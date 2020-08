BVB gegen SCR Altach: Testspiel von Borussia Dortmund heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Mittwoch absolviert der BVB im Rahmen des Trainingslagers in Bad Ragaz das erste Testspiel gegen den SCR Altach. Wir zeigen euch, wo Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

BVB gegen SCR Altach: Testspiel live

Das erste Testspiel im Trainingslager im Schweizer Kurort Bad Ragaz steht am heutigen Mittwoch für den BVB auf dem Plan, es geht gegen den österreichischen Erstligisten SCR Altach.

Los gehts mit der Partie um 17.00 Uhr, als Austragungsort fungiert die Cashpoint-Arena im vorarlbergischen Altach.

Mit von der Partie ist der wechselswillige Youngster Jadon Sanchso, der in letzter Zeit vermehrt mit Manchester United in Verbindung gebracht wurde, nun aber doch in die Saisonvorbereitung mit den Dortmundern startet.

Hier seht Ihr alle Infos zur Partie:

Anstoß: 17.00 Uhr (Mittwoch, 12.August)

17.00 Uhr (Mittwoch, 12.August) Ort: Cashpoint Arena Altach

Cashpoint Arena Altach Gegner: SCR Altach

BVB gegen SCR Altach: Testspiel live im TV und Livestream sehen

Das Aufeinandertreffen zwischen dem Underdog Altach und den Dortmundern wird live und im Free-TV bei Sport1 zu sehen sein. Los gehts mit der Übertragung um 16.55 Uhr live aus Altach.

Wer bequem vom Smartphone, Tablet oder Smart TV die Partie verfolgen möchte, kann auf den Livestream bei Sport1 zurückgreifen. Dieser startet ebenfalls wenige Minuten vor Anpfiff der Partie. Hier gehts zum Livestream der Partie BVB gegen SCR Altach.

Es gibt eine weitere kostenlose Möglichkeit, das Spiel live zu verfolgen. Auf dem YouTube Kanal der Dortmunder wird das Testspiel in voller Länge gratis zu sehen sein.

Hier entlang zum YouTube Kanal der Borussen

BVB gegen SCR Altach im Liveticker sehen:

Spox bietet für die heutige Partie einen Liveticker zum Mitlesen an. Dort verpasst Ihr keine wichtige Szene und bekommt live alle Tore der Schwarz-Gelben mit.

Hier gehts zum Liveticker!

BVB gegen SCR Altach: Testspiel live im TV und Livestream: Favres Sommervorbereitung

Heute kann der Cheftrainer der Dortmunder, Lucien Favre, zum ersten Mal Erkenntnisse über seinen Kader unter Matchbedingungen erhalten. Mit von der Partie sind die Neuzugänge Meunier und Jude Bellingham, außerdem könnte der Überflieger Youssoufa Moukoko das erste Mal Profi-Luft in einer Partie schnuppern. Ob Lucien Favre ihn beim ersten Testspiel einsetzt, bleibt abzuwarten. Am kommenden Sonntag absolvieren die Schwarz-Gelben den nächsten Test.

Auf der anderen Seite steht der SCR Altach nach einer durchwachsenen Saison in den Startlöchern zur neuen österreichischen Bundesliga-Saison. Die Elf von Alex Pastoor belegte in der Saison 2019/2020 den achten Platz in der Tabelle und verpasste das Playoff-Turnier knapp.

