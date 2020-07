FC Bayern und Borussia Mönchengladbach wollen wohl Barca-Talent ausleihen

Der FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach haben offenbar beim FC Barcelona wegen einer möglichen Leihe von Neuzugang Pedri angefragt. Das berichtet die Marca.

Dem Bericht zufolge will sich der FC Barcelona die Option einer Leihe offenhalten. Die Blaugrana sollen aber vorerst mit Pedri planen.

Der erst 17 Jahre alte Flügelstürmer kommt für fünf Millionen Euro vom Zweitligisten UD Las Palmas und erhält einen Zweijahresvertrag mit der Option auf zwei weitere Spielzeiten. In der vergangenen LaLiga2-Saison war Pedri in 35 Spielen an zehn Toren direkt beteiligt (3 Treffer, 7 Vorlagen).

Barca will laut Marca die Leistungen des Neuzugangs in der Vorbereitung abwarten und danach entscheiden, wie weiter mit dem spanischen U19-Nationalspieler verfahren wird.