BVB, News und Gerüchte: FC Bayern Borussia Dortmund laut Watzke "einige Jahrzehnte" voraus

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund sieht den Bundesliga-Rivalen FC Bayern München "einige Jahrzehnte" voraus. Kapitän Marco Reus erkannte bei der 0:2-Niederlage beim FC Augsburg am Samstag ein wiederkehrendes Problem. Hier gibt es News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

News und Gerüchte zu Dortmund vom Dienstag findet Ihr hier.

Borussia Dortmund: FC Bayern dem BVB "einige Jahrzehnte" voraus

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund sieht den Bundesliga-Rivalen FC Bayern München "einige Jahrzehnte" voraus. "Der Klub hat eine wirtschaftliche Stärke erreicht, die es ihm leichter macht, seine besten Spieler zu halten. Diese Position hat sich Bayern über eine Dauer von 40, 50 Jahren erarbeitet. Sie sind uns an diesem Punkt um einige Jahrzehnte voraus", sagte Watzke der Sport Bild.

Während der FC Bayern abgesehen von einigen Ausnahme seine Leistungsträger stets hält, ist Dortmund oftmals zu Verkäufen gezwungen. Das bedeutet aber auch Chancen für junge Spieler, betonte Watzke: "Dortmund ist eine Hochburg für Höchstbegabte. Junge Spieler sehen auf dem Spielberichtsbogen, dass wir keine leeren Versprechungen machen, sondern dass sie die Chance auf viele Einsätze bekommen und es eine hohe Durchlässigkeit auch bei einem Verein geben kann, der regelmäßig Champions League spielt."

In dieser Saison machten die beiden erst 17-Jährigen Jude Bellingham und Giovanni Reyna bereits mit guten Leistungen auf sich aufmerksam. Auch die beiden Stammspieler Erling Haaland und Jadon Sancho sind erst 20 Jahre alt.

