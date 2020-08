FC Schalke 04, News und Gerüchte: S04 kassiert Millionen-Summe dank Sane-Wechsel

Aufgrund des Transfers von Leroy Sane zum FC Bayern darf sich Schalke auf eine Weiterverkaufs-Beteiligung in Millionen-Höhe freuen. Sebastian Rudy bekommt bei den Königsblauen eine zweite Chance.

Die News und Gerüchte des Tages rund um den FC Schalke 04 findet Ihr hier.

Wegen Sane-Transfer: Millionen-Summe für S04

Durch eine Weiterverkaufsklausel, die der FC Schalke 04 beim Transfer von Leroy Sane in dessen Vertrag bei den Citizens einbauen ließ, dürfen sich die Königsblauen nun, wegen des Wechsels des Nationalspielers zum FC Bayern, auf eine Beteiligung in Millionen-Höhe freuen. Das berichtet der kicker.

Dabei liegt die Summe, wie in den vergangenen Wochen mehrfach angenommen, nicht bei 1,2 Millionen Euro, sondern bei etwa 2,5 Millionen Euro - ein warmer Geldregen und höchst willkommene Zusatzeinnahmen für den klammen Revierklub, der schon vor der Corona-Krise einen Schuldenberg von fast 200 Millionen Euro vor sich herschob.

Bitter für Schalke: Statt der im Sommer 2019 gehandelten dreistelligen Millionen-Summe zahlte der FC Bayern letztlich "nur" kolportierte 49 Millionen Euro für Sane an City - sogar eine Million Euro weniger, als der heute 24-Jährige vor vier Jahren kostete. Hätte Manchester mit Sane ein Transfer-Plus erzielt, wäre Schalke mit satten 15 Prozent an diesem beteiligt worden.

FC Schalke 04: Naldo, Rakitic & Co. - die SPOX-Top-11 der S04-Legionäre © imago images 1/19 Die Knappenschmiede ist das Aushängeschild von Schalke 04. Bei den Königsblauen liefen neben den jungen Wilden auch internationale Stars auf. SPOX hat die Top 11 der S04-Legionäre zusammengestellt. © imago images / Ferdi Hartung 2/19 Tor – ENVER MARIC (von 1976 bis 1978 bei S04): Der gebürtige Bosnier zählte in den 1970er Jahren zu den weltbesten Torhütern. Nach der EM 76' ging er zu S04 und bestritt für die Königsblauen 47 Spiele - die meisten Spiele als Keeper unter den Legionären. © imago images / AM-Bildagentur 3/19 Abwehr - RAFINHA (von 2005 bis 2010 bei S04): Die Königsblauen holten den Verteidiger von Coritiba in den Ruhrpott. Bei S04 war der Brasilianer Stammspieler. Nach 153 Spielen (7 Tore) zog er 2010 weiter nach Genua, ein Jahr später ging er zum FC Bayern. © imago images / Jan Huebner 4/19 NALDO (von 2016 bis 2018 bei S04): Nachdem Wolfsburg den Vertrag nicht verlängern wollte, wechselte er 2015 zu S04. Dort wurde er zur absoluten Führungsperson und rettete S04 viele Punkte. Unvergessen bleibt sein Ausgleich beim Jahrhundertderby. © imago images / Laci Perenyi 5/19 MARCELO BORDON (von 2004 bis 2010 bei S04): Im Sommer 2004 wurde er nach Gelsenkirchen gelotst. Wie zuvor in Stuttgart war er auch auf bei S04 Stammspieler und Leistungsträger. Zum Ende seiner S04-Zeit hatte Bordon mit vielen Verletzungen zu kämpfen. © imago images / Sven Simon 6/19 Mittelfeld - HAMIT ALTINTOP (von 2003 bis 2007 bei S04): Schalke setzte sich damals gegen viele Vereine durch und verpflichtete den jungen Türken aus Wattenscheid. 2007 zog er weiter zum FC Bayern, danach spielte er u.a. noch für Real Madrid. © imago images / Team 2 7/19 JIRI NEMEC (von 1993 bis 2003 bei S04): In neun Jahren lief der Tscheche 256-mal (6 Tore) für Königsblau auf. Mit Schalke gewann er u.a. den UEFA-Cup 1997. Seit 2010 gehört Nemec der Schalker Ehrenkabine an. © imago images / Team 2 8/19 IVAN RAKITIC (von 2007 bis 2011 bei S04): Der Kroate war zwischenzeitlich bei S04 wegen eines nicht genehmigten Discobesuchs außen vor. Rakitic kämpfte sich aber zurück und wurde Stammspieler. Über eine Station in Sevilla ging er 2014 zum FC Barcelona. © imago images / Ulmer 9/19 MARC WILMOTS (von 1996 bis 2000 + 2001 bis 2003 bei S04): Auch Wilmots gehört zu den legendären "Eurofightern". 2002 war er sogar für den Ballon d'Or nominiert. Von 2012 bis 2016 trainierte er die Nationalmannschaft Belgiens. © imago images / T-F-Foto 10/19 Angriff - EBBE SAND (von 1999 bis 2006 bei S04): Der Däne traf in 214 Spielen 73-mal - drittbester S04-Torschütze aller Zeiten. Seit 2020 fungiert er bei der norwegischen Nationalmannschaft als Co-Trainer, zuvor war u.a. Sportdirektor von Bröndby IF. © imago images / DeFodi 11/19 RAUL (spielte von 2010 bis 2012 bei S04): Felix Magath lotste damals den Spanier von Real Madrid zu den Königsblauen. Mit S04 holte Raul 2011 den DFB-Pokal. 2012 ging er nach Katar, ein Jahr später absolvierte Raul auf Schalke sein Abschiedsspiel. © imago images / Norbert Schmidt 12/19 KLAAS-JAN HUNTELAAR (von 2010 bis 2017 bei S04): Der Niederländer kam vom AC Milan zu den Königsblauen. Mit 82 Toren brachte er sich auf Rang 2 der Rekord-Torschützen. Nach sieben Jahren S04 kehrte er 2017 zu Ajax Amsterdam zurück. © imago images / 13/19 So sieht sie also aus, die SPOX-Top-11 der Schalke-Legionäre. Einige Spieler sollten jedoch zusätzlich noch Erwähnung finden. © imago images / Team 2 14/19 Honorable Mentions - MARCO VAN HOOGDALEM (von 1997 bis 2006 bei S04): Die niederländische Abwehrkante hatte gleich nach der Ankunft "der Schalke-Virus ergriffen", wie er später erklärte. Bis '03 ein Leistungsträger, danach von Verletzungen geplagt. © imago images / Uwe Kraft 15/19 MLADEN KRSTAJIC (von 2004 bis 2009 bei S04): Nach dem Double mit Werder wechselte der Serbe 2004 zu Schalke. Fünf Jahre später ließ er seine Karriere in Belgrad ausklingen. Von 2017 bis 2019 trainierte er die serbische Nationalmannschaft. © imago images / Team 2 16/19 JEFFERSON FARFAN (von 2008 bis 2015 bei S04): 10 Millionen Euro ließ sich S04 den Peruaner kosten, was ihn damals zum teuersten Transfer der Vereinsgeschichte machte. Nach sieben Jahren und 170 Spielen (39 Tore) zog es Farfan dann in die VAE. © imago images / Norbert Schmidt 17/19 LINCOLN (von 2004 bis 2007 bei S04): Der Edeltechniker kam vom 1. FCK. Nach dem Trainerwechsel zu Ralf Rangnick (Sep. 2004) blühte der Brasilianer auf und wurde noch zum Spieler der Hinrunde gekrönt. Nach S04 noch in der Türkei und Brasilien aktiv. © imago images / Horstmüller 18/19 SEAD KOLASINAC (von 2012 bis 2017 bei S04): Das Eigengewächs arbeitete sich in die erste Mannschaft vor und sicherte sich seinen Stammplatz. 2017 ließ er seinen Vertrag auslaufen und schloss sich dem FC Arsenal an. © imago images / Ulmer 19/19 LEWAN KOBIASHVILI (von 2003 bis 2009 bei S04): Der Linksverteidiger wechselte vom SC Freiburg nach Schalke und war dort Jahre lang Stammspieler. Danach spielte er noch für Hertha BSC. Seit 2015 Präsident des Georgischen Fußballverbands.

