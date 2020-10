Darum zeigt Sky Borusssia Mönchengladbach gegen VfL Wolfsburg nicht

Borussia Mönchengladbach spielt heute erst um 20.30 Uhr gegen VfL Wolfsburg. Das Spiel zu ungewöhnlicher Zeit ist auch die einzige Partie am heutigen Samstag, die nicht von Sky übertragen wird. Woran liegt das und wo läuft das Spiel stattdessen? Wir haben alle Informationen für euch.

Mit DAZN seht Ihr ausgewählte Spiele der Bundesliga live und exklusiv in voller Länge sowie alle Highlights der Bundesliga und 2. Liga schon 40 Minuten nach Abpfiff - sichert euch hier den kostenlosen Probemonat!

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Borussia Mönchengladbach gegen VfL Wolfsburg: Termin, Uhrzeit und Stadion

Borussia Mönchengladbach empfängt den VfL Wolfsburg am heutigen Samstag (17. Oktober) um 20.30 Uhr im Borussia-Park. Nach Rücksprache mit den lokalen Gesundheitsbehörden werden nur 300 der 59.724 verfügbaren Plätze im Stadion durch Zuschauer besetzt werden.

© imago images / Hübner

Bundesliga: Darum zeigt Sky Gladbach gegen Wolfsburg nicht

Da es aufgrund der Länderspielpause kein Freitagsspiel am 4. Spieltag der Bundesliga gibt und DAZN sich alle Spiele am Freitag für diese Spielzeit gesichert hat, darf der Streamingdienst stattdessen die heutige Partie am Samstagabend live und exklusiv in voller Länge übertragen.

Bundesliga: Gladbach gegen Wolfsburg heute live im TV und Livestream sehen

Das Duell zwischen Gladbach und Wolfsburg läuft heute nicht im Free-TV.

Dafür könnt Ihr es auf DAZN mit einem monatlich kündbaren Abo für 11,99 Euro oder mit dem vergleichsweise günstigeren Jahresabonnement für 119,99 Euro live sehen. Oder Ihr probiert das Angebot beim "Netflix des Sports" erstmal kostenlos aus für einen Monat.

Dort findet Ihr auch alle Spiele der Primera Division, Serie A, Ligue 1, Europa League sowie fast alle Spiele der Champions League und US-Sport (NFL, NBA, MLB und NHL), Boxen, UFC, WWE, Darts, Rugby, Motorsport, Radsport, Tennis, Schach, Beachvolleyball, Wintersport, E-Sports, Sportfischen und noch vieles mehr!

Neu im Angebot: DAZN zeigt jetzt auch den besten Handball der Welt - die EHF Champions League und EHF European League.

Bundesliga: Gladbach gegen Wolfsburg heute im Liveticker

Selbstverständlich findet Ihr alle Spiele der Bundesliga auch bei den SPOX-Livetickern, die euch im Minutentakt mit den wichtigsten Informationen rund um das jeweilige Spielgeschehen informieren.

Hier entlang zum Ticker Gladbach-Wolfsburg.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 4. Spieltag

Borussia Mönchengladbach und der VfL Wolfsburg sind zu Beginn der jungen Saison beide noch nicht auf demselben Level wie in der vergangenen Saison, in der beide Mannschaften in der oberen Hälfte der Tabelle zuhause waren.