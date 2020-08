Bundesliga, Eröffnungsspiel: Datum, Teams, Spiele

Wenige Wochen nach dem Champions-League-Finale geht es bereits mit der Bundesliga-Saison 2020/21 weiter. Wir verraten Euch, wann das Eröffnungsspiel stattfindet und alles weitere zum Spiel und den teilnehmenden Teams.

Bundesliga, Eröffnungsspiel, Datum, Teams

Das Eröffnungsspiel der Bundesliga steigt am 18. September zwischen dem deutschen Meister FC Bayern und Schalke 04. Anstoß ist um 20.30 Uhr in der Allianz Arena in der bayerischen Landeshauptstadt.

Aufgrund der hohen Belastung durch den Einzug in das Champions-League-Finale bot die DFL dem deutschen Rekordmeister an, erst am Montag (21. September) in die neue Saison zu starten, wodurch der BVB gegen Borussia Mönchengladbach die Saison eröffnet hätte.

Die Münchener wollten es sich als amtierender Triple-Sieger aber nicht nehmen lassen, "als aktueller Titelträger traditionell den Auftakt der Spielzeit zu bestreiten und dafür auf zusätzliche Vorbereitungszeit vor dem 1. Spieltag zu verzichten", wie die DFL das Anliegen des FCB zitierte.

Bundesliga: Die Spiele des 1. Spieltags

BVB gegen Borussia Mönchengladbach ist das Samstags-Topspiel des 1. Spieltags, den Abschluss des Spieltags machen der VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Freitag, 18. September 20.30 Uhr FC Bayern München FC Schalke 04 Samstag, 19. September 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt Arminia Bielefeld Samstag, 19. September 15.30 Uhr Union Berlin FC Augsburg Samstag, 19. September 15.30 Uhr 1. FC Köln TSG Hoffenheim Samstag, 19. September 15.30 Uhr Werder Bremen Hertha BSC Samstag, 19. September 15.30 Uhr VfB Stuttgart SC Freiburg Samstag, 19. September 18.30 Uhr Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach Sonntag, 20. September 15.30 Uhr RB Leipzig 1. FSV Mainz 05 Sonntag, 20. September 18 Uhr VfL Wolfsburg Bayer 04 Leverkusen

Bundesliga, Eröffnungsspiel zwischen Bayern und Schalke live im TV und Livestream

Das Eröffnungsspiel der neuen Bundesliga-Saison zwischen dem FC Bayern und Schalke 04 könnt Ihr in diesem Jahr live auf DAZN sehen. Der Streaming-Dienst ist wenige Minuten vor Anpfiff live auf Sendung.

Auf DAZN seht Ihr neben dem Eröffnungsspiel auch weitere ausgewählte Bundesligaspiele sowie das Beste aus Serie A, LaLiga, MLS und Ligue 1. Hinzu kommt die gesamte Europa League und viele Spiele der Champions League.

11,99 Euro kostet das gesamte Angebot des Streaming-Diensts im Monat, wobei die ersten vier Wochen kostenfrei sind und Ihr jederzeit monatlich kündigen könnt. Die zweite Option, DAZN zu sehen, ist das Jahres-Abo über 119,99 Euro, das Euch im Endeffekt billiger zu stehen kommt. Auch hier ist der erste Monat kostenfrei.

Das ZDF überträgt das Spiel ebenfalls live im TV und Livestream.

Bundesliga, Eröffnungsspiel: Max Kruse stichelt gegen den FC Bayern

Dass der FC Bayern das Eröffnungsspiel nach anfänglichen Unklarheiten nun doch selbst austragen möchte, trifft nicht überall auf Zuneigung.

"Wir sind ja alle voller Vorfreude auf die Saison. Da habe ich mir direkt mal den Spielplan angeguckt, der rausgekommen ist und gesehen: Hey, Bayern darf doch die Saison eröffnen. Super! Freut mich. Auf eigenen Wunsch, habe ich gesehen. Finde ich klasse. Wenn ich mir dann was wünschen darf: Wir würden dann gerne immer Samstag, 15.30 Uhr, spielen", schrieb Union-Neuzugang Max Kruse auf Instagram.

Der Stürmer gibt sein Bundesliga-Debüt für seinen neuen Klub wie gewünscht am Samstag um 15.30 Uhr gegen den FC Augsburg. Auf das erste Aufeinandertreffen mit dem FC Bayern muss sich Kruse dahingegen noch etwas gedulden, am 12. Dezember ist der FCB im Stadion an der Alten Försterei zu Gast.