Schalke 04 macht weitere Einsparungen

Die Transfers von Cedric Teuchert (zu Union Berlin) und Pablo Insua (zu SD Huesca) bringen Schalke 04 nochmals drei Millionen Euro. Die Einsparungen aufseiten der Königsblauen könnten sich noch erhöhen, sollte der Klub bislang ausgeliehene Profis wie Mark Uth, Nabil Bentaleb oder Hamza Mendyl loswerden.

Schalke 04: Sebastian Rudy bekommt zweite Chance

Nach seinem Leih-Jahr bei der TSG Hoffenheim ist Sebastian Rudy zu Schalke 04 zurückgekehrt. Hoffenheim zog die Kaufoption über sechs Millionen Euro nicht. Da auch kein anderer Verein Ablöse und Gehalt des 30-Jährigen stemmen kann oder möchte, deutet derzeit alles auf einen Verbleib bei den Knappen hin. S04-Sportvorstand Jochen Schneider will Rudy deshalb auch eine zweite Chance bei den Königsblauen geben.

"Ich freue mich sehr über seine Rückkehr zu uns. Sebastian hat in der vergangenen Saison erneut eindrucksvoll unter Beweis gestellt, welch' hervorragender Fußballspieler er ist", so Schneider gegenüber der Bild. "Seine exzellenten Leistungen haben dazu geführt, dass sich Hoffenheim für die Europa League qualifizieren konnte und er wieder in den Kreis der Nationalmannschaft zurückkehrte."

Dabei verspricht Schneider Rudy "jede Unterstützung. Ich bin mir sicher, dass sein zweiter Anlauf auf Schalke von Erfolg gekrönt sein wird."

Sebastian Rudy: Leistungsdaten 19/20

Wettbewerb Spiele Tore Assists 32 1 3 3 - 1 35 1 4

Wolfgang Steubing verteidigt Schalker Landesbürgschaft

Eintracht Frankfurts scheidender Aufsichtsratsvorsitzender Wolfgang Steubing hat im Interview mit dem kicker die teils harsche Kritik an der Schalker Inanspruchnahme einer Landesbürgschaft relativiert. "So etwas wird in Zukunft öfter passieren, weil es nicht nur um die Spieler, sondern auch um die vielen Angestellten geht, die dem Unternehmen erhalten bleiben sollen", sagte Steubing.

Daher müsse man "über den Tellerrand schauen. In Gelsenkirchen und der Region hängen die Jobs nicht unbedingt im Schaufenster. Mein Sozialverständnis ist es, diesen Leuten zu helfen. Wenn der Kredit zurückgezahlt wird, ist das für mich in Ordnung", so der 70-Jährige.