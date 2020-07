BVB - Emre Can spricht über seine Kindheit: "Habe erlebt, wie Schulfreunde zu Drogen gegriffen haben"

Mittelfeldspieler Emre Can (26) hat in einem Interview auf der Vereinshomepage des BVB auf seinen bisherigen Karriereweg und insbesondere seine schwere Kindheit in der Frankfurter Nordweststadt zurückgeblickt. "Es ist ein hartes Pflaster, das muss man ehrlich sagen. Ich habe erlebt, wie andere Jugendliche, wie Schulfreunde, zu Drogen gegriffen haben", sagte der Winterneuzugang der Borussia.

Can habe hingegen "an den Stellen meine Familie und die richtigen Freunde gehabt. Ich habe zum Glück den richtigen Weg gewählt". Auf einem Gummiplatz lernte er das Fußballspielen und ist bis heute davon überzeugt, dass die Straße die beste Schule für junge Kicker ist: "Zu einhundert Prozent ist das so. Wenn ich mal Vater bin, schicke ich meinen Jungen auch auf die Straße. Den Respekt muss man sich da erarbeiten."

Nach Stationen beim SV Blau-Gelb Frankfurt und der Eintracht wählte Can bereits mit 15 Jahren den Weg zum FC Bayern ins 500 Kilometer entfernte München. Meine Mama wollte eigentlich nicht, dass ich so früh ausziehe, mein Papa hat gemeint, ich darf selbst entscheiden. Ich hatte keine Angst", erklärte er den damaligen Gedankengang, den er rückblickend als "ersten Schritt ins Erwachsenwerden" sieht.

Beim FCB zählte Can bereits in seinem zweiten Jahr zum Profikader unter Pep Guardiola, über sieben Einsätze im Bundesliga-Team (ein Tor, 464 Minuten) in der Saison 2012/13 kam er allerdings nicht hinaus: "Ich habe ihn ziemlich direkt gefragt, wie meine Chancen stehen. Er war sehr ehrlich zu mir und hat mir gesagt, dass es nicht einfach werden würde."

