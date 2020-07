BVB, News und Gerüchte: Massimiliano Allegri lehnte wohl Angebot von Borussia Dortmund ab

Der italienische Startrainer Massimiliano Allegri hat wohl ein Angebot von Borussia Dortmund abgelehnt. Außerdem hat Sportdirektor Michael Zorc ein Verletzungsupdate bezüglich Marco Reus gegeben und Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp den BVB als Kommerzklub bezeichnet. Hier gibt es News und Gerüchte zur Borussia.

BVB: Massimiliano Allegri lehnte wohl Anfrage ab

Der italienische Startrainer Massimiliano Allegri hat eine Anfrage von Borussia Dortmund, die Schwarzgelben ab der kommenden Saison zu trainieren, abgelehnt. Dies berichtet Sky Italia. Der 52-Jährige, der von 2014 bis 2019 Juventus Turin trainierte, sehe seine Zukunft in England.

Wann der Kontakt zwischen dem BVB und Allegri stattgefunden habe, wird nicht erwähnt. Der 52-Jährige steht erst seit dem 1. Juli nicht mehr offiziell bei Juve unter Vertrag. Mit der alten Dame gewann er fünfmal in Folge die italienische Meisterschaft und viermal den Pokal.

Nach seinem Juve-Aus zum Ende der Saison 2018/19 kündigte Allegri an, ein Sabbatjahr einzulegen. Seitdem wurde er mit zahlreichen Klubs in Verbindung gebracht, unter anderem mit Tottenham Hotspur, dem FC Arsenal und zuletzt Newcastle United.

Die Borussia gab derweil ein Treuebekenntnis zu Trainer Lucien Favre ab, der nach einer Saison ohne Titel wieder einmal nicht unumstritten ist. "Lucien ist mit uns zweimal Vize-Meister geworden und hat noch Vertrag. Ich kenne die Vorurteile. Er kann ja jetzt mit den Vorurteilen im nächsten Jahr aufräumen, die Chance hat er verdient", sagte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke im Sport1-Doppelpass.

