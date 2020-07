FC Schalke 04 - News und Gerüchte: Leihspieler Juan Miranda verlässt S04 vorzeitig

Der FC Schalke 04 verliert Leihspieler Juan Miranda vorzeitig. Auf einer Pressekonferenz am Mittwoch kündigt der S04-Vorstand einen neuen Kurs an. Königsblau soll Spielerberater um einen Verzicht auf Provisionen gebeten haben. Zumindest in den sozialen Medien ist der Klub ganz vorn dabei. Hier gibt es News und Gerüchte zu Schalke 04.

Schalke 04, News: Juan Miranda geht zum FC Barcelona zurück

Juan Miranda verlässt den FC Schalke 04 früher als gedacht: Der Außenverteidiger, der eigentlich bis 2021 vom FC Barcelona ausgeliehen war, kehrt vorzeitig nach Spanien zurück. Das gab Königsblau am Mittwoch bekannt. Der 20-Jährige hatte in seinen Einsätzen nicht überzeugen können.

"Wir danken Juan für seinen Einsatz in der vergangenen Saison. Für seine Zukunft wünschen wir ihm alles Gute", erklärte Sportvorstand Jochen Schneider. Miranda hatte in der Saison 2019/20 elf Ligaspiele absolviert. Einmal kam er im DFB-Pokal zum Einsatz.

S04, Pressekonferenz: Vorstand gibt Fehler zu

Auf einer Pressekonferenz am Mittwochvormittag hat der Vorstand der Königsblauen um Jochen Schneider und Alexander Jobst Fehler eingestanden. Man habe ein "miserables Bild abgegeben", sagte Jobst, der die Fans um Verzeihung bat. Aufgrund der finanziellen Situation und der Corona-Krise müsse man den Verein umbauen: "Ein 'Weiter so' wird es nicht geben." Unter anderem werde man das Ziel, das internationale Geschäft zu erreichen, für die nächsten Jahre erst einmal aufgeben.

Medien: Schalke bittet Berater auf Verzicht auf Provisionen

Wie die Sport Bild berichtet, soll S04 aufgrund der großen finanziellen Probleme des Klubs auf einen weiteren Gehaltsverzicht hoffen - und zwar nicht bei den Spielern, sondern bei deren Beratern. So soll der Klub vor dem Spiel am 34. Spieltag gegen den SC Freiburg (0:4) die Berater darum gebeten haben, "auf einen Teil ihrer jährlich zustehenden Provision" zu verzichten. Es soll dabei um fünf Prozent gehen.

Schalke-Boss Clemens Tönnies tritt zurück

Es war ein Paukenschlag am Dienstag: Clemens Tönnies ist aus eigenen Stücken von allen Ämtern bei Schalke 04 zurückgetreten. Laut Bild soll der Vorstand tags zuvor noch versucht haben, Tönnies davon abzubringen. Alle Infos zum Tönnies-Rücktritt und den Folgen gibt es hier.

Die Netzreaktionen zum Rücktritt von Clemens Tönnies beim FC Schalke 04: "Das Grab von Assauer rotiert nicht mehr" © imago images / Sven Simon 1/12 Clemens Tönnies legt alle seine Ämter bei Schalke 04 nieder. Der Druck der Fans und der Öffentlichkeit wurde nach dem nächsten Skandal zu groß. Es hagelt Häme, die vorherrschende Meinung: Der Rücktritt kommt viel zu spät. Die Netzreaktionen. © twitter.com/DerPoppe 2/12 Thomas Poppe (Autor bei der ZDF Heute Show, Late Night Berlin und FUMS) © twitter.com/lamillgner 3/12 Benny Illinger (Autor und Blogger) © twitter.com/heuteshow 4/12 © twitter.com/dergazetteur 5/12 © twitter.com/hassanscorner 6/12 Hassan Talib Haji (Schalke-Experte und Freier Journaist) © twitter.com/fums_magazin 7/12 © twitter.com/FrankBuschmann 8/12 Frank Buschmann (Kommentator bei Sky Sport) © twitter.com/leonherzog_ 9/12 Leon Herzog (Head of Content bei FUMS) © twitter.com/Hallo_Rollo 10/12 Rolf Fuhrmann (ehemaliger Reporter bei Sky) © twitter.com/Peter_Ahrens 11/12 Peter Ahrens (Sportredakteur bei SPIEGEL Online) © twitter.com/Dagobert95 12/12 Thomas Nowag (CvD und Reporter beim Sport-Informations-Dienst).

Schalke 04, News: Matthäus für Tönnies-Rücktritt

Lothar Matthäus (59) hat Tönnies' Rücktritt bei Schalke 04 als "gute Entscheidung" bezeichnet. Der Rekordnationalspieler schrieb in seiner Sky-Kolumne: "Diese ganzen Probleme, die auf ihn hereinkommen, sowohl privat als auch was Schalke betrifft, das ist einfach zu viel auf einmal. Das kann nicht gehen."

Der Klub müsse sich nun "neu aufstellen", betonte Matthäus: "Man muss bei Schalke einfach einen klaren Strich machen und gemeinsam einen Weg gehen." Ob dieser Weg gemeinsam mit Trainer David Wagner beschritten werden soll, ließ Matthäus offen: "Ich halte von David Wagner sehr viel. Aber es ist natürlich nicht gut für einen Trainer, der 16 Spiele nicht gewonnen hat und eigentlich auch für eine sportliche Krise steht, die Verantwortung für einen Neuanfang zu haben."

Schalke zusammen mit Bayern Meister der "Social Media Liga"

Einer Studie des Internationalen Fußball Institutes (IFI) zufolge ist Schalke zusammen mit Bayern München "deutscher Meister" in der Social Media Liga. Dabei werden vom Institut, das in Ismaning bei München beheimatet ist, die Auftritte der Bundesligisten in den sozialen Medien wissenschaftlich analysiert.

"Die Vereine an der Spitze betreiben Social-Media-Kommunikation mit höchster Professionalität und heben sich dabei zum Teil deutlich vom Liga-Durchschnitt ab", lobte Katharina Schöttl (Digitales Marketing am IFI). Gerade den beiden Spitzenreitern sei es "während des gesamten Auswertungszeitraums gelungen, trotz einer hohen und regelmäßigen Beitragsfrequenz hohe relative Interaktionsraten zu generieren. Das spricht sehr für die Qualität der Beiträge."

Bundesliga: Die Abschlusstabelle mit Schalke 04

16 Spiele blieb Schalke ohne Sieg, neun Punkte in der Rückrunde sind der schlechteste Wert aller Zeiten und reichen nur für Platz 17 in der Rückrundentabelle.