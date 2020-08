FC Schalke 04. News und Gerüchte: S04 würde Verluste für Fan-Rückkehr in Kauf nehmen

Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider würde für eine Fan-Rückkehr finanzielle Verluste in Kauf nehmen. Trainer David Wagner verliert offenbar die Rückendeckung in der Kabine. Außerdem: Nach Weston McKennie stehen weitere Spieler bei Schalke vor dem Absprung. Alle News und Gerüchte rund um den FC Schalke 04 findet Ihr hier.

Schalke würde Verluste für Fan-Rückkehr in Kauf nehmen

Der FC Schalke 04 würde im Falle einer Teil-Rückkehr der Fans in die Stadien der Bundesliga auch finanzielle Verluste in Kauf nehmen. "Ja, ganz klar. Einfach aufgrund der Tatsache, dass Fußball ohne Fans nicht wirklich schön ist", sagte Sportvorstand Jochen Schneider im Trainingslager im österreichischen Längenfeld der dpa.

Am heutigen Donnerstag treffen sich die Ministerpräsidenten der Länder, um über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie zu diskutieren. Auch die Rückkehr der Fans dürfte dabei Thema sein. "Natürlich gehen die Zahlen aktuell nicht in die richtige Richtung", sagte Schneider. "Ich bin jedoch der Meinung, dass wir uns insgesamt glücklich schätzen können, wie die verantwortlichen Politiker in Deutschland mit der Pandemie umgegangen sind. Von daher habe ich das Vertrauen, dass auch jetzt erneut die richtigen Schlüsse gezogen werden und die Zahlen hoffentlich wieder in die andere, bessere Richtung gehen."

Er hoffe daher, dass die Zahl der Zuschauer sukzessive gesteigert werden darf. "Die Rückkehr der Fans hat eine immense Bedeutung für den Fußball insgesamt und für Schalke 04 mit der besonderen Atmosphäre in der Veltins-Arena natürlich im Speziellen", so Schneider. "Es ist gut, dass wieder Fußball gespielt wird. Aber an der einen oder anderen Stelle muss man sich schon zwingen, die Spiele anzugucken, weil einfach die Atmosphäre fehlt."

