Der FC Schalke 04 will nach dem bisherigen Katastrophen-Start in die Bundesliga-Saison gegen Union Berlin endlich punkten. Die heutige Partie vom 4. Spieltag könnt Ihr hier im Liveticker mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

FC Schalke 04 gegen Union Berlin heute im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn:

Der FC Schalke 04 macht in dieser Saison da weiter, wo er in der letzten aufgehört hat. Saisonübergreifend sind die Königsblauen nun 19 Spiele ohne Sieg. Auch in Sachen Tordifferenz ist man nach drei Spielen weit hinter der Konkurrenz. Union Berlin steht dagegen mit vier Punkten aus drei Spielen auf Platz zwölf.

Vor Beginn:

Schiedsrichter Patrick Ittrich aus Hamburg pfeift die Begegnung um 18 Uhr an. Gespielt wird in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Insgesamt dürfen 300 Fans ins Stadion.

Vor Beginn:

Herzlich willkommen zum Liveticker der Partie am 4. Spieltag zwischen Tabellenschlusslicht FC Schalke 04 und Union Berlin.

FC Schalke 04 gegen Union Berlin: Heute live im TV und Livestream

Die heutige Partie zwischen dem FC Schalke 04 und Union Berlin wird vom Pay-TV-Sender Sky live und in voller Länge übertragen. Um 17.30 Uhr startet auf Sky Sport Bundesliga 1 HD die Vorberichterstattung zur Begegnung. Hansi Küpper begleitet dann als Kommentator durch das Spiel.

Wer auf das Livestream-Angebot von Sky zugreifen möchte, benötigt ein SkyGo-Abonnement. Die Partie kann zusätzlich auch mittels SkyTicket gesehen werden.

FC Schalke 04 gegen Union Berlin: Die voraussichtlichen Aufstellungen

FC Schalke 04:

Rönnow - Ludewig, Sane, Nastasic, Oczipka - Mascarell, Bentaleb - Skrzybski, Uth, Raman - Paciencia

Union Berlin:

Karius - Trimmel, Friedrich, Knoche, C. Lenz - Prömel, Andrich - Becker, Bülter - Kruse - Awoniyi

Bundesliga: Die Tabelle vor den heutigen Begegnungen