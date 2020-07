Werder Bremen - News und Gerüchte: 11 Millionen Euro! SVW muss bei Klassenerhalt Ablöse für Bittencourt und Toprak zahlen

Am Montagabend trifft Werder Bremen im Rückspiel der Relegation auf den 1. FC Heidenheim (ab 20.15 Uhr live auf DAZN). Sollte den Werderanern der Klassenerhalt gelingen, würde das offenbar teuer werden, schließlich greift dann die Kaufpflicht für Ömer Toprak und Leonardo Bittencourt. Hier gibt es alles News und Gerüchte rund um Werder Bremen.

Werder Bremen: 11 Millionen Euro Ablöse für Toprak und Bittencourt fällig

Dem SV Werder Bremen kommt der mögliche Klassenerhalt offenbar teuer zu stehen. Wie der kicker berichtet, greife bei einem erfolgreichen Abschluss der Relegation am Montagabend in Heidenheim die Kaufpflicht für die beiden Leihspieler Ömer Toprak und Leonardo Bittencourt.

Toprak, der seit Saisonbeginn von Borussia Dortmund an die Werderaner ausgeliehen ist, soll vier Millionen Euro kosten. Bei Bittencourt, der aktuell noch 1899 Hoffenheim gehört, sind es sieben. Zusammen mit den Leihgebühren von insgesamt 3,1 Mio. Euro würde das Duo die Grün-Weißen eine Gesamtablöse in Höhe von 14,1 Mio. Euro kosten.

Bittencourt erwies sich besonders in der unmittelbaren Phase nach dem Re-Start als Glücksgriff. Gegen Schalke 04 und Freiburg schoss der Offensivmann jeweils das siegbringende 1:0. Toprak hatte derweil mit einigen Verletzungsproblemen zu kämpfen, die den türkischen Nationalspieler mehrfach ausbremsten.

Seine schlimmste Verletzung erlitt der 30 Jahre alte Innenverteidiger im Pokal-Viertelfinale gegen Eintracht Frankfurt, als ihn ein übermotiviertes Einsteigen von Filip Kostic einen Syndesmosebandriss und eine wochenlange Pause einbrachte.

Bundesliga-Relegation - 1. FC Heidenheim gegen Werder Bremen: Die voraussichtlichen Aufstellungen © imago images / Poolfoto 1/25 Nach dem torlosen Remis im Hinspiel fällt heute (ab 20.30 Uhr live auf DAZN) im Relegations-Rückspiel in Heidenheim die Entscheidung, ob Werder Bremen nach 40 Jahren wieder den Gang in die 2. Liga antreten muss. So könnten die Teams auflaufen. © imago images / Marvin Ibo Güngör 2/25 WERDER BREMEN – TOR: Jiri Pavlenka (28 Jahre, 33 Ligaspiele in dieser Saison) © imago images / Marvin Ibo Güngör 3/25 ABWEHR – Theodor Gebre Selassie (33 Jahre, 28 Ligaspiele) © imago images / Poolfoto 4/25 Milos Veljkovic (24 Jahre, 24 Ligaspiele) © imago images / Poolfoto 5/25 Ludwig Augustinsson (26 Jahre, 12 Ligaspiele) © imago images / Poolfoto 6/25 Marco Friedl (22 Jahre, 27 Ligaspiele) © imago images / Poolfoto 7/25 Kevin Vogt (28 Jahre, 25 Ligaspiele) © imago images / Poolfoto 8/25 Maximilian Eggestein (23 Jahre, 32 Ligaspiele) © imago images / Joachim Sielski 9/25 Davy Klaassen (27 Jahre, 33 Ligaspiele) © imago images / Pool/Witters 10/25 Yuya Osako (30 Jahre, 28 Ligaspiele) © imago images / Marvin Ibo Güngör 11/25 ANGRIFF: Milot Rashica (24 Jahre, 28 Ligaspiele) © imago images / Marvin Ibo Güngör 12/25 Niclas Füllkrug (27 Jahre, 8 Ligaspiele) © SPOX 13/25 Im Vergleich zum Hinspiel kehrt Vogt nach seiner Gelbsperre zurück ins Team und ersetzt Groß auf der Sechs. Zudem sah Kapitän Moisander die Gelb-Rote-Karte, Friedl dürfte für ihn in die Innenverteidigung rücken und links von Augustinsson ersetzt werden. © imago images / Eibner 14/25 FC HEIDENHEIM – TOR: Kevin Müller (29 Jahre, 33 Ligaspiele in dieser Saison) © imago images / Eibner 15/25 ABWEHR: Marnon Busch (25 Jahre, 33 Ligaspiele) © imago images / Schreyer 16/25 Patrick Mainka (25 Jahre, 32 Ligaspiele) © imago images / pmk 17/25 Timo Beermann (29 Jahre, 21 Ligaspiele) © imago images / Schüler 18/25 Norman Theuerkauf (33 Jahre, 32 Ligaspiele) © imago images / Eibner 19/25 MITTELFELD: Sebastian Griesbeck (29 Jahre, 29 Ligaspiele) © imago images / Jan Huebner 20/25 Niklas Dorsch (22 Jahre, 32 Ligaspiele) © imago images / eu-images 21/25 Denis Thomalla (27 Jahre, 14 Ligaspiele) © imago images / Sportfoto Rudel 22/25 Konstantin Kerschbaumer (28 Jahre, 23 Ligaspiele) © imago images / Eibner 23/25 Tim Kleindienst (24 Jahre, 27 Ligaspiele) © imago images / Eibner 24/25 Robert Leipertz (27 Jahre, 32 Ligaspiele) © SPOX 25/25 Heidenheim-Trainer Frank Schmidt hat keine personellen Ausfälle zu beklagen. Kerschbaumer, der Held des HSV-Spiels, und Leipertz könnten eine Chance von Anfang an erhalten. Außerdem denkbar ist eine Umstellung auf eine Viererkette.

