Der FC Bayern gastiert heute bei der TSG Hoffenheim. Hier bei SPOX könnt Ihr die Partie des 2. Bundesliga-Spieltags im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Bundesliga: TSG Hoffenheim gegen FC Bayern München heute im Liveticker

Vor Beginn:

Personell kann Bayern-Trainer Hansi Flick wieder auf Kingsley Coman zurückgreifen. Nachdem der Franzose in Quarantäne musste, kehrte er gestern ins Mannschaftstraining zurück.

Vor Beginn:

Nach dem Super-Cup-Triumph treffen die Bayern nun im Ligaalltag auf die TSG. Hoffenheim-Coach Sebastian Hoeneß trainierte in der vergangenen Saison noch die Bayern-Amateure.

Vor Beginn:

Herzlich willkommen zum Liveticker der Partie TSG Hoffenheim gegen FC Bayern. Anpfiff ist heute um 15.30 Uhr.

© imago images / Sven Simon

Bundesliga: TSG Hoffenheim gegen FC Bayern heute live im TV und Livestream

Das Gastspiel des FC Bayern bei der TSG ist live und exklusiv bei Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender bietet via Sky Go auch einen Livestream für Sky-Kunden an. Als Kommentator ist Wolf Fuss im Einsatz. Die Berichterstattung beginnt bereits um 14.30 Uhr.

TSG Hoffenheim - FC Bayern: Voraussichtliche Aufstellungen

TSG Hoffenheim: Baumann - Kaderabek, Bicakcic, K. Adams, Skov - Grillitsch - Geiger, Samassekou - Baumgartner - Dabbur, Kramaric

Baumann - Kaderabek, Bicakcic, K. Adams, Skov - Grillitsch - Geiger, Samassekou - Baumgartner - Dabbur, Kramaric FC Bayern: Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - L. Sane, T. Müller, Gnabry - Lewandowski

TSG Hoffenheim gegen FC Bayern: Die vergangenen Duelle im Überblick

Das bisher letzte Spiel zwischen der TSG und dem FC Bayern musste aufgrund von Anfeindungen der Bayern-Fans gegen Dietmar Hopp (die Szene im Video) unterbrochen werden.