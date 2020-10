FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt heute im Liveticker

Nach dem starken 4:0 gegen Atletico Madrid in der Champions League (die Highlights gibt's hier im Video!) trifft der FC Bayern München im Bundesliga-Alltag auf Eintracht Frankfurt. Das Spiel könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt heute im Liveticker

Adi Hütter könnte auf die gleiche Elf setzen wie vergangene Woche gegen den 1. FC Köln (1:1). In der Liga ist die SGE in dieser Saison übrigens noch ungeschlagen (2 Siege, 2 Remis). Im letzten Aufeinandertreffen im Mai setzte es trotz zweier Treffer von Martin Hinteregger aber eine 2:5-Pleite in München.

Die Bayern haben unter der Woche beim 4:0 gegen Atletico Madrid eine Demonstration ihrer Stärke abgeliefert. Hat das für die Bundesliga Kraft gekostet? Trainer Hansi Flick könnte die Rotationsmaschine anwerfen. Eine Option von der Bank ist der genesene Leroy Sane.

Aufgrund der hohen Corona-Zahlen in der bayerischen Hauptstadt findet das Spiel ohne Zuschauer statt, die Tribünen bleiben also leer.

Herzlich willkommen zum Liveticker. Anpfiff der Partie ist um 15.30 Uhr in der Allianz Arena in München.

Bundesliga: FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt heute im TV und Livestream

Die Partie wird exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky übertragen. Die Berichterstattung für das Einzelspiel beginnt um 15.15 Uhr, als Kommentator wird Kai Dittmann im Einsatz sein. In der Konferenz betreut Frank Buschmann die Partie, die auf Sky Sport Bundesliga 2 zu sehen ist. Die Konferenz gibt es auf Sky Sport Bundesliga 1

Über SkyGo (nur für Kunden) und SkyTicket könnt Ihr das Spiel zusätzlich im Livestream sehen.

Bundesliga: Bayern vs. Frankfurt - Voraussichtliche Aufstellungen

Bayern: Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Coman, Müller, Douglas Costa - Lewandowski

Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Coman, Müller, Douglas Costa - Lewandowski Frankfurt: Trapp - Abraham, Hasebe, Hinteregger - Toure, Ilsanker, Rode, Zuber - Kamada - Dost, Silva