Florian Kohfeldt kann im Relegations-Rückspiel in Heidenheim auf fast den gesamten Kader zurückgreifen. Allerdings ist der Werder-Trainer erneut zu einer Umstellung in der Defensive gezwungen: Niklas Moisander sah in der Schlussphase des Hinspiels die Ampelkarte und fehlt somit gesperrt. Dafür kehrt der im Hinspiel gesperrte Kevin Vogt zurück. Moisanders Platz in der Dreierkette könnte Marco Friedl einnehmen. Auf rechts könnte dafür Ludwig Augustinsson agieren.

1. FC Heidenheim: Ke. Müller - Busch, P. Mainka, Beermann, Theuerkauf - Dorsch, Griesbeck - Thomalla, Kerschbaumer, Leipertz - Kleindienst

Ke. Müller - Busch, P. Mainka, Beermann, Theuerkauf - Dorsch, Griesbeck - Thomalla, Kerschbaumer, Leipertz - Kleindienst Werder Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Friedl, Augustinsson - Vogt - M. Eggestein, Klaassen - Osako - Füllkrug, Rashica

Werder Bremen gegen Heidenheim: Die Relegation heute live im TV und im Livestream

Das Relegations-Rückspiel zwischen Werder Bremen und dem 1. FC Heidenheim wird am Montagabend nicht im Free-TV zu sehen sein. Der Streamingdienst DAZN überträgt das Spiel ab 20.15 Uhr. Auch der Video-on-Demand-Anbieter Amazon zeigt die Begegnung, für Kunden mit einer Amazon-Prime-Mitgliedschaft ist der Livestream kostenlos. Eine Prime-Mitgliedschaft kostet im Jahr 69 Euro und im Monat 7,99 Euo.

Eine Abonnement bei DAZN kostet hingegen 12,99 Euro oder 119,99 Euro im Jahr bietet aber besonders Sportfans noch viel mehr als nur den Relegations-Showdown zwischen Bremen und Heidenheim. DAZN überträgt neben Spielen der Champions- und Europa League auch zahlreiche Begegnungen aus der Serie A, der Primera Division und der Ligue 1. Außerdem zeigt DAZN insgesamt 40 Bundesligaspiele live und ab der Saison 2021/22 alle Freitags- und Sonntagsspiele.