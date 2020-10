BVB, News und Gerüchte - Großkreutz schwärmt von Haaland: "Er ist überragend"

Ur-Dortmunder Kevin Großkreutz schwärmt von Stürmer Erling Haaland. Borussia-Talent Tobias Raschl spricht über seine Verletzung. Hier gibt es alle News und Gerüchte zum BVB.

BVB-News: Großkreutz schwärmt von Haaland

Ur-Dortmunder Kevin Großkreutz hat vor dem Revierderby des BVB gegen Schalke 04 von Torjäger Erling Haaland geschwärmt: "Ich finde Erling Haaland als Spieler und als Typen gut. Er ist kein Egoist, sondern freut sich für seine Mitspieler. Er kämpft und ist mit Emotionen dabei. Ich finde ihn wirklich überragend. Ihn sollte man am besten immer in Dortmund behalten. Mit ihm kann man sich identifizieren", sagte Großkreutz bei skysport.de.

Im Duell gegen S04 sieht Großkreutz seine Borussia als "klaren Favoriten", denn: "Die Schalker haben zwar nichts zu verlieren, aber ich glaube, dass sich die Qualität der Borussia am Ende durchsetzen wird. Die Dortmunder müssen dagegenhalten und ihre spielerische und individuelle Klasse ausspielen. Dann wird es für jede Mannschaft schwer, gegen den BVB, nicht nur für Schalke."

Ob es für die Dortmunder in dieser Saison zum großen Wurf in der Bundesliga reichen wird, dafür fehlt dem 32-Jährigen aktuell ein wenig der Glaube: "Man muss ehrlich gesagt auch ein bisschen hoffen, dass Bayern schwächelt. Sie sind momentan das Nonplusultra, haben alle Titel geholt. Bei Dortmund gehören Spiele wie in Rom und in Augsburg zur Entwicklung dazu. Das ist uns früher auch passiert, auch als wir Meister wurden", sagte Großkreutz.

Toljan, Wolf & Co.: Wie schlagen sich die BVB-Leihgaben? © imago images / Kirchner-Media 1/16 Der FC Chelsea gilt als König der Leihen. Auch beim BVB sind mehrere Profis momentan bei anderen Klubs geparkt, um dort Spielpraxis zu sammeln. SPOX gibt daher den Überblick, wie sich die BVB-Leihgaben momentan schlagen. © imago images / Werner Otto 2/16 LEONARDO BALERDI: Nach nur 135 Einsatzminuten in eineinhalb Jahren ging der 15,5-Millionen-Mann auf Leihbasis zu Olympique Marseille, die sich eine Kaufoption in Höhe von 14 Mio. Euro gesichert haben. © imago images / PanoramiC 3/16 Der Wunsch nach mehr Einsatzzeit hat sich bislang noch nicht erfüllt. Nach sechs Spieltagen in der Ligue 1 kommt der 21-Jährige erst auf 135 Minuten Einsatzzeit. An den letzten drei Spieltagen schmorte er jeweils für die komplette Spielzeit auf der Bank. © imago images / PanoramiC 4/16 Laut Trainer Villas-Boas zeigt er im Training gute Ansätze, doch momentan scheint er nur Innenverteidiger Nummer vier zu sein. Balerdi wurde daher schon als Linksverteidiger ausprobiert, war dort aber überfordert und wurde zur Halbzeit ausgewechselt. © imago images / Laage 5/16 IMMANUEL PHERAI: Der 19-jährige Schützling von Star-Berater Mino Raiola wurde vom BVB an den niederländischen Erstligisten PEC Zwolle verliehen. In seinem Heimatland soll er "auf hohem Niveau möglichst viel Spielpraxis sammeln", erklärte der BVB. © imago images / ProShots 6/16 Im ersten Pflichtspiel wurde Pherai als Zehner eine Viertelstunde vor Schluss eingewechselt, in den anderen zwei Spiele spielte er auf der linken Außenbahn von Anfang an. Im letzten Spiel gegen Eindhoven spielte er sogar durch. © imago images / VI Images 7/16 In Dortmund wurde der Vertrag des Niederländers vor der Leihe um ein Jahr bis 2022 verlängert. Zwolle bekam bei der Leihe keine Kaufoption zugesichert, im nächsten Sommer wird er sich wieder beim BVB beweisen können. © imago images / Kirchner-Media 8/16 MARIUS WOLF: Kurz vor Transferschluss leihte der 1. FC Köln den Außenbahnspieler aus, der in der vergangenen Saison noch für Hertha BSC auflief. Beim BVB hat er noch einen gültigen Vertrag bis Sommer 2023, eine Kaufoption wurde nicht vereinbart. © imago images / Bucco 9/16 Nach nur kurzer Zeit und einem 45-minütigen Einsatz gegen Gladbach bekam Wolfs jüngst ein Lob von Trainer Gisdol mit auf den Weg: "Marius Wolf konnte die zwei Wochen mit uns gut trainieren, hat schnell Anschluss gefunden und ist gut integriert.“ © imago images / Moritz Müller 10/16 Gegen Eintracht Frankfurt stand Wolf am vierten Spieltag daher auch die kompletten 90 Minuten auf dem Rasen und zeigte eine solide Leistung. Beim BVB wird man aber auch in der kommenden Saison wohl kaum Verwendung für ihn finden ... © imago images / RHR-Foto 11/16 SERGIO GOMEZ: Der 19-Jährige wurde für eine weitere Saison zum spanischen Erstligisten SD Huesca verliehen. In der Vorsaison spielte Gomez noch mit Huesca in der zweiten Liga und zeigte dort gute Leistungen. © imago images / Agencia EFE 12/16 In den ersten fünf Partien kam Gomez jedoch nur zu zwei Kurzeinsätzen. Huesca änderte das System, stellte auf 4-3-3 um und verzichtet seit dem Aufstieg auf einen klassischen Zehner (Gomez' eigentliche Position). © imago images / AFLOSPORT 13/16 Daher musste Gomez in seinen zwei Spielen auf den rechten Flügel ausweichen. Huesca sicherte sich eine Kaufoption für Gomez. Der BVB bezahlte 2018 drei Millionen Euro, zum Einsatz kam er nur sieben Minuten lang. © imago images / Eibner 14/16 JEREMY TOLJAN: Der an Sassuolo Calcio ausgeliehene Rechtsverteidiger kostete den BVB einst sieben Millionen Euro. Seit Sommer 2019 ist Toljan (26) nun an den italienischen Serie-A-Klub verliehen. © imago images / Insidefoto 15/16 Bei Sassuolo ist er seitdem Stammspieler. In der vergangenen Saison absolvierte Toljan 29 der 38 Serie-A-Spiele (ein Tor). Daher einigten sich beide Klubs auf eine Verlängerung der Leihe. © imago images / LaPresse 16/16 Die Verlängerung der Leihe ging mit einer Kaufpflicht für Sassuolo einher. Sobald eine bestimmte Anzahl an Spielen absolviert ist, werden fünf Mio. Euro fällig. Der BVB würde dann sogar Gewinn machen, da die zweijährige Leihe 2,5 Mio. Euro kosten soll.

