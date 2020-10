BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke kritisiert Bundesregierung - und glaubt an Hummels bei der EM

Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer von Borussia Dortmund, war am Samstagabend im Aktuellen Sportstudio des ZDF zu Gast. Dort äußerte sich der BVB-Boss zur aktuellen Corona-Situation und kritisierte ein in seinen Worten "populistisches Fußball-Bashing". Zudem glaubt Watzke, dass Mats Hummels gute Chancen hat, bei der EM wieder für Deutschland aufzulaufen.

"Die Gesamtsituation ist schon etwas, was dich bewegt. Ich kenne viele Kleinunternehmen, Gastronomen, Taxifahrer, die haben ganz andere Sorgen wie wir", sagte Watzke. Im Fußball herrsche jedoch eine andere Situation. "Wir drehen ein anderes Rad und haben eine riesige Kostenstruktur, wir müssen Geld einnehmen. Daher war das jetzt ein Rückschlag."

Wie viele innerhalb der Liga glaubt der BVB-Boss, dass zumindest die Geisterspiele beibehalten werden sollen, "denn sonst wird es ganz eng". Watzkes Argumentation: "Davon geht keine Gefahr aus, wir haben ein weltweit anerkanntes Hygienekonzept. Wir hatten bei unseren Heimspielen keinen einzigen Infektionsfall. Wenn alle Veranstaltungen in Deutschland, unter freiem Himmel oder nicht, so diszipliniert abgelaufen wären wie der Fußball, dann wären wir jetzt nicht da, wo wir sind."

Das bisherige Hygienekonzept der aktuellen Situation anzupassen, wie manch ein Klub bereits ins Spiel gebracht hat, hält Watzke für keinen guten Vorschlag: "Wir haben als Liga der Politik ein Angebot gemacht und ein Konzept vorgelegt. Das haben wir in der Liga besprochen und alle haben zugestimmt. Die Politik ist dann darauf eingestiegen. Es hat bisher super funktioniert. Verlässlichkeit heißt aber, dass wir zu dem Angebot stehen und nicht wieder nachverhandeln, denn unser Angebot war bisher verlässlich."

Watzke sagte zudem, er verstehe nicht, warum man sich derzeit wieder am Fußball abarbeiten würde. "Man sollte nicht wieder so ein populistisches Fußball-Bashing betreiben, wie das auch teilweise in den letzten Tagen aus der Bundesregierung wieder gekommen ist", sagte der 61-Jährige. "Ich habe irgendwann gelesen, vielleicht stimmt das aber auch nicht, die Bundeskanzlerin hätte gesagt, es gibt wichtigere Themen als Fußballspiele. Das fand ich nicht zielführend."

BVB-Boss Watzke glaubt an Hummels bei der EM

Für Watzke stehe in dieser Hinsicht vielmehr "die Frage nach dem Gefährdungspotential" im Vordergrund und nicht jene nach der Wichtigkeit. "Die Leute im Stadion verhalten sich super diszipliniert und die Vereine setzen das Konzept super um. Daher fand ich das nicht korrekt."

Auch zum Sportlichen äußerte sich Watzke. Zur Frage nach der deutschen Nationalmannschaft und einer möglichen Rückkehr der Innenverteidiger Mats Hummels oder Jerome Boateng sagte Watzke: "Wir hätten einen, das ist klar. Aber das weiß Joachim Löw auch."

Der Dortmunder Geschäftsführer ist sogar zuversichtlich, dass Hummels beim Turnier dabei sein wird. "Ich glaube ehrlich gesagt, dass Mats auch eine gute Chancen hat, die Euro zu spielen. Ich glaube, je näher es aufs Turnier zugeht, dass die Würfel wieder neu gemischt werden. Mats ist einer der besten Innenverteidiger in Europa. Wir sind sehr froh, ihn zu haben."

