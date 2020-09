Schalke 04, News und Gerüchte: David Wagner fehlen bei Bayern München drei Innenverteidiger

Schalke-Trainer David Wagner gibt sich vor dem Auftaktspiel der neuen Bundesliga-Saison beim FC Bayern München (20.30 Uhr LIVE auf DAZN und im Liveticker) optimistisch - hat aber Personalsorgen. Benjamin Stambouli spricht über seine Vertragsverlängerung, Nabil Bentaleb fängt wieder bei Null an. Und Chefausbilder Norbert Elgert von der Knappenschmiede lobt Sportvorstand Jochen Schneider. Hier gibt es alle News und Gerüchte zu S04.

Weitere News und Gerüchte zu Königsblau findet Ihr hier.

Schalke 04, News: Wagner hat Personalsorgen vor Ligastart gegen Bayern

Nachdem man in der vergangenen Saison nur knapp dem Abstieg entkommen war, startet Schalke 04 mit dem Auswärtsspiel bei Bayern München in die neue Spielzeit - eine Herkulesaufgabe. "Natürlich ist Bayern der haushohe Favorit. Aber es ist Fußball, das Ding fängt bei null an", gab sich Trainer David Wagner am Donnerstag optimistisch. Wir wissen, dass es sich lohnt, zu fighten - und das werden wir in München tun."

Personell wird es aber gerade in der Abwehr dünn. Matija Nastasic steigt nach seiner im Test gegen Bochum erlittenen Risswunde am Kopf erst kommende Woche wieder ins Training ein, Salif Sane und Omar Mascarell fehlen ebenfalls. Wer damit neben Ozan Kabak als Innenverteidiger auflaufen wird, bleibt Wagners Geheimnis. Als Optionen nannte er Malick Thiaw und Benjamin Stambouli.

Neuzugang Goncalo Paciencia könnte schon gegen die Bayern auf erste Minuten kommen. "Man spürt, dass er uns unbedingt helfen will. Deshalb wird er auch mit nach München reisen. Er ist gesund, er ist voll im Saft", lobte Wagner. Der Portugiese werde "keine lange Eingewöhnungszeit benötigen".

Schalke 04, News: Stambouli spricht über Vertragsverlängerung

Benjamin Stambouli (30) hat seinen Vertrag Anfang August bis 2023 verlängert - und dabei mit einem lustigen Video für Aufsehen gesorgt. Ein Abgang stand aber nie zur Debatte, wie er jetzt bei der WAZ verriet. "Beide Seiten wussten von Anfang an, dass wir den Vertrag verlängern werden. Es war nur eine Frage der Zeit. Deshalb hatte ich keine Kopfschmerzen", sagte der Franzose.

Seit 2016 spielt Stambouli auf Schalke, bisher bestritt er 106 Spiele für die Knappen. "Wir haben große individuelle Qualität im Kader", betonte er. "Und wir dürfen auch mutig sein, aber wir müssen von Spiel zu Spiel denken, denn man weiß nie, was im Laufe einer Saison passiert."

Schalke 04, News: Bentaleb versteht sich mit David Wagner

Nabil Bentaleb (25) war auf Schalke eigentlich schon aussortiert. In der vergangenen Rückrunde spielte er leihweise für Newcastle United, zuvor war er zwischenzeitlich sogar in die U23 degradiert worden. Jetzt will der Algierier aber wieder angreifen. "Keiner hat damit gerechnet, dass ich wieder hierher zurückkehre. Aber die Dinge haben sich verändert", sagte er bei Sky.

Grund dafür sei vor allem David Wagner. "Ich habe mit dem Coach gesprochen und er hat mir gesagt, dass wir bei null starten und ich einfach trainieren soll", erklärte Bentaleb. "Ich fand das sehr fair von ihm. Wir haben einen sehr ehrlichen Umgang miteinander und das ist alles, was ich wollte." Mittlerweile ziehe jeder "am selben Strang".

Schalke 04, News: Norbert Elgert lobt Sportvorstand Jochen Schneider

In der Schalker Knappenschmiede ist Norbert Elgert als Chefscout für die Talente des Klubs zuständig. Im Interview mit dem Sportbuzzer lobte Elgert (63) vor allem seinen Sportvorstand: "Grundsätzlich wichtig allgemein für den S04 und speziell für die Knappenschmiede ist Jochen Schneider", betonte er. "Er ist in diesen schwierigen Zeiten ein absoluter Glücksfall für den Klub. Ich schätze ihn menschlich und fachlich sehr."

Finanziell muss Schalke derzeit kleinere Brötchen backen. Dadurch wird die Knappenschmiede noch wichtiger, das weiß auch Elgert. "Das hat mir unser Sportvorstand Jochen Schneider vor Kurzem in einem persönlichen Gespräch versichert und sehr deutlich zum Ausdruck gebracht", verriet er. Schließlich hätten die Erlöse aus dem Verkauf von Toptalenten dem Klub in der Vergangenheit sehr geholfen - manchmal seien sie "vielleicht sogar notwendig" gewesen.

