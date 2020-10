Hamann kritisiert BVB-Kapitän Reus: "Borussia Dortmund im Moment ohne ihn besser"

Der frühere Nationalspieler und heutige TV-Experte Dietmar Hamann glaubt, dass Kapitän Marco Reus für Borussia Dortmund zum Problem werden könnte. Zudem sieht er den BVB ohne den 31-Jährigen aktuell stärker.

"Was fehlt den Dortmundern? Mentalität, Führung. Du kannst keinen Kapitän haben, der nur die Hälfte der Spiele macht", nannte Hamann am Sonntag bei Sky90 Reus' Verletzungsanfälligkeit als einen der Hauptgründe für seine Ansicht.

Zwar habe zum Beispiel beim 1:3 zum Champions-League-Auftakt gegen Lazio Rom am Dienstag nicht nur Reus schlecht gespielt, "aber der Kapitän ist dazu da, dass er die anderen mitreißt", so Hamann.

"Ich habe nicht verstanden, warum man ihm im Sommer nicht die Kapitänsbinde abgenommen hat. Die andere Frage ist, ob ich sie ihm vor zwei Jahren gegeben hätte", führte Hamann aus und ging in Bezug auf Reus, der beim 3:0 im Derby gegen Schalke am Samstag kurz vor Schluss eingewechselt wurde, noch weiter: "Du hast einen Spieler, den du mitziehen musst."

Hamann: BVB bekommt ein Problem mit Reus

Es sei nur eine Frage der Zeit, glaubt Hamann, bis der BVB "ein Problem mit ihm (Reus, d. Red.) bekommt, wenn er mal länger nicht in der Startaufstellung steht. Es ist ja nicht die Wohlfahrt. Ich kann keine Entscheidung treffen, nur damit sich ein Spieler wohlfühlt oder um ihn nicht zu verärgern. Man muss machen, was am besten für die Mannschaft und den Verein ist."

Dortmund sei "im Moment ohne Reus besser. Das hängt auch damit zusammen, dass Reyna in guter Form ist, dass Haaland in sehr guter Form ist, Brandt hat ordentlich gespielt und mit Sancho haben sie einen überragenden Spieler."

