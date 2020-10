BVB, News und Gerüchte - Serbien-Trainer: "Gott wird uns gegen Haaland helfen"

Serbiens Nationaltrainer Ljubisa Tumbakovic vertraut beim Spiel gegen Erling Haalands Norwegen auf Gott. Felix Passlack von Borussia Dortmund lobte seinen Ex-Kollegen Mario Götze für dessen Wechsel zur PSV Eindhoven. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

BVB, News - Serbien-Trainer: "Gott wird uns gegen Haaland helfen"

Serbiens Nationaltrainer Ljubisa Tumbakovic vertraut beim Hinspiel des EM-Playoffs bei Erling Haalands Norwegen am Donnerstagabend auf Gott. "Ich glaube an Gott und Gott wird uns gegen Haaland helfen", sagte der 68-Jährige während der Pressekonferenz im Vorfeld des Spiels.

Tumbakovic bezog sich damit auf eine Aussage des langjährigen Bundesligatrainers Dragoslav Stepanovic, der angesichts Haalands guter Form betont hatte, dass "nur der liebe Gott" Serbien beim Duell mit dem 20-jährigen Stürmer helfen könne.

In den ersten drei Bundesligaspielen dieser Saison erzielte Haaland vier Treffer und bereitete einen weiteren vor.

BVB-News - Felix Passlack lobt Mario Götze für PSV-Wechsel

Felix Passlack von Borussia Dortmund lobte seinen Ex-Kollegen Mario Götze für dessen Wechsel zur PSV Eindhoven. "Ich finde es eine gute und mutige Entscheidung von ihm. Dort kann er seine Stärken zeigen. Ich glaube, dass das für ihn genau der richtige Schritt ist", sagte Passlack bei einer Medienrunde der U21.

Götze hatte am Dienstag für zwei Jahre bei der PSV unterschrieben. "Es wird in Holland mehr Wert auf die Technik gelegt, der Fokus liegt mehr auf der Offensive", sagte Passlack, der in der vergangenen Saison per Leihe beim Ligarivalen Fortuna Sittard spielte und die niederländische Eredivisie bestens kennt.

"Für mich war es nach den schwierigen zwei Jahren wichtig wieder Fuß zu schaffen und Spielpraxis zu sammeln", erklärte Passlack: "Ich habe als Mensch in den letzten Jahren viel mehr Reife bekommen. Ich habe positive wie negative Erfahrungen gesammelt, und bin dadurch gewachsen."

