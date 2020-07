Hertha BSC: Präsident Gegenbauer ruft Champions League als Ziel aus

Präsident Werner Gegenbauer von Hertha BSC erwartet, dass der Bundesligist in der kommenden Saison unter den ersten zehn Mannschaften landet. Das langfristige Ziel sei die Champions League.

"Perspektivisch sind die vorderen Tabellenplätze unser Ziel. Dazu gehört dann auch die Qualifikation für Europa. Am besten irgendwann auch für die Champions League", sagte der 70-Jährige am Mittwoch der Bild-Zeitung.

Zu den Gerüchten über Streitigkeiten mit Investor Lars Windhorst meinte Gegenbauer: "Wir befinden uns am Anfang einer möglicherweise jahrzehntelangen Zusammenarbeit. Da ist klar, dass sich beide Seiten erst in ihrer Rolle finden müssen." Kontroversen seien kein Problem, so lange das Ziel sei, Hertha besser aufzustellen. "Wir sind ständig im Austausch, welchen Weg Hertha gehen will. Und dabei nehmen wir die Hinweise unseres Investors gerne auf."

Windhorst erklärte, dass er sich bei sportlichen Themen nicht einmischen werde. "Wir haben das Wort der Verantwortlichen, dass wir an einem Strang ziehen", sagt der in London ansässige Unternehmer, der den Klub mit weiteren 150 Millionen Euro unterstützt.

Hertha BSC: So irrwitzig bewertete Jürgen Klinsmann jeden einzelnen Hertha-Spieler © imago images / Matthias Koch 1/29 Mit ein paar Monaten Abstand hat sich Jürgen Klinsmann für seinen Abgang bei Hertha BSC entschuldigt. Auch die Veröffentlichung seiner Tagebuch-artigen Kritiken bedauerte er. Dort hatte er unter anderem aberwitzige Spielerbewertungen abgegeben. © getty 2/29 TORHÜTER: "Rune Jarstein, 36, noch ein Jahr ok zu spielen, aber erzeugt keinen Mehrwert mehr." © getty 3/29 "Thomas Kraft, 31, ständig krank oder verletzt, keinen Mehrwert mehr. Vertrag auslaufen lassen." © getty 4/29 "Dennis Smarsch, 3. Torwart, keine Perspektive für die 1. Liga, erzeugt keinen Mehrwert. Ausleihen!" © imago images 5/29 "Gesamte Torhüter-Situation: Nicht Bundesliga-Standard." © getty 6/29 VERTEIDIGER: "Peter Pekarik, 33, toller Teamspieler, aber kein Mehrwert für die Zukunft." © getty 7/29 "Karim Rekik, 26, guter Innenverteidiger, aber nicht leidensfähig, Marktwert 12 Mio." © getty 8/29 "Niklas Stark, 24, guter Innenverteidiger, aber oft verletzt, Marktwert 20 Mio." © getty 9/29 "Dedryck Boyata, 29, TopMann, Marktwert steigend deutlich über 10 Mio." © getty 10/29 "Jordan Torunarigha, 22, TopTalent, großer Mehrwert möglich mit über 20 Mio." © getty 11/29 "Maxi Mittelstädt, 22, TopTalent, großer Mehrwert möglich mit über 20 Mio." © getty 12/29 "Marvin Plattenhardt, 28, nicht leidensfähig, dennoch Mehrwert machbar von über 15 Mio." © getty 13/29 "Lukas Klünter, 23, technisch zu schwach, aber Mehrwert machbar zu generieren." © getty 14/29 MITTELFELD: "Arne Maier, 21, oft verletzt, aber Mega-Talent, kann aber über mindestens 20 Mio einbringen in 2 bis 3 Jahren, aber nur, wenn es ein leistungsförderndes Umfeld bei Hertha gibt." © getty 15/29 "Santiago Ascacibar, 22, Mega-Talent, argentinischer Nationalspieler, gekauft für 12 Mio, weit höherer Mehrwert machbar innerhalb kürzester Zeit." © getty 16/29 "Marko Grujic, 23, Leihspieler von Liverpool, kein Mehrwert, da er sich weder für Hertha noch für Liverpool zugehörig fühlt." © getty 17/29 "Vladimir Darida, 29, super Teamspieler, Marktwert 5,5 Mio, aber kaum Aussicht auf Mehrwert." © getty 18/29 "Per Skjelbred, 32, super Teamspieler, zu alt um Mehrwert zu generieren." © getty 19/29 "Javairo Dilrosun, 21, großes Talent, lernwillig, kann über 20 Mio eines Tages einbringen." © getty 20/29 "Salomon Kalou, 35, zu alt und satt, kein Mehrwert." © getty 21/29 "Dodi Lukebakio, 22, großes Talent aber nicht leidensfähig, gekauft für 20 Mio, aber eher unter der Rubrik Fehleinkauf von Preetz." © getty 22/29 "Marius Wolf, 24, Leihspieler von Dortmund, Super Einstellung, sollte man kaufen, und dann Mehrwert erzeugen." © getty 23/29 "Mathew Leckie, 29, stets verletzt und satt, kein Mehrwert." © getty 24/29 "Alexander Esswein, 29, nicht gut genug, kein Mehrwert." © getty 25/29 "Ab Sommer 2020: Lucas Tousart von Olympique Lyon, 23, Französischer Nationalspieler und große Mehrwertsteigerung möglich." © getty 26/29 STÜRMER: "Vedad Ibisevic, 35, super Typ, leider zu alt, kein Mehrwert." © getty 27/29 "Pascal Köpke, 24, großes Talent, kann Mehrwert erzeugen." © getty 28/29 "Matheus Cunha, 20, MegaTalent, für 15 Mio gekauft und große Chance auf Mehrwert." © getty 29/29 "Krzysztof Piatek, 24, Torjäger, für über 20 Mio gekauft und große Chance auf Mehrwert."

Hinsichtlich struktureller Themen wolle man die Zusammenarbeit aber verstärken. "Weil wir in so einer kritischen Phase investiert haben, haben Herthas Geschäftsführung, Präsidium und wir als Tennor-Gruppe vereinbart, dass wir uns enger und stärker austauschen wollen. Gerade in den Themen Marketing und Merchandising. Es geht darum, den Einnahmen-Bereich in diesen Aspekten zu steigern."