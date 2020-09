FC Schalke 04: Peter Neururer bringt sich als Trainer ins Gespräch

Trainer-Legende Peter Neururer hat sich beim kriselnden FC Schalke 04 ins Gespräch gebracht. Der 65-Jährige bietet sich als Nachfolger für den entlassenen Trainer David Wagner an.

"Ich habe mich eigentlich als Trainer verabschiedet und gesagt, dass ich im deutschen Fußball nichts mehr mache", sagte Neururer am Montag gegenüber Sport1 und berichtete im gleichen Atemzug von zwei Ausnahmen, die seine Entscheidung ändern würden: "Nämlich Schalke 04, weil ich nicht nur Mitglied bin, sondern eine besondere Vergangenheit in diesem Klub habe, die nicht jeder hat. Und der 1. FC Köln. Für diese beiden Vereine würde ich nochmal arbeiten."

Nach 18 Bundesligaspielen ohne Sieg war Wagner am vergangenen Sonntag als S04-Coach freigestellt worden. Neururer, der bereits in der Saison 1989/90 Trainer der Königsblauen war, fügte an: "Ich muss keine Werbung mehr für mich machen", erklärte er und schob augenzwinkernd nach: "Für den Verein wäre das aber ganz gut".

Den Job, Schalke aus der Krise zu ziehen, würde sich Neururer in jedem Fall zutrauen. "Diese Frage stellt sich für mich überhaupt nicht. Wenn ich das nicht könnte, würde ich es auch nicht machen", sagte er: "Mein Vater hat mir immer mit auf den Weg gegeben 'Mach, was du kannst'. Und dass ich Schalke kann, habe ich schon in schlimmeren Zeiten bewiesen."

Bei seiner ersten Station auf der Trainerbank in Gelsenkirchen hatte er S04 auf Platz zwei der 2. Liga geführt, ehe er überraschend beurlaubt und von Aleksandar Ristic ersetzt wurde. Trotzdem blieb Neururer dem Verein immer verbunden.