TSG Hoffenheim grüßt von der Spitze: Das Tabellenführer-Ranking der Bundesliga © imago images / Jan Hübner 1/35 Die TSG Hoffenheim ist nach dem überraschenden Sieg gegen den FC Bayern Spitzenreiter. Eine Premiere für die Kraichgauer ist es allerdings nicht! SPOX blickt auf alle Tabellenführer der Bundesligageschichte - gelistet nach der Anzahl. © imago images / Picture Point 2/35 In diesem Ranking sind die Tabellenführungen nach kompletten Spieltagen gezählt. Verlegte Spiele wurden also dem Spieltag zugerechnet, zu dem sie ursprünglich gehörten. Los geht's. © imago images / Sven Simon 3/35 Platz 31 - SC PADERBORN: 1 Spieltag an der Spitze - 0 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 4. Spieltag der Saison 2014/15 © imago images / Baumann 4/35 Platz 31 - SC FREIBURG: 1 Spieltag an der Spitze - 0 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 1. Spieltag der Saison 2000/01 © imago images / Baumann 5/35 Platz 31 - FC ST. PAULI: 1 Spieltag an der Spitze - 0 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 1. Spieltag der Saison 1995/96 © imago images / Werner Otto 6/35 Platz 29 - ROT-WEIß OBERHAUSEN: 2 Spieltage an der Spitze - 0 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 5. Spieltag der Saison 1969/70 © imago images / WEREK 7/35 Platz 29 - ROT-WEISS ESSEN: 2 Spieltage an der Spitze - 0 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 4. Spieltag der Saison 1970/71 © imago images / Sven Simon 8/35 Platz 25 - VFL BOCHUM: 3 Spieltage an der Spitze - 0 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 4. Spieltag der Saison 2002/03 © imago images / Kicker 9/35 Platz 25 - MSV DUISBURG: 3 Spieltage an der Spitze - 0 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 22. Spieltag der Saison 1993/94 © imago images / Sven Simon 10/35 Platz 25 - ARMINIA BIELEFELD: 3 Spieltage an der Spitze - 0 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 1. Spieltag der Saison 2002/03 © imago images / Liedel 11/35 Platz 25 - KARLSRUHER SC: 3 Spieltage an der Spitze - 0 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 3. Spieltag der Saison 1997/98 © imago images / Horstmüller 12/35 Platz 23 - HANNOVER 96: 4 Spieltage an der Spitze - 0 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 3. Spieltag der Saison 1969/70 © imago images / WEREK 13/35 Platz 23 - KICKERS OFFENBACH: 4 Spieltage an der Spitze - 0 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 14. Spieltag der Saison 1974/75 © imago images / WEREK 14/35 Platz 20 - HANSA ROSTOCK: 5 Spieltage an der Spitze - 0 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 7. Spieltag der Saison 1991/92 © imago images / Norbert Schmidt 15/35 Platz 20 - FORTUNA DÜSSELDORF: 5 Spieltage an der Spitze - 0 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 2. Spieltag der Saison 1985/86 © imago images / Liedel 16/35 Platz 20 - BAYER 05 UERDINGEN: 5 Spieltage an der Spitze - 0 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 2. Spieltag der Saison 1989/90 © imago images / Eibner 17/35 Platz 19 - FSV MAINZ 05: 6 Spieltage an der Spitze - 0 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 2. Spieltag der Saison 2011/12 © imago images / Revierfoto 18/35 Platz 18 - RB LEIPZIG: 11 Spieltage an der Spitze - 0 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 19. Spieltag der Saison 2019/20 © imago images / Avanti 19/35 Platz 16 - TSG 1899 HOFFENHEIM: 16 Spieltage an der Spitze - 0 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 2. Spieltag der Saison 2020/21 © imago images / Mausolf 20/35 Platz 16 - HERTHA BSC: 16 Spieltage an der Spitze - 0 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 1. Spieltag der Saison 2013/14 © imago images / Horstmüller 21/35 Platz 15 - TSV 1860 MÜNCHEN: 18 Spieltage an der Spitze - 1 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 34. Spieltag der Saison 1965/66 © imago images / Baering 22/35 Platz 14 - VFL WOLFSBURG: 20 Spieltage an der Spitze - 1 Meistertitel, zuletzt Tabellenführung am 1. Spieltag der Saison 2011/12 © imago images / Rust 23/35 Platz 13 - EINTRACHT BRAUNSCHWEIG: 33 Spieltage an der Spitze - 1 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 25. Spieltag der Saison 1976/77 © imago images / Bernd Müller 24/35 Platz 12 - 1. FC NÜRNBERG: 36 Spieltage an der Spitze - 1 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 3. Spieltag der Saison 2006/07 © imago images / camera4 25/35 Platz 11 - EINTRACHT FRANKFURT: 55 Spieltage an der Spitze - 0 Meistertitel, zuletzt zuletzt Tabellenführer am 2. Spieltag der Saison 1999/00 © imago images / Baumann 26/35 Platz 9 - VFB STUTTGART: 59 Spieltage an der Spitze - 3 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 1. Spieltag der Saison 2011/12 © imago images / David Hagemann 27/35 Platz 9 - FC SCHALKE 04: 59 Spieltage an der Spitze - 0 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 28. Spieltag der Saison 2009/10 © imago images / Sven Simon 28/35 Platz 8 - BAYER 04 LEVERKUSEN: 70 Spieltage an der Spitze - 0 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 3. Spieltag der Saison 2014/15 © imago images / Sven Simon 29/35 Platz 7 - 1. FC KÖLN: 87 Spieltage an der Spitze - 2 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 18. Spieltag der Saison 1989/90 © imago images / Baumann 30/35 Platz 6 - 1. FC KAISERSLAUTERN: 90 Spieltage an der Spitze - 2 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 2. Spieltag der Saison 2010/11 © imago images / Eibner 31/35 Platz 5 - HAMBURGER SV: 117 Spieltage an der Spitze - 3 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 7. Spieltag der Saison 2009/10 © imago images / Ulmer 32/35 Platz 4 - SV WERDER BREMEN: 129 Spieltage an der Spitze - 4 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 19. Spieltag der Saison 2006/07 © imago images / Revierfoto 33/35 Platz 3 - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH: 139 Spieltage an der Spitze - 5 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 13. Spieltag der Saison 2019/20 © imago images / Laci Pereny 34/35 Platz 2 - BORUSSIA DORTMUND: 179 Spieltage an der Spitze - 5 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 2. Spieltag der Saison 2019/20 © imago images / MIS 35/35 Platz 1 - FC BAYERN MÜNCHEN: 775 Spieltage an der Spitze - 29 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 1. Spieltag der Saison 2020/21

BVB-Kapitän Marco Reus erkennt wiederkehrendes Problem

Kapitän Marco Reus hat bei der 0:2-Niederlage von Borussia Dortmund beim FC Augsburg am Samstag (die Highlights im Video) ein wiederkehrendes Problem erkannt. "Wir haben schon seit Jahren Probleme gegen solche tiefen Mannschaften", sagte Reus bei einer Medienrunde am Dienstag.

Man müsse sich gegen solche Mannschaften laut Reus, der gegen Augsburg nur eingewechselt wurde, "mehr Optionen erarbeiten, mehr Optionen im Training beschaffen, wie wir diese tief stehenden Gegner bespielen". Dortmund müsse "zielstrebiger werden vor dem gegnerischen Tor, das Tor mehr wollen".

BVB zum Supercup beim FC Bayern zu Gast

Borussia Dortmund ist am Mittwoch in München beim FC Bayern zu Gast, ausgespielt wird der deutsche Supercup. Anpfiff des Spiels in der Allianz Arena ist 20.30 Uhr. Zu sehen gibt es das Spiel live auf DAZN.

"Wir müssen giftiger sein und mit mehr Emotionen spielen", sagte Reus in Hinblick auf das Spiel. In den vergangenen Jahren setzte es für Dortmund immer wieder teils hohe Niederlagen in München. In der vergangenen Saison beispielsweise ein 0:4. "Die waren alle beschissen, das muss man einfach so sagen. So wollen wir nicht wieder auftreten", forderte Reus.

© imago images / Team 2

Supercup - und dann? Der BVB-Spielplan