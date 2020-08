BVB, Gerüchte und Transfers: Zugänge und Abgänge im Sommer 2020

Der BVB hat es auch in der vergangenen Saison nicht geschafft, dem FC Bayern die Meisterschaft ernsthaft streitig zu machen. Die Mannschaft von Cheftrainer Lucien Favre wurde bereits verstärkt, über einen möglichen weiteren Neuzugang wird in Dortmund wohl noch diskutiert. Hier bekommt Ihr alle Informationen zu den Neuzugängen und Abgängen des BVB im Sommer 2020 sowie weitere Gerüchte um Transfers.

BVB, Gerüchte und Transfers: Neuzugänge im Sommer 2020

Borussia Dortmund hat seinen Kader voller junger Topspieler wie Jadon Sancho und Erling Haaland mit weiteren jungen Talenten aufgestockt und einen bewiesenen Profi in Thomas Meunier verpflichtet. Die Verpflichtung des 28-Jährigen war eine direkte Reaktion auf den Abgang von Rechtsverteidiger Achraf Hakimi, der in der kommenden Saison für Inter Mailand spielen wird.

Jude Bellingham und Reinier sind junge Talente, die beim BVB den nächsten Schritt auf der internationalen Bühne machen könnten. Reiniers Leihvertrag läuft im Sommer 2022 aus, Bellingham hat bis 2023 in Dortmund unterschrieben.

Viele Augen werden auch auf den 15-jährigen Youssoufa Moukoko gerichtet sein. Das Wunderkind war in der BVB-Jugend dominant gegen deutlich ältere Spieler und könnte schon kurz nach seinem 16. Geburtstag am 20. November sein Bundesliga-Debüt feiern.

Spieler Position Alter Nationalität Transaktion Letzter Verein Vertragsende Thomas Meunier Rechtsverteidige 28 Belgien Ablösefreier Wechsel Paris Saint-Germain 30.06.2024 Felix Passlack Rechtsverteidiger 22 Deutschland Rückkehr von Leihe Fortuna Sittard 30.06.2021 Jude Bellingham Zentrales Mittelfeld 17 England Transfer für 26,5 Mio. Euro Birmingham City 30.06.2023 Reinier Offensives Mittelfeld 18 Brasilien Leihe Real Madrid 30.06.2022 Immanuel Pherai Offensives Mittelfeld 19 Niederlande/Suriname Interner Wechsel BVB U19 30.06.2021 Marius Wolf Rechtsaußen 25 Deutschland Rückkehr von Leihe Hertha BSC 30.06.2023 Youssoufa Moukoko Mittelstürmer 15 Deutschland/Kamerun Interner Wechsel BVB U19 30.06.2022

BVB, Gerüchte: Interesse an Patrick de Paula

Der BVB hat offenbar Interesse an einem weiteren jungen Brasilianer. Laut der südamerikanischen Edition von Yahoo hat Dortmund Interesse an Patrick de Paula von Palmeiras gezeigt. Der 20-jährige Mittelfeldspieler hat in der vergangenen Saison seinen Durchbruch gefeiert und würde wohl etwa 15 Millionen Euro kosten.

BVB, Gerüchte: Haaland-Wechsel kein Thema

Erling Haaland wird in der kommenden Saison für den BVB stürmen, wie sein Berater Mino Raiola jüngst klarstellte. "In diesem Jahr wird er nicht wechseln, in Dortmund geht es ihm gut. Jetzt ist nicht die Zeit für einen Wechsel", betonte er gegenüber Sky Italia. Haaland hat nach seinem Wechsel von RB Salzburg zum BVB im Winter 13 Tore in 15 Ligaspielen erzielt und drei weitere Treffer vorbereitet.