BVB-Talent Tobias Raschl über seine Verletzung

In der vergangenen Saison stand Tobias Raschl mehrfach im Profikader des BVB, am 34. Spieltag gegen Hoffenheim feierte er sein Bundesligadebüt. Zuletzt warf ihn jedoch eine Bänderdehnung zurück, der 20-Jährige kämpft derzeit um den Anschluss.

"Leider hatte ich damit länger zu kämpfen als eigentlich gedacht. Aufgrund meiner Situation am Sprunggelenk, an dem ich schon häufiger verletzt war, musste ich jetzt fünf bis sechs Wochen pausieren. Das hat mich ein wenig zurückgeworfen. In der Reha habe ich es aber wieder aufgebaut - und die Länderspielphase anschließend genutzt, um wieder heranzukommen. Jetzt bin ich wieder voll im Training. Ich hoffe, dass es so weitergeht", sagte Raschl dem Podcast der BVB-Vereinshomepage.

Hinsichtlich seiner Ziele für die nahe Zukunft sagte er: "Ich hoffe, dass ich bald wieder an meine 100 Prozent kommen werde. Danach will ich gucken, wie es läuft, ob ich mal im Kader stehen kann oder einen Kurzeinsatz bekomme. Das ist erst mal das Ziel, um wieder reinzukommen. Ich will wieder richtig fit werden - und nicht mehr so anfällig sein für kleine Bänderverletzungen."

Zudem schwärmt Raschl von Jude Bellingham, der sich auf Anhieb bei den Profis zurechtfindet: "Jude ist 17 Jahre alt, er hat in Englands zweiter Liga gespielt, von dort hatte ich schon ein paar Szenen oder Spiele gesehen. Und was er hier direkt abgeliefert hat, ist schon beeindruckend. Er ist sehr, sehr stark - und steht nicht umsonst da, wo er gerade ist."

BVB-News: Ex-Trainer Michael Skibbe hat neuen Verein

Michael Skibbe hat einen neuen Klub und wird erstmals außerhalb Europas arbeiten. Der 55-Jährige trainiert ab sofort in Saudi-Arabien den Aufsteiger Al-Ain FC in der Saudi Professional League.

Skibbe und der BVB trennten sich Ende Mai. Der ehemalige Nationaltrainer von Griechenland sollte in Dortmund zur aktuellen Spielzeit vom U19- zum U23-Coach aufsteigen. Nach weniger als einem Jahr endete das Arbeitsverhältnis jedoch, da Skibbe neben einer laxen Arbeitsauffassung auch die verschwiegene Anklage und Verurteilung seines Schwagers wegen einer Vergewaltigung angekreidet worden sei.

