenbar länger aus

Die schlechten Nachrichten auf Schalke reißen nicht ab, nach der klaren Pleite gegen RB Leipzig müssen die Gelsenkirchener nun die nächste Hiobsbotschaft verkraften: Ralf Fährmann und Suat Serdar sind beide verletzt, laut Klubangaben werden beide "auf unbestimmte Zeit" ausfallen.

Fährmann leidet unter Adduktorenproblemen, er musste gegen Leipzig bereits vorzeitig ausgewechselt werden. Im Tor der Schalker wird er nun - wie bereits gegen Leipzig - durch Frederik Rönnow vertreten werden. Rönnow kam erst in der vergangenen Woche aus Frankfurt und könnte unter Umständen sogar langfristig die Nummer eins bei den Knappen bleiben.

Serdar zog sich derweil eine Blessur am Oberschenkel zu und sagte daher auch die Länderspielreise mit der deutschen Nationalmannschaft ab. Bereits beim Saisonauftakt gegen den FC Bayern war Serdar aufgrund von Oberschenkelproblemen in der ersten Halbzeit ausgewechselt worden, der Mittelfeldspieler hatte zudem das anschließende Ligaspiel gegen Werder Bremen verpasst.

Wann genau die beiden Leistungsträger wieder fit sein werden, ist aktuell nicht bekannt. Bei beiden wird allerdings davon ausgegangen, dass sie mindestens das kommende Bundesligaspiel der Königsblauen verpassen werden.

FC Schalke 04: Caligiuri sieht "überragende Qualität" auf Schalke

Daniel Caligiuri sieht trotz der lange anhaltenden sportlichen Talfahrt auf Schalke nach wie vor viel Klasse innerhalb des Schalker Kaders. "Ja, klar verfolge ich Schalke weiterhin", erklärte der ehemalige Schalker im Podcast kicker meets DAZN. "Es ist gerade eine sehr, sehr schwierige Zeit. Das war auch in der Rückrunde so."

Laut dem einstigen Derbyhelden der Schalker habe der S04-Kader jedoch immer noch "eine überragende Qualität, wenn man die Namen liest". Caligiuri zufolge mangele es den Knappen aktuell schlicht an Selbstvertrauen.

Lob hatte der Flügelspieler zudem für den ehemaligen Schalker Trainer Domenico Tedesco übrig. Tedesco sei "vor allem menschlich ein sehr, sehr guter Trainer. Er weiß, wie er mit den Spielern umzugehen hat", so Caligiuri, der ergänzte: "Taktisch war er immer ein Fuchs".

FC Schalke 04: Miranda schließt sich nach Schalke-Leihe Real Betis an

Nach seinem Leihaufenthalt bei Schalke hat Juan Miranda einen neuen Verein gefunden: Der Rechtsverteidiger schließt sich Betis Sevilla an, erneut wird der Spanier ausgeliehen.

Miranda war in diesem Sommer vorzeitig zum FC Barcelona zurückgekehrt, eigentlich sollte er bis 2021 in Gelsenkirchen bleiben, konnte allerdings wenig Argumente für sich sammeln. Der Vertrag des 20-Jährigen in Barcelona läuft noch bis 2023.

