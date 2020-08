Union Berlin gegen Dynamo Dresden heute live: Testspiel live im TV und Livestream

Die Vorbereitung auf die neue Saison ist bereits im vollen Gange. Am heutigen Samstag stehen sich Union Berlin und Zweiliga-Aufsteiger Dynamo Dresden gegenüber. Bei SPOX erfahrt Ihr, wo und wann Ihr die Begegnung heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Im ersten Testspiel der Sommer-Vorbereitung gewann Union mit 2:0 gegen den Drittliga-Aufsteiger Würzburger Kickers. Die Tore für die Eisernen erzielten Florian Hübner und Cedric Teuchert. Neben dem Ex-Schalker standen auch die Neuzugänge Luthe, Knoche und Endo auf dem Platz. Bereits beim ersten Testkick wusste der Hauptstadtklub zu überzeugen und gewann mit 3:1 gegen Energie Cottbus.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Dresden verlor hingegen knapp mit 2:3 gegen die U23 von Hertha BSC. Grund zur Sorge gibt es aber nicht, wie Trainer Markus Kauczinski betonte: "Wir sind wirklich beim Stande null gewesen, hatten nichts, auf das wir zurückgreifen konnten. Von daher bin ich mit dem, was die Jungs hier gezeigt haben, zufrieden - auch wenn es am Ende nicht für ein Unentschieden gereicht hat."

Union Berlin vs. Dynamo Dresden: Austragungsort und Anpfiff

Das Testspiel zwischen Union Berlin und Dynamo Dresden steigt am heutigen Samstag (15. August) um 14.30 Uhr. Gespielt wird im Stadion An der Allten Försterei. Beide Teams verzichten aufgrund der Corona-Pandemie bisher auf eine Reise in ein Trainingslager.

Union Berlin - Dynamo Dresden heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen dem 1. FC Union Berlin und Dynamo Dresden wird im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Der öffentlich-rechtliche Sender RBB zeigt das Testspiel live in voller Länge.

Der TV-Sender bietet zudem einen kostenlosen Livestream via rbb24.de an. Hier geht's zum Livestream. Auch auf der Facebook-Seite RBB Sport wird es eine Live-Berichterstattung geben.

Union Berlin: Der Sommerfahrplan

Union Berlin reist erst am 30. Juli in ein Kurz-Trainingslager nach Bad Saarow (Brandenburg). Rund zwei Wochen später folgt eine intensive Vorbereitung

Vorbereitungsauftakt : 27. Juli

: 27. Juli Trainingslager : 30. Juli-2. August in Bad Saarow, 17.-25. August im bayerischen Bad Wörishofen.

: 30. Juli-2. August in Bad Saarow, 17.-25. August im bayerischen Bad Wörishofen. Testspiele: 8. August: Energie Cottbus (3:1), 12. August, 15 Uhr: FC Würzburger Kickers (2:0), 15. August, 14:30 Uhr: SG Dynamo Dresden

Im DFB-Pokal treffen die Berliner dann am 11. September auf den Karlsruher SC. Acht Tage später empfangen die Eisernen zum Bundesliga-Auftakt Augsburg.

Union Berlin: Abschlusstabelle Bundesliga

Als Aufsteiger beendete Union Berlin die Saison auf einem starken elften Platz.