Schalke 04, News und Gerüchte - Bruchhagen: "S04 wird Tönnies noch nachweinen"

Ex-Schalke-Manager Heribert Bruchhagen sieht für Schalke ein Problem in der Post-Tönnies-Zeit. Derweil weist Amine Harit Wechselgerüchte zurück und zeigt sich selbstbewusst mit Blick auf den Bundesliga-Auftakt beim FC Bayern.

Schalke 04, News - Bruchhagen: "Schalke wird Tönnies noch nachweinen"

Clemens Tönnies ist Ende Juni von allen seinen Ämtern bei Schalke 04 zurückgetreten. Nach rassistischen Äußerungen vor ein paar Monaten und dem Corona-Ausbruch in seiner Fleischfabrik wurde der Druck auf Tönnies schlicht zu groß.

Für Schalke heißt dies zwar in erster Linie weniger Unruhe, doch durchweg positiv ist diese Entwicklung für die Knappen aus Sicht vom früheren Schalke-Manager Heribert Bruchhagen (1989 bis 1992) nicht. "Schalke befindet sich im Umbruch", erklärte Bruchhagen gegenüber dem kicker und sagte: "Sie werden Clemens Tönnis noch nachweinen."

Bruchhagen ergänzte: "Ich weiß, was er für den Klub bedeutete. Tönnies war das Gesicht von Schalke."

Schalke 04 - News: Harit weist Wechselgerüchte zurück

Amine Harit hat Gerüchte über seinen bevorstehenden Abschied von den Königsblauen zurückgewiesen. "Ich habe erst im Dezember meinen Vertrag vorzeitig bis 2024 verlängert", sagte der 23-Jährige dem kicker: "Wenn ich nicht möglichst lange auf Schalke bleiben wollte, hätte ich doch anderthalb Jahre vor dem Ende meines damaligen Vertrages nicht verlängert."

Zuletzt wurde Harit als Neuzugang beim italienischen Spitzenklub Atalanta Bergamo gehandelt. Als mögliche Ablösesumme wird über rund 20 Millionen Euro spekuliert.

Schalke 04 - News: Harit hat keine Angst vor den Bayern

Schalke reist am Freitag zum Bundesliga-Eröffnungsspiel nach München. Amine Harits Angst vor einer deutlichen Klatsche beim Champions-League-Sieger hält sich aber in Grenzen: "Sie tendiert gegen null. Bevor man mit so einer Einstellung nach München reist, kann man gleich zu Hause bleiben", sagte Harit im kicker.

Auf einen Spieler beim FC Bayern könnte Harit am Freitag aber gern verzichten: Robert Lewandowski. Für ihn sei der Pole "der alles überragende Stürmer. Er hat in der vergangenen Saison insgesamt 55 Pflichtspieltore erzielt, entsprechend froh wäre ich natürlich, wenn er jetzt noch ein paar Tage länger Urlaub machen würde", sagte Harit.

Bundesliga wieder mit Fans: So viele Zuschauer dürfen jeweils in die 18 Stadien © imago images / Bernd Feil 1/19 Die Zuschauer sind zurück! Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, dass die Stadien wieder besucht werden dürfen. Die Obergrenze liegt bei 20 Prozent der jeweiligen Kapazitäten. SPOX zeigt, wie viele Fans jeweils in die 18 Spielstätten dürfen. © imago images / Camera 4 2/19 Platz 18 - STADION AN DER ALTEN FÖRSTEREI (Union Berlin): 4.402 Zuschauer (22.012 Plätze) © imago images / Poolfoto 3/19 Platz 17 - SCHWARZWALD-STADION (SC Freiburg): 4.800 Zuschauer (24.000 Plätze) © imago images / Picture Point 4/19 Platz 16 - SCHÜCOARENA (Arminia Bielefeld): 5.303 Zuschauer (26.515 Plätze) © imago images / Poolfoto 5/19 Platz 15 - VOLKSWAGEN ARENA (VfL Wolfsburg): 6.000 Zuschauer (30.000 Plätze) © imago images / Poolfoto 6/19 Platz 14 - PREZERO ARENA (TSG Hoffenheim): 6.030 Zuschauer (30.150 Plätze) © imago images / RHR-Foto 7/19 Platz 13 - BAYARENA (Bayer Leverkusen): 6.042 Zuschauer (30.210 Plätze) © imago images / Eibner 8/19 Platz 12 - WWK ARENA (FC Augsburg): 6.132 Zuschauer (30.660 Plätze) © imago images / Poolfoto 9/19 Platz 11 - COFACE ARENA (FSV Mainz 05): 6.800 Zuschauer (34.000 Plätze) © imago images / Poolfoto 10/19 Platz 10 - WESER-STADION (SV Werder Bremen): 8.420 Zuschauer (42.100 Plätze) © imago images / Poolfoto 11/19 Platz 9 - RED BULL ARENA (RB Leipzig): 8.512 Zuschauer (42.558 Plätze) © imago images / Poolfoto 12/19 Platz 8 - RHEINENERGIESTADION (1. FC Köln): 10.000 Zuschauer (50.000 Plätze) © imago images /osnapix 13/19 Platz 7 - COMMERZBANK-ARENA (Eintracht Frankfurt): 10.300 Zuschauer (51.500 Plätze) © imago images / Norbert Schmidt 14/19 Platz 6 - BORUSSIA-PARK (Borussia Mönchengladbach): 10.804 Zuschauer (54.022 Plätze) © imago images / HMB-Media 15/19 Platz 5 - MERCEDES-BENZ ARENA (VfB Stuttgart): 12.100 Zuschauer (60.449 Plätzen) © imago images / Vitalii Kliuiev 16/19 Platz 4 - VELTINS-ARENA (FC Schalke 04): 12.454 Zuschauer (62.271 Plätze) © imago images / tagesspiegel 17/19 Platz 3 - OLYMPIASTADION BERLIN (Hertha BSC): 14.930 Zuschauer (74.649 Plätzen) © imago images / Poolfoto 18/19 Platz 2 - ALLIANZ ARENA (FC Bayern München): 15.004 Zuschauer (75.021 Plätzen) © imago images / Vitalii Kliuiev 19/19 Platz 1 - SIGNAL IDUNA PARK (Borussia Dortmund): 16.273 Zuschauer (81.365 Plätzen)

Schalke 04 - News: Bundesliga-Eröffnung vor 7500 Zuschauern

Das Bundesliga-Auftaktspiel des FC Bayern gegen Schalke 04 am Freitag (ab 20.30 Uhr live auf DAZN) wird vor Zuschauern in der Allianz Arena ausgetragen.

Die bislang festgelegte Zahl von 20 Prozent der Stadionkapazität wird es allerdings nicht werden. Stattdessen einigten sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter zusammen mit dem Meister auf eine Kapazität von 7500 Zuschauern, also zehn Prozent der Gesamtkapazität.

Grund dafür ist die in München zu hohe Corona-Infektionsrate in den vergangenen sieben Tagen. Laut des bayerischen Landesamtes für Gesundheit liegt der Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner in der Landeshauptstadt in den vergangenen sieben Tagen bei 45,54. Die Schwelle für Zuschauer im Stadion dagegen wurde zuvor auf höchstens 35 festgelegt.

FC Schalke 04: Auftaktprogramm in der Bundesliga