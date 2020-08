BVB - Lucien Favre rechnet mit Medien ab: "Dummheiten" und "unprofessionell"

Lucien Favre hat scharfe Kritik an den deutschen Medien geübt. "Es sind auch, das muss ich klar sagen, Dummheiten berichtet worden", sagte der Trainer von Borussia Dortmund der Sportschau über den Umgang der Presse mit seiner Person in der vergangenen Saison.

"Natürlich ist es für die Presse heute sehr, sehr schwer", sagte der 62-jährige Schweizer am Rande des BVB-Trainingslagers in Bad Ragaz: "Aber es war sehr, sehr übertrieben."

Favre wurde in der vergangenen Spielzeit, die der BVB mit 13 Punkten Rückstand auf den FC Bayern auf Platz zwei abgeschlossen hat, zeitweise deutlich angezählt. Ihm sei es bei der Kritik allerdings zu wenig um die Analyse seiner Mannschaft gegangen.

"Das ist unprofessionell", schimpfte Favre und räumte ein, dass dies "manchmal ein wenig schwer" für ihn gewesen sei.

In Frankreich und in der Schweiz hätten ihm viele Menschen gesagt, dass die Berichterstattung falsch sei. "Das war ein Skandal, haben sie gesagt", so Favre.