Philipp Lahm stellt Hansi Flick auf eine Ebene mit Jupp Heynckes und Ottmar Hitzfeld

Der frühere Weltmeister Philipp Lahm hat Bayern-Coach Hansi Flick (das sagt Flick zu PSG) vor dem Champions-League-Finale gegen Paris St. Germain geadelt und mit den größten Trainern der Vereinshistorie auf eine Ebene gestellt.

"Wenn man auf die Vergangenheit des FC Bayern schaut, auf Ottmar Hitzfeld oder Jupp Heynckes, dann war das schon eine Stärke dieser Trainer, eben nicht im Vordergrund zu stehen sondern für die Mannschaft zu arbeiten. Genau so ist Hansi Flick", lobte der langjährige Bayern-Kapitän im ZDF.

Flick habe die "Kräfte innerhalb des Vereins gebündelt", so Lahm weiter: "Er hat gesehen, wem er wirklich vertrauen kann, wer wichtig für die Mannschaft ist." Der 55-Jährige habe einen guten Mix aus gestandenen und jungen, hungrigen Profis gefunden und diese zu einer Einheit geformt.

"Die Mannschaft hat sich absolut gefunden", findet Lahm. Deshalb sei sie für das Finale am Sonntagabend gegen Paris St. Germain (21 Uhr live auf DAZN) auch "einen Tick der größere Favorit". Anders als die Triplemannschaft von 2013 könne die aktuelle Bayern-Elf befreit aufspielen: "Bei uns war der Druck damals enorm, weil wir vorher zwei Finals verloren hatten. Also würde ich sagen, der Druck ist nicht mehr so hoch wie damals."