BVB - Mainz 05: Die Noten und Einzelkritiken der Dortmunder Spieler © imago images / Jürgen Fromme 1/15 Bei der 0:2 Niederlage gegen Mainz 05 erwischte nahezu die gesamte Dortmunder Mannschaft einen Tag zum Vergessen. Die Offensivabteilung der Borussia war abgemeldet, hinten patzte ein Routinier entscheidend. Die Einzelkritiken. © imago images / Jürgen Fomme 2/15 ROMAN BÜRKI: Zunächst nicht geprüft, dann chancenlos beim 0:1. Vor dem 0:2 lässt er einen Schuss nach vorne prallen. Das hätte er besser lösen müssen. Note: 4. © imago images / Sven Simon / Elmar Kremser 3/15 LUKASZ PISZCZEK: Erst ist er bei Burkardts Treffer viel zu weit vom Torschützen entfernt, dann foulte er Latza elfmeterreif vor dem 0:2. Ein gebrauchter Tag für den Polen, der früh runter musste. Note: 5. © imago images / Elmar Kremser / Sven Simon 4/15 MATS HUMMELS: Durchwachsene Vorstellung des Abwehrchefs, weil er seinen Nebenleuten nicht genug Halt geben konnte. In den Zweikämpfen nicht mit der gewohnten Souveränität. Note: 4. © imago images 5/15 EMRE CAN: In der Abwehr-Dreierkette aufgeführt. Ließ die große Chance zum 1:1 nach einer Ecke aus. Machte nicht viel falsch, aber auch nicht viel richtig. Im Mittelfeld besser aufgehoben als in der Defensivzentrale. Note: 4. © imago images / Jürgen Fromme 6/15 ACHRAF HAKIMI: Einer der wenigen Aktivposten bei den Dortmundern. Schaltete sich immer wieder in die Offensive mit ein, wobei die Mainzer ihn einigermaßen in Schach halten konnten. Note: 3. © imago images / Sven Simon 7/15 AXEL WITSEL: Der eigentliche Dortmunder Chef im Mittelfeld zeigte wenig von seiner gewohnten Dominanz. Mainz engte seine Räume gut ein und er fand so nicht zu seinem üblichen Spiel. Note: 4. © imago images / Jürgen Fromme 8/15 JULIAN BRANDT: Machte dort weiter, wo er in Düsseldorf aufgehört hatte. Hatte einige Fehler in seinem Spiel und zeigte keine gute Körpersprache. Seit einigen Spielen wirkt er nicht mehr frisch, körperlich wie mental. Note: 5. © imago images / Elmar Kremser / Sven Simon 9/15 RAPHAEL GUERREIRO: Ließ die Flanke vor dem 0:1 zu, weil er meilenweit von seinem Gegenspieler entfernt stand. Offensiv trat er noch dazu kaum in Erscheinung und wandelte mit seinem Griff in Latzas Gesicht nahe am Platzverweis. Note: 4. © imago images / Jürgen Fromme 10/15 JADON SANCHO: Legte los wie die Feuerwehr, aber nur für wenige Minuten. Dann hatten die Gäste ihn komplett im Griff. Das änderte sich auch bis zu seiner Auswechslung (77.) nicht mehr. Note: 5. © imago images / Jürgen Fromme 11/15 THORGAN HAZARD: Wieder eine schwache Vorstellung des Belgiers. Fiel nur bei Ecken und Freistößen auf, die er trat. Sonst eine Enttäuschung, er kann deutlich mehr. Note: 5. © imago images / Jürgen Fromme 12/15 ERLING HAALAND: Ohne Bindung zum Spiel, blieb der Norweger unsichtbar. Hatte mit Abstand die wenigsten Ballkontakte in der BVB-Startelf (21) und schoss kein einziges Mal aufs Tor. Die Bälle, die bei ihm ankamen, verarbeitete er unsauber. Note: 5,5. © imago images / Jan Hübner 13/15 MARCEL SCHMELZER: Ersetzte den schwachen Piszczek schon nach 55 Minuten. Zeigte den Einsatz, den sich Lucien Favre vom Rest seiner Truppe gewünscht hätte. Für die Wende sorgen konnte er dennoch nicht. Note: 3,5. © imago images 14/15 MATEU MOREY: Der Spanier durfte nochmal ein paar Minuten für den schwachen Sancho aufs Feld, agierte aber komplett unauffällig. Keine Bewertung. © imago images / Moritz Müller 15/15 NICO SCHULZ: Nach langer Zeit durfte der Nationalspieler mal wieder ran, wenn auch nur für wenige Minuten. Kam in der 82. Minute für den Rot-gefährdeten Guerreiro in die Partie. Keine Bewertung.

Can über Haaland: "Hat alles, was einen herausragenden Stürmer ausmacht"

Nach einem "Superjahr in Leverkusen" und Stationen beim FC Liverpool und Juventus Turin kehrte Can im Januar - zunächst auf Leihbasis, später mit einem Vertrag bis 2024 - zurück in die Bundesliga nach Dortmund. Für den BVB habe er "schon immer eine extreme Sympathie empfunden. Ich wollte zu einem Verein, für den ich wichtig sein kann, wo ich gebraucht werde. Das ist in Dortmund der Fall."

Einen besonders positiven Eindruck hat beim 25-fachen Nationalspieler in seiner noch kurzen BVB-Zeit Erling Haaland, ein weiterer Winterneuzugang, hinterlassen: "Erling hat alles, was einen herausragenden Stürmer ausmacht. Er ist unheimlich schnell, er ist groß, kopfballstark, er hat einen guten Schuss - und er weiß, wo das Tor steht. Und: Er ist für sein Alter extrem reif!" Haaland stehe deshalb vor einer "großen Karriere".

Can selbst, obwohl erst 26 Jahre alt, blickt auf eine bewegte Laufbahn zurück, in der sich seine Wünsche "im Großen und Ganzen tatsächlich erfüllt" haben. Auf seine zahlreichen Wechsel blickt er mit Stolz: "Sehr sogar. Wenn mir das jemand vor zehn Jahren gesagt hätte, hätte ich ihm das nicht geglaubt. Keinen dieser Schritte werde ich je bereuen, weil ich überall etwas dazugelernt habe."

Emre Can: Die Statistiken bei seinen Stationen