Ein Schalke-Flop und vier Champions-League-Sieger: Diese DFB-Elf wurde 2017 Confed-Cup-Sieger © imago images / Xinhua 1/16 Deutschland gewann 2017 überraschend und ohne die damals etablierten DFB-Stars den Confederations Cup. Was damals im Finale noch als bessere U23- oder B-Elf daherkam, ist heute in Teilen die Stammbesetzung. Die Spieler von damals und wo sie heute stehen. © imago images / Heuler Andrey 2/16 Das Finale gegen Chile im Krestowski-Stadion (Sankt Petersburg) war ein hitziges Duell. Nachdem Chile zahlreiche Chancen in der Anfangsphase ungenutzt ließ, stellte Lars Stindl, der heute seinen 32. Geburtstag feiert, aus dem Nichts auf 1:0 für den DFB. © imago images / Valery Sharifulin/TASS 3/16 Stindls Treffer zum 1:0 war gleichzeitig der (Turnier-) siegbringende Streich. "Eine riesig große Freude", sagte Bundestrainer Joachim Löw. "Die Jungs haben das klasse gemacht. Ich bin megastolz auf sie." © imago images / Rodolfo Buhrer/La Imagem/Fotoarena 4/16 TOR - MARC-ANDRE TER STEGEN: War damals schon die unumstrittene Nummer eins bei Barca und Champions-League-Sieger 2015. Im Finale gegen Chile der Mann des Spiels mit zahlreichen starken Paraden. Mittlerweile einer der besten Torhüter der Welt. © imago images / Rodolfo Buhrer/La Imagem/Fotoarena 5/16 ABWEHR - MATTHIAS GINTER: Beim Confed Cup gesetzt. Wechselte nach dem Turnier vom BVB zu Gladbach, dort seitdem unangefochtener Stammspieler und mittlerweile auch im DFB-Team wichtig. Spielte, wenn verletzungsfrei, eine starke Saison 2019/20. © imago images / Andres Pina/Photosport 6/16 ANTONIO RÜDIGER: Beim Confed Cup 2017 ebenfalls Stammspieler und nach dem Turnier mit dem Wechsel von der Roma zu Chelsea. Dort immer wieder von teils schweren Verletzungen heimgesucht. Bei den Blues aber für gewöhnlich dennoch Stammspieler. © imago images / Rodolfo Buhrer/La Imagem/Fotoarena 7/16 SHKODRAN MUSTAFI: Schon 2014 und 2016 überraschend für WM- und EM-Kader berufen. Rotierte beim Confed Cup trotz schwachem zweiten Gruppenspiel in die Startelf. Machte nach dem Turnier nur noch ein DFB-Spiel, auch bei Arsenal mehr als umstritten. © imago images / Ulmer 8/16 MITTELFELD - JOSHUA KIMMICH: Der einzige Spieler, der keine Minute beim Confed Cup verpasste. Entwickelte sich in den Folgejahren auch beim FC Bayern zum jungen Leader und CL-Sieger. Sowohl dort als auch beim DFB nicht mehr aus der Startelf wegzudenken. © imago images / Golovanov + Kivrin 9/16 LEON GORETZKA: Der Shootingstar des Turniers. Strahlte Kampfgeist, Präsenz und Torgefahr (3 Tore) aus. Blieb noch ein Jahr auf Schalke, dann ablösefrei zu Bayern. Dort mit Anlaufschwierigkeiten, mittlerweile nach Muskel-Aufbau jedoch eine feste Größe. © imago images / Photosport 10/16 SEBASTIAN RUDY: Spielte ein starkes Turnier und wechselte danach zum FC Bayern, sprang sogar auf den WM-Zug mit auf und war ein Lichtblick beim historischen Aus. Dann ging es bergab: Ging 2018 für 16 Mio. zu Schalke, dort als Flop verschrien. © imago images / Alexander Demianchuk/TASS 11/16 JONAS HECTOR: Reiste wie Kimmich als einer der wenigen DFB-Stammspieler zum Confed Cup, ist diesen Status aber mittlerweile los. Ging zwischenzeitlich trotz besserer Angebote mit Köln in die 2. Liga. Bei den Domstädtern ist er Kapitän. © imago images / / Xinhua 12/16 ANGRIFF - LARS STINDL: Spielte ein starkes Turnier (3 Tore) und empfahl sich für höhere DFB-Aufgaben. Die hätte er wohl auch bekommen, wären da nicht die Verletzungen gewesen (Syndesmosebandriss, Schienbeinbruch). Mittlerweile wieder fit und BMG-Kapitän. © imago images / Ulmer 13/16 JULIAN DRAXLER: Ging als Kapitän voran und wurde zum besten Spieler des Turniers gewählt. Der ganz große Durchbruch bei PSG und im DFB-Team folgte aber noch nicht. Fiel 2019/20 wegen einer Fußverletzung lange aus, seitdem in Paris nur Reservist. © imago images / Ulmer 14/16 TIMO WERNER: Traf 3-mal beim Confed Cup und startete anschließend richtig durch. Im DFB-Team vorne grundsätzlich gesetzt, in Leipzig mit einer herausragenden Quote (135 Torbeteiligungen in 159 Spielen). Im Sommer wechselte er für 53 Mio. zu Chelsea. © imago images / Xinhua 15/16 EMRE CAN (ab der 79. Minute für Werner): Pendelte als Stammspieler bei Liverpool beim Confed Cup zwischen Bank und Startelf. Wechselte 2018 ablösefrei zu Juventus und nach zwei überschaubaren Jahren weiter zum BVB. Dort einer der Leader im Team. © imago images / Yegor Aleyev/TASS 16/16 NIKLAS SÜLE (ab der 91. Minute für Goretzka): In der Gruppenphase noch gesetzt. Mauserte sich nach der Ausbootung von Hummels und Boateng zum deutschen Innenverteidiger Nummer eins. Wird das auch beim FC Bayern wieder sein.

Schalke: Verliert Wagner die Rückendeckung in der Kabine?

Trainer David Wagner genießt beim FC Schalke 04 offenbar nicht mehr besonders viel Rückendeckung. Sportchef Jochen Schneider hält zwar noch zum 48-Jährigen - in der Kabine sieht das Bild aber wohl anders aus.

Wie die Sport Bild berichtet, sind viele Schalke-Profis nicht besonders gut auf den Coach zu sprechen. Hintergrund sind demzufolge Wagners Aussagen aus der Rückrunde der vergangenen Saison, in denen er die grundsätzliche Qualität des Kaders anzweifelte. Darüber hinaus verbreite Wagner keine Umbruchstimmung, stattdessen verfahre er nach dem Motto "weiter so".

S04: Stehen weitere Spieler vor dem Absprung?

Weston McKennie ist nach übereinstimmenden Medienberichten schon auf dem Weg nach Turin, ein weiterer S04-Leistungsträger steht offenbar ebenfalls vor dem Absprung. Wie die Sport Bild berichtet, will Armine Harit die Königsblauen gerne verlassen. Das habe er innerhalb der Mannschaft bereits kundgetan.

Neben Harit könnte auch Hamza Mendyl den Klub verlassen. Wie spanische Medien berichten, verhandelt Schalke mit dem spanischen Erstligisten Real Betis über einen Transfer des Linksverteidigers. Die Andalusier wollen eine Leihe inklusive Kaufoption. Bei Königsblau steht Mendyl noch bis 2023 unter Vertrag. Der 22-jährige Marokkaner war vor zwei Jahren für sechs Millionen Euro aus Lille nach Gelsenkirchen gekommen. In der vergangenen Saison war Mendyl an Ligue 1-Klub Dijon FCO verliehen.

FC Schalke 04: Die kommenden Spiele