FC Schalke 04: Das sind die Kandidaten für die Wagner-Nachfolge © imago images / Jan Huebner 1/17 Nach der 1:3-Niederlage gegen Werder Bremen und der anschließenden Entlassung von Trainer David Wagner ist der FC Schalke 04 auf der Suche nach einem Nachfolger für den 48-Jährigen. Das sind die möglichen Kandidaten. © imago images / ActionPictures 2/17 Manuel Baum: Verschiedenen Medienberichten zufolge ist der 41-Jährige Schalkes Top-Kandidat. Aktuell trainiert Baum die deutsche U20-Nationalmannschaft, zwischen 2016 und 2018 war er außerdem als Cheftrainer in Augsburg aktiv. © imago images / ZUMA Press 3/17 Marc Wilmots: Der Eurofighter wurde schon in der Vergangenheit immer wieder mit seinem Ex-Klub in Verbindung gebracht, bislang blieb ein Engagement in Gelsenkirchen aber aus. Bis Dezember 2019 Trainer der iranischen Nationalmannschaft. © imago images / Kessler-Sportfotografie 4/17 Sandro Schwarz: Auch der 41-Jährige ist ein alter Bekannter aus der Bundesliga. Stand zwischen 2017 und 2019 beim FSV Mainz an der Seitenlinie, seitdem wartet er auf eine neue Anstellung. © imago images / Laci Perenyi 5/17 Ralf Rangnick: War schon zwei Mal (2004 bis 2005 und 2011) Schalke-Trainer, aus seinem Flirt mit Milan wurde nichts. "Wenn ich jetzt sagen würde, Schalke interessiert mich überhaupt nicht, dann würde ich lügen", heizte er gegenüber Sky die Gerüchte an. © imago images / Laci Perenyi 6/17 Am Montag sagte Rangnick dann aber der Funke-Mediengruppe: "Ich kann mir zurzeit überhaupt nicht vorstellen, ein drittes Mal zu Schalke zu kommen, und schon gar nicht als Trainer, der kurzfristig die Negativ-Serie beenden soll." © imago images / Ritzau Scanpix 7/17 Alexander Zorniger: Arbeitete zuletzt für den dänischen Erstligisten Bröndby IF, wo er auf Tabellenplatz vier liegend im Februar 2019 beurlaubt wurde. Sammelte als Trainer in Leipzig (2012 bis 2015) und Stuttgart (2015) schon Bundesliga-Erfahrung. © imago images / Martin Hoffmann 8/17 Norbert Elgert: Der 63-Jährige wäre die interne Lösung. Ist seit 2003 Trainer der Schalker U19 und verhalf Talenten wie Mesut Özil und Julian Draxler zu Welt-Karrieren. Elgert selbst schloss eine Anstellung als Cheftrainer jedoch aus. © imago images / RHR-Foto 9/17 "Klares Dementi", sagte der Elgert der Funke Mediengruppe: "Das stimmt so nicht. Ich fokussiere mich zu 100 Prozent auf meine Aufgabe, die ist anspruchsvoll genug. Ich denke, dass ich Schalke in dieser Position am meisten helfen kann." © imago images / Sportimage 10/17 Raul: Steht aktuell bei der zweiten Mannschaft von Real Madrid als Trainer an der Seitenlinie und führte diese zum UEFA-Youth-League-Sieg. War von 2010 bis 2012 außerdem als Aktiver bei den Schalkern unter Vertrag. © imago images / Gonzales Photo 11/17 Ebbe Sand: Auch der Däne ist ehemaliger Schalker, stürmte zwischen 1999 und 2006 für die Knappen. War zwar noch nie hauptverantwortlicher Coach, sammelt aber derzeit als Co-Trainer der dänische Nationalmannschaft Erfahrung. © imago images / Revierfoto 12/17 Mike Büskens: Sprang schon nach der Entlassung von Domenico Tedesco als Co-Trainer unter Huub Stevens ein und ist als Betreuer der Leihspieler ohnehin beim Klub eingebunden. © imago images / RHR-Foto 13/17 Aufgrund der positiven Erfahrungen mit ihm in der vergangenen Saison, soll Büskens nach kicker-Angaben die erste Option sein, sollte sich die Trainersuche bis Donnerstag als nicht erfolgreich erweisen. Allerdings ist er dennoch nur eine Interimslösung. © imago images / Pro Shots 14/17 Mark van Bommel: Der Niederländer ist seit seiner Entlassung bei PSV Eindhoven im Winter vereinslos. Galt auch bei der Hertha als Klinsmann-Nachfolger als Kandidat, wurde aber von Bruno Labbadia ausgestochen. © imago images / GEPA pictures 15/17 Valerien Ismael: Musste im vergangenen Sommer beim LASK die Segel streichen, leistete dort zuvor aber ordentliche Arbeit. Nach Informationen der Bild soll Sportvorstand Jochen Schneider große Stücke auf den Ex-Bayern-Spieler halten. © imago images / Jan Huebner 16/17 Dimitrios Grammozis: Ließ zum Ende der vergangenen Spielzeit seinen Vertrag bei Darmstadt 89 auslaufen und galt danach lange als Top-Kandidat beim HSV. Nach Bild-Infos nun bei den Königsblauen ein Thema. Leistete beim SVD herausragende Arbeit. © imago images / Revierfoto 17/17 Huub Stevens: Dass der "Knurrer aus Kerkrade“ den Feuerwehrmann geben kann, bewies er bereits auf Schalke sowie in Stuttgart. Ob der mittlerweile 66-Jährige sich noch einmal an eine Seitenlinie stellen will, darf aber bezweifelt werden.

Neururer über Baum: "Schalke ist kein Verein zum Üben"

Sollte Schalke bei ihm anrufen, würde Neururer nicht lange zögern und sich direkt auf den Weg zum Vereinsgelände machen. "Da brauche ich nicht mal meine Harley, da kann ich zu Fuß zum Büro von Jochen Schneider gehen. Ich wohne ja nur drei Minuten vom Stadion entfernt. Die räumliche Entfernung wäre sicher kein Problem. Wenn Schalke Interesse hat, werden sie sich melden."

Außerdem wird er nach eigenen Angaben seit dem Wagner-Aus von Schalke-Anhängern belagert. "Bei mir steht seitdem das Telefon nicht mehr still, das Faxgerät ist überfüllt und ich habe am Montag bis 1 Uhr rumtelefoniert. Sämtliche Schalke-Fanclubs melden sich bei mir", sagte Neururer.

Laut mehreren Medienberichten gilt Manuel Baum, der derzeit die U18 des DFB unter seinen Fittichen hat, als Favorit auf den Job. Neururer sieht in dem 41-Jährigen aufgrund von mangelnder Erfahrung aber nicht den Richtigen. "Ich halte es für problematisch, einen Trainer zu holen, der nicht schon mehrere Krisen-Situationen bewältigt hat. Schalke ist kein Verein zum Üben. Wenn das nicht klappt, ist Schalke Zweitligist", erklärte er.