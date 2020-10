Arminia Bielefeld gegen den FC Bayern München heute im Liveticker

Am 4. Spieltag der Bundesliga-Saison 2020/21 will der FC Bayern München seinen dritten Saisonsieg einfahren. Der Rekordmeister ist zu Gast bei Aufsteiger Arminia Bielefeld. Die Partie könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Bundesliga: Arminia Bielefeld gegen FC Bayern heute im Liveticker

Vor Beginn:

Rund elfeinhalb Jahre ist das letzte Duell der beiden Teams in der Bundesliga nun schon her. Die letzten fünf Aufeinandertreffen hat der FC Bayern gewonnen, insgesamt steht der FCB sogar bei 27 Siegen aus 36 Aufeinandertreffen. Allerdings ist Bielefeld in diesem Kalenderjahr daheim noch ungeschlagen (acht Siege, zwei Unentschieden).

Vor Beginn:

Bei den Bayern ist die große Frage, wie Trainer Hansi Flick nur zwei Tage nach dem Pokalspiel gegen den 1. FC Düren rotieren wird. Sind die Nationalspieler nach ihren kräftezehrenden Reisen wieder voll dabei? Welche Reservisten haben sich gegen Düren ins Team gespielt? Und welche Youngster bekommen ihre Chance?

Vor Beginn:

Aufgrund der Corona-Inzidenz wird das Spiel in Bielefeld heute kurzfristig komplett ohne Zuschauer stattfinden. Das sorgte auf der Alm sogar für Tränen.

Vor Beginn:

Herzlich willkommen zum Liveticker. Anpfiff der Partie ist um 18.30 Uhr, es handelt sich also um das Topspiel am heutigen Abend.

Bundesliga: Bielefeld vs. Bayern heute im TV und Livestream

Die Partie wird exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen sein. Die Berichterstattung beginnt dort um 17.30 Uhr, als Kommentator wird Martin Groß im Einsatz sein.

Über SkyGo (nur für Kunden) und SkyTicket könnt Ihr das Spiel auch im Livestream sehen.

Bundesliga: Bielefeld vs. Bayern - Voraussichtliche Aufstellungen

Bielefeld: Ortega - Brunner, Pieper, van der Hoorn, Lucoqui - Prietl, Kunz - Doan, Hartel, Cordova - Klos

Ortega - Brunner, Pieper, van der Hoorn, Lucoqui - Prietl, Kunz - Doan, Hartel, Cordova - Klos Bayern: Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Hernandez - Goretzka, Tolisso - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 4. Spieltag