FC Schalke 04: Diese Eigengewächse feierten in den vergangenen zehn Jahren ihr Bundesliga-Debüt © imago images 1/17 Beim Remis gegen Leverkusen feierte mit Can Bozdogan ein Eigengewächse aus der Knappenschmiede seine Bundesliga-Premiere für S04. Aus diesem Anlass blicken wir auf die Schalker Talente, die in den vergangenen zehn Jahren debütierten. © imago images 2/17 Julian Draxler (debütierte am 15. Januar 2011): Mit 17 Jahren, drei Monaten und 26 Tagen der jüngste Debütant der Vereinsgeschichte. Wechselte 2017 für 36 Millionen von Wolfsburg zu PSG. Im Starensemble regelmäßig am Ball, aber nicht immer erste Wahl. © imago images 3/17 Sead Kolasinac (debütierte am 15. September 2012): Nach Stationen in Karlsruhe, Hoffenheim und Stuttgart stieß der Bosnier 2011 zur S04-Jugend. Als unermüdlicher Linksverteidiger spielte er sich in die Herzen der Fans und schloss sich 2017 Arsenal an. © imago images 4/17 Max Meyer (debütierte am 16. Februar 2013): Kam mit 13 Jahren von Oberhausen nach Schalke und deutete früh sein großes Potenzial an. 2018 folgte allerdings die Trennung im Unfrieden. In der Premier League bei Crystal Palace zumeist Reservist. © imago images 5/17 Kaan Ayhan (debütierte am 5. Oktober 2013): Spielte seit frühester Kindheit für die Königsblauen, schaffte aber erst nach seinem Wechsel nach Düsseldorf den endgültigen Durchbruch im Profifußball. Führte die Fortuna zuletzt sogar als Kapitän aufs Feld. © imago images 6/17 Leroy Sane (debütierte am 20. April 2014): Ehe sich der Flügelspieler im Alter von 20 Jahren Manchester City anschloss, hatte er bereits 57 Einsätze für S04 auf dem Buckel. Nun Transferziel Nummer eins beim FC Bayern und kurz vor einem Wechsel. © imago images 7/17 Marvin Friedrich (13. September 2014): Auf Schalke kam der Innenverteidiger über neun Profi-Einsätze nicht hinaus. Nach einem Intermezzo beim FC Augsburg fand er sein Glück bei Union Berlin. Als Stammspieler unmittelbar vor dem Klassenerhalt. © imago images 8/17 Felix Platte (debütierte am 14. Februar 2015): Kam 2015 und 2016 auf drei Einsätze in der Bundesliga (82 Minuten), danach spielte er mit Darmstadt eine Saison erstklassig und blieb den Lilien auch nach dem Abstieg treu. Fiel mehrere Male langfristig aus. © imago images 9/17 Fabian Reese (debütierte am 21. November 2015): Nachdem dem Stürmer der Sprung in den Bundesliga-Kader nicht gelang, erhoffte sich Schalke von Leihen zum KSC und Fürth einen Leistungssprung. Im Januar erfolgte dann der Wechsel zu Holstein Kiel. © imago images 10/17 Thilo Kehrer (debütierte am 6. Februar 2016): Der gebürtige Tübinger wurde anfangs äußerst variabel eingesetzt, bevor er in der Saison 2017/2018 zum Stammspieler in der Abwehrzentrale wurde. In Paris vornehmlich als Rechtsverteidiger im Einsatz. © imago images 11/17 Alexander Nübel (debütierte am 14. Mai 2016): Löste Ralf Fährmann im Schalker Kasten ab und zeigte in der Folge starke Leistungen. Im Januar zog er mit seinem Wechsel zum FC Bayern den Unmut der Fans auf sich und wurde zeitweise auf die Bank verbannt. © imago images 12/17 Donis Avdijaj (debütierte am 11. Dezember 2016): Das einstige Sturm-Talent konnte die hohen Erwartungen nie erfüllen. Wurde weder in Graz noch in den Niederlanden glücklich und ist nach Stationen in der Türkei und Schottland nun vereinslos. © imago images 13/17 Ahmed Kutucu (debütierte am 15. Dezember 2018): In Gelsenkirchen geboren, verkörpert er die von den Fans geforderte Malocher-Mentalität wie kaum ein Zweiter. Über den Status eines Reservisten kam der Türke aber in der aktuellen Saison nicht hinaus. © imago images 14/17 Nassim Boujellab (debütierte am 31. März 2019): Der Marokkaner wuchs in Hagen auf und stieß 2014 zur Schalker U16. Nachdem der Mittelfeldspieler in der Vorrunde zumeist für die U23 auflief, zählt er derzeit regelmäßig zum Profi-Kader (neun BL-Einsätze). © imago images 15/17 Levent Mercan (debütierte am 17. August 2019): Nach drei Jahren in der S04-Jugend kam der Spielmacher an den ersten beiden Spieltagen sechs Minuten zum Einsatz. Danach musste der 19-Jährige ganze neun Monate auf weitere Spielzeit warten. © imago images 16/17 Malick Thiaw (debütierte am 7. März 2020): Der Sohn eines Senegalesen und einer Finnin kann bisher auf eine Minute in der Bundesliga gegen Hoffenheim zurückblicken. Durch überzeugende Leistungen in der A-Jugend bereits im Blickfeld europäischer Topteams. © imago images 17/17 Can Bozdogan (debütierte am 14. Juni 2020): Die Verletzungsmisere der Schalker spülte den 19-jährigen Linksfuß gegen Leverkusen sogar in die Startelf. Vor der Saison zahlte S04 etwa 700.000 Euro an den 1. FC Köln für die Dienste des Deutsch-Türken.

FC Schalke 04: Auftaktprogramm in der Bundesliga