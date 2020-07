Schalke 04, News und Gerüchte: So will S04 den Abstiegskampf in der kommenden Saison verhindern

Schalke 04 will mit mehreren Maßnahmen den Abstiegskampf in der kommenden Saison verhindern, unter anderem soll wohl in der 2. Liga Ausschau nach Neuzugängen gehalten werden. Daniel Caligiuri verlässt S04 aus bestimmten Gründen und Liverpool soll scharf auf Weston McKennie sein.

Schalke 04, Gerüchte: Neuzugänge aus der 2. Liga?

Schalke 04 steht nach 16 sieglosen Spielen in Serie und knapp 200 Millionen Euro Schulden vor dem sportlichen sowie wirtschaftlichen Abgrund. Wie die Bild berichtet, haben die Knappen einen Plan entwickelt, um in der kommenden Saison nicht im Abstiegskampf zu versinken.

Die "Forschungsabteilung" soll weiterhin ausgebaut werden, weshalb für Kaderplaner Michael Reschke ein neuer Scout eingestellt wurde - vornehmlich für den englischen Markt. Dazu soll dem Bericht zufolge in Zukunft "nach Gut-und-günstig-Gelegenheiten aus der 2. Liga" geschaut werden, um Kosten zu sparen.

Darüber hinaus will S04 wieder vermehrt in den Jugendbereich investieren. Dafür stoßen fünf neue Jungprofis zur U19 dazu und drei zur U23.

Auch auf das Thema Fitness soll ein größerer Fokus gelegt werden, die neuen Konditions-Trainer Werner Leuthard und Dr. Andreas Schlumberger sollen die Profis für die neue Saison fit machen.

Die Netzreaktionen zum Rücktritt von Clemens Tönnies beim FC Schalke 04: "Das Grab von Assauer rotiert nicht mehr" © imago images / Sven Simon 1/12 Clemens Tönnies legt alle seine Ämter bei Schalke 04 nieder. Der Druck der Fans und der Öffentlichkeit wurde nach dem nächsten Skandal zu groß. Es hagelt Häme, die vorherrschende Meinung: Der Rücktritt kommt viel zu spät. Die Netzreaktionen. © twitter.com/DerPoppe 2/12 Thomas Poppe (Autor bei der ZDF Heute Show, Late Night Berlin und FUMS) © twitter.com/lamillgner 3/12 Benny Illinger (Autor und Blogger) © twitter.com/heuteshow 4/12 © twitter.com/dergazetteur 5/12 © twitter.com/hassanscorner 6/12 Hassan Talib Haji (Schalke-Experte und Freier Journaist) © twitter.com/fums_magazin 7/12 © twitter.com/FrankBuschmann 8/12 Frank Buschmann (Kommentator bei Sky Sport) © twitter.com/leonherzog_ 9/12 Leon Herzog (Head of Content bei FUMS) © twitter.com/Hallo_Rollo 10/12 Rolf Fuhrmann (ehemaliger Reporter bei Sky) © twitter.com/Peter_Ahrens 11/12 Peter Ahrens (Sportredakteur bei SPIEGEL Online) © twitter.com/Dagobert95 12/12 Thomas Nowag (CvD und Reporter beim Sport-Informations-Dienst).

S04: Darum hat Daniel Caliguri Schalke 04 verlassen

Daniel Caligiuri ist nach seinen Auftritten im Revierderby bei S04 zum Fanliebling geworden, im Sommer lässt Schalke 04 den 32-Jährigen jedoch ohne großen Kampf zum FC Augsburg ziehen. Dafür gibt es wohl spezielle Gründe.

Nach Infos der Ruhr Nachrichten hätte Caligiuri auf Schalke keinen Dreijahresvertrag mehr bekommen, den ihm der FCA angeboten hat. Die Knappen hätten dem Mittelfeldmann Anfang des Jahres ein Angebot unterbreitet, dies aber aufgrund der wirtschaftlichen Situation zurückziehen müssen.

Man würde es auf Schalke dem Bericht nach als kontraproduktiv empfinden, alle auslaufenden Verträge auf Biegen und Brechen zu verlängern, und so unter Umständen keine Mittel mehr für die Positionen im Sturm und im Tor übrig zu haben. Bei Caligiuri soll in diesem Kontext aber die Verlängerung von Bastian Oczipka um drei Jahre für Irritation gesorgt haben.

"Nach unglaublich spannenden 3,5 Jahren, in denen wir alles erlebt haben, was man im Fußball erleben kann, von Höhen und Tiefen, wunderbaren Siegen und leider auch harten Niederlagen, heißt es für mich Abschied nehmen. Abschied von einem Verein, der mehr ist als nur Fußball. Von Fans, die den Verein wirklich lieben und leben", schrieb Caligiuri zum Abschied auf Instagram.

Schalke 04: FC Liverpool steigt wohl in Rennen um Weston McKennie ein

Nach Informationen des US-Senders CBS Sports und des englischen Telegraph soll der FC Liverpool Interesse an Schalkes Weston McKennie haben.

Dem Bericht nach soll der 21-Jährige schon längere Zeit den Wunsch hegen, in die Premier League zu wechseln.

Laut Telegraph soll Königsblau 28 Millionen Euro für den zentralen Mittelfeldspieler fordern.

S04 beschließt Neuafteilung des Vorstandsressorts

Wie der Verein am Dienstag mitteilte, hat der Aufsichtsrat von Schalke 04 eine Entscheidung zur neuen Aufteilung der Vorstandsressorts getroffen.

Demnach wird Alexander Jobst, bisheriger Vorstand Marketing und Kommunikation, ab sofort Vorstand Marketing, Vertrieb und Organisation. Das Ressort Kommunikation übernimmt Jochen Schneider, der künftig als Vorstand Sport und Kommunikation fungiert.

Des Weiteren wurde Peter Lange zum Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Jens Buchta gewählt.

