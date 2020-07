Bundesliga: Schalke verleiht Bernard Tekpetey nach Rasgrad

Bernard Tekpetey wird von Schalke 04 für zwei Jahre zum bulgarischen Meister Ludogorez Rasgrad ausgeliehen. Das teilten die Königsblauen am Donnerstag mit. Zuvor wurde die bis Juni 2021 vereinbarte Ausleihe an Zweitligist Fortuna Düsseldorf beendet. Tekpeteys Vertrag auf Schalke läuft noch bis 2023.

"Bernard hatte ein schwieriges Jahr in Düsseldorf. Leider ist die Saison für ihn nicht so verlaufen, wie wir uns das alle erhofft hatten. Im Sinne seiner sportlichen Weiterentwicklung, die in Düsseldorf nicht mehr möglich erschien, sahen wir es als notwendig an, ihn darin zu unterstützen, die Leihe nunmehr vorzeitig zu beenden", sagte Sportvorstand Jochen Schneider.

Tekpetey hatte sich über mangelnde Einsatzzeiten in Düsseldorf beklagt und angekündigt, unter Trainer Uwe Rösler nicht mehr spielen zu wollen. "Die Leihe von Bernard Tekpetey konnte nun vorzeitig beendet werden, weil wir eine Lösung mit Schalke 04 gefunden haben, bei der unsere wirtschaftlichen Forderungen vollumfänglich berücksichtigt werden konnten", sagte Sportvorstand Uwe Klein.

Laut verschiedener Medienberichte zufolge soll die Fortuna für die Auflösung der Leihe mit 200.000 Euro entschädigt werden