Marco Reus zurück im Mannschaftraining: Die lange Verletzungshistorie des BVB-Kapitäns © getty 1/19 Marco Reus ist nach einer über sechsmonatigen Zwangspause in das Mannschaftstraining des BVB zurückgekehrt. In den letzten Jahren schleppte er sich von einer Verletzung zur nächsten. SPOX wirft einen Blick auf die "Seuche" des Edeltechnikers. © imago images / team 2 2/19 05. Februar 2020, Pokal-Aus gegen Bremen. Der Beginn der letzten Leidenszeit: Beim Aus gegen Werder verletzte sich der Dortmunder Kapitän. Eine Muskelverletzung setzte ihn außer Gefecht, man rechnete mit drei Monaten (!) Pause. © imago images / revierfoto 3/19 Reus sollte sich so schnell aber nicht erholen. Erst später kam heraus, dass er sich eine Sehnenentzündung im Adduktorenbereich zugezogen hatte - weitere dreieinhalb Monate Pause. Am 19. August trainierte er endlich wieder mit dem Team. © imago images / photoarena / Eisenhuth 4/19 18. Dezember 2019, Bundesligaspiel gegen RB Leipzig. Beim umkämpften 3:3 gegen den damaligen Meisterschafts-Konkurrenten spielte Reus zwar durch, anschließend fiel er aber durch einen Muskelfaserriss drei Wochen aus. © imago images / team 2 5/19 Zu Beginn der Spielzeit 2019/20 wurde er mehrfach von muskulären Problemen und einer kleineren Kapsel- sowie Sprunggelenksverletzung außer Gefecht gesetzt. Viele Spiele verpasste Reus aber bis zur Winterpause nicht. © imago images / action pictures 6/19 06. Februar 2019, Pokal-Aus gegen Bremen. Nach mehreren kleineren Verletzungen und einem grippalen Infekt zog er sich bei der bitteren Niederlage gegen Werder im Elfmeterschießen einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zu und fiel drei Wochen aus. © getty 7/19 Samstag, 27. Mai 2017, Pokalfinale in Berlin. Reus gewann seinen ersten großen Titel, zog sich aber eine Kreuzbandverletzung zu. Der BVB sprach selbst von einer "monatelangen Pause". Erst im Januar 2018 kehrte er zurück. © getty 8/19 Davor war er immerhin mal sechs Wochen unverletzt geblieben. Davor wiederum zog er sich im Spiel gegen Leverkusen am 23. Spieltag einen Muskelfaserriss zu, der ihn knapp sechs Wochen außer Gefecht setzte. © getty 9/19 Die Verletzung kostete ihn fünf Bundesligaspiele und zwei K.o.-Spiele in der Champions League. © getty 10/19 Zwischen Mai und November 2016 fehlte Reus aufgrund einer Schambeinentzündung, die er sich beim Pokalfinale zuzog. Die EM war damit für ihn futsch, dem BVB fehlte er insgesamt 17 Spiele lang © getty 11/19 Dabei hielt Reus in Berlin, wenn auch von Krämpfen geschüttelt, über 120 Minuten durch. Selbst den Elfmeter zum 3:3 verwandelte er © getty 12/19 Ein Bild, an das man sich über die Jahre leider gewöhnen musste: Marco Reus in Zivilkleidung am Rande eines Heimspiels im Signal Iduna Park © getty 13/19 Da war noch alles gut: Reus beim Bundesligaspiel gegen Hertha BSC Ende August 2015. In dieser Partie zog er sich eine Zehenverletzung zu, fiel zweieinhalb Wochen aus und verpasste die EM-Qualifikationsspiele gegen Polen und Schottland © getty 14/19 Im November 2014 wurde Reus vom Paderborner Marvin Bakalorz vom Feld getreten. Die Folge: Außenbandriss im Sprunggelenk und sieben verpasste Spiele für die Borussia © getty 15/19 Jener 22. November begann für den BVB allerdings richtig gut: Dortmund führte beim Aufsteiger aus Ostwestfalen 2:0, Reus traf selbst. Anschließend folgte Bakalorz' Foul und der BVB spielte letztlich nur 2:2 © getty 16/19 Das Aus für die WM 2014: Im letzten Vorbereitungsspiel gegen Armenien knickte Reus nach einem Foul von Artak Jedigarjan unglücklich um. Ein Syndesmosebandanriss bedeutete eine Pause von 66 Tagen © getty 17/19 Nur wenige Wochen später wurde Deutschland ohne Reus Weltmeister in Brasilien. Seine Teamkollegen erwiesen ihm die Ehre, als es ein Reus-Trikot auf das offizielle Siegerfoto schaffte © getty 18/19 Reus war keine vier Wochen wieder auf dem Damm, da passierte ausgerechnet im Dortmunder Stadion das: Außenbandanriss im Sprunggelenk während des Länderspiels gegen Schottland - wieder einen Monat Pause und sieben verpasste Spiele in schwarzgelb © getty 19/19 Besonders bitter: Das Foul des Schotten Charlie Mulgrew geschah in der letzten Spielminute

Mit Mats Hummels nannte Hamann auch einen Alternativ-Vorschlag als Kapitän der Borussia. "Du hast mit Hummels einen brillanten Leader, der in der Vergangenheit gezeigt hat, dass er Mannschaften führen kann, dass er Führungsqualitäten hat, dass er das Wort ergreifen kann, dass er Leute mitreißen kann."

Reus war seit einer Verletzung im Februar über ein halbes Jahr lang ausgefallen, sein Comeback hatte er Mitte September im DFB-Pokal gegen Duisburg gefeiert. In acht Pflichtspielen dieser Saison stand der deutsche Nationalspieler dreimal in der Startelf.