Die lange Verletzungshistorie von BVB-Kapitän Marco Reus: Die Akte Reus © imago images 1/27 Als sich Marco Reus im Februar an den Adduktoren verletzte, gab es zunächst leichte Entwarnung. Doch es folgte eine monatelange Pause für den BVB-Kapitän. Nun kehrte er ins Taining zurück. Ein Rückblick auf eine lange und traurige Verletzungshistorie. 2/27 28. November 2011: Derby-Time! Borussia Mönchengladbach brennt beim 1. FC Köln ein Feuerwerk ab und schlägt den Erzrivalen mit 3:0. Reus bezahlt den Sieg mit einem Zehenbruch und kehrt erst Mitte Dezember zurück. Ausfallzeit: 17 Tage. © getty 3/27 7. Oktober 2013: Bei der 0:2-Niederlage beim alten Arbeitgeber zieht sich Reus einen Innenbandanriss im Sprunggelenk zu. Glück im Unglück: Er verpasst kein Spiel für den BVB. Ausfallzeit: 10 Tage. © getty 4/27 10. Februar 2014: Im Jahr der Weltmeisterschaft nimmt die bis dahin noch überschaubare Verletzungshistorie dramatische Züge an. Zunächst zieht sich Reus einen Muskelfaserriss zu, laboriert im März an muskulären Problemen. Ausfallzeit: insgesamt 17 Tage. © getty 5/27 9. Juni 2014: Die WM steht vor der Tür und Reus soll nach einer herausragenden Saison eine wichtige Rolle spielen. Doch es kommt anders: Im letzten Vorbereitungsspiel gegen Armenien knickt Reus nach einem Foul von Artak Jedigarjan unglücklich um. © getty 6/27 Schockdiagnose: Syndesmosebandanriss. Reus fährt nicht mit nach Brasilien,nur wenige Wochen später wird Deutschland Weltmeister. Immerhin: ein Reus-Trikot schafft es auf das offizielle Siegerfoto. Ausfallzeit: 66 Tage. © getty 7/27 8. September 2014: Reus ist keine vier Wochen wieder auf dem Damm, da passiert ausgerechnet im Dortmunder Stadion das: Außenbandanriss im Sprunggelenk während des Länderspiels gegen Schottland. Ausfallzeit: 28 Tage. © getty 8/27 Besonders bitter: Reus hatte die Verletzung bei einem Foulspiel von Charlie Mulgrew in der letzten Spielminute erlitten. © getty 9/27 22. November 2014: Der Paderborner Marvin Bakalorz grätscht Reus in der 65. Minute übel um. Die Folge: Außenbandriss im Sprunggelenk. Ausfallzeit: 45 Tage. © getty 10/27 Dabei hatte der 22. November für den BVB und auch Reus richtig gut begonnen: Dortmund führte beim Aufsteiger aus Ostwestfalen 2:0, Reus traf selbst. Anschließend folgte Bakalorz' Foul und der BVB spielte letztlich nur 2:2. 11/27 April und Mai 2015: Reus kommt nach dem Außenbandriss stark zurück, macht in zehn Spielen vier Tore und bereitet drei Treffer vor. Dann bremsen ihn Adduktorenbeschwerden und Muskelprobleme aus. Ausfallzeit: 28 Tage. © getty 12/27 30. August 2015: Da war noch alles gut: Reus beim Bundesligaspiel gegen Hertha BSC (0:0). In dieser Partie zog er sich eine Zehenverletzung zu und verpasste die EM-Qualifikationsspiele gegen Polen und Schottland. Ausfallzeit: 17 Tage. © getty 13/27 5. November 2015: Im Europa-League-Gruppenspiel gegen Qabala trifft Reus erst und muss zur Pause ausgewechselt werden. Diagnose: Muskelfaserriss im Adduktorenbereich. Ausfallzeit: 11 Tage. © getty 14/27 21. Mai 2016: Der BVB unterliegt dem FC Bayern in einem dramatischen Pokalfinale im Elfmeterschießen. Reus spielt durch, trifft von Krämpfen geplagt im Elfmeterschießen zum 3:3. Es sollte das letzte Spiel für ihn für lange Zeit werden. © getty 15/27 Denn die EM-Hoffnung handelte sich eine Schambeinentzündung ein. Reus verpasst das nächste große Turnier mit der Nationalmannschaft, dem BVB fehlt er auch nach der Sommerpause noch für insgesamt 17 Spiele. Ausfallzeit: 176 Tage. © getty 16/27 4. März 2017: Der nächste Eintrag in der Krankenakte. Der BVB schießt Bayer Leverkusen mit 6:2 aus dem Stadion, Reus kann dabei nur 44 Minuten lang mitwirken, bis er runter muss. Diagnose: Muskelfaserriss im Oberschenkel. Ausfallzeit: 38 Tage. © getty 17/27 27. Mai 2017: Doch auch davon erholt sich Reus. In der Liga findet er schnell seine Form und schießt den BVB gegen den FC Bayern mit einem Tor und einer Torvorlage ins Pokalfinale. Dort folgt der nächste und wohl heftigste Verletzungsrückschlag. © imago images 18/27 Zwar gewinnt Reus an diesem Abend mit dem BVB seinen ersten und bis dato einzigen großen Titel im Finale gegen Frankfurt (2:1), doch er bezahlt einen hohen Preis. Der Nationalspieler erleidet einen Kreuzbandriss. Ausfallzeit: 259 Tage. © getty 19/27 Die schwere Knieverletzung stimmt Reus nachdenklich. Es fallen Sätze wie: "Wir Topspieler verdienen viel Geld, dafür müssen wir teilweise einen hohen gesundheitlichen Preis akzeptieren. Das ganze Geld würde ich verschenken, um gesund zu sein." © getty 20/27 In einer für den BVB schwierigen Rückrunde kehrt Reus zurück und hat mit acht Toren maßgeblichen Anteil daran, dass immerhin noch die Champions-League-Qualifikation gelingt. 21/27 Saison 2018/19: In Favre holt der BVB einen alten Lehrmeister von Reus als Trainer. Es passt auf Anhieb zwischen dem Kapitän und dem Schweizer. Reus bleibt verletzungsfrei und spielt die beste Hinrunde seiner Karriere (11 Tore, 7 Vorlagen). © getty 22/27 5. Februar 2019: Doch das Verletzungspech kehrt zurück. Beim Pokal-Aus gegen Bremen zieht sich Reus einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zu. Ausfallzeit: 19 Tage. Der BVB verliert ohne ihn 0:3 in Tottenham und gewinnt nur eins von drei Ligaspielen. 23/27 17. Dezember 2019: Die großen Verletzungen bleiben aus, vielmehr sind es "Muskelgeschichten", die Reus nun heimsuchen. Im letzten Heimspiel der Hinrunde 2019/20 zieht er sich gegen RB Leipzig einen Muskelfaserriss zu. Ausfallzeit 21 Tage. © imago images 24/27 4. Februar 2020: Reus startet verspätet in die Wintervorbereitung, ist zum Rückrundenstart aber fit, trifft und bereitet Tore vor. Dann folgt ein Deja-vu der bitteren Art, fast genau ein Jahr nach dem Pokal-Aus gegen Bremen und seinem Muskelfaserriss. © imago images 25/27 Wieder trifft der BVB im Pokal-Achtelfinale auf Werder, wieder scheidet er aus und wieder verletzt sich Reus. Nach einem Torschuss hält er sich mit schmerzverzerrtem Gesicht den Adduktorenbereich. Diagnose: Muskelverletzung ebenda. Ausfallzeit: 28 Tage. © imago images 26/27 Doch aus den 28 Tagen wurde nichts. Es verstrichen fast 130 Tage, in denen sich Reus im Krankenstand befand. "Es ist kein Faserriss, bei dem man sagen kann, es dauert drei Wochen", so Reus schon im März über die Ausfallzeit. © imago images 27/27 Dennoch schürte er immer wieder die eigenen Hoffnungen auf ein baldiges Comeback. Doch der BVB-Kapitän trainierte noch lange individuell. Erst am Dienstag war er wieder beim Mannschaftstraining dabei. Fast vier Monate nach der Verletzung.

BVB: Zorc plant mit Reus-Rückkehr zum Saisonstart

BVB-Sportdirektor Michael Zorc rechnet mit einem Comeback von Kapitän Marco Reus zur neuen Saison. "Alle Planungen laufen darauf hinaus, dass er mit Saisonbeginn wieder voll einsteigen kann", sagte Zorc im Interview mit den Zeitungen den Funke Mediengruppe. Ab Anfang August soll Reus "vollumfänglich zur Verfügung" stehen.

Zerschlagen hat sich hingegen der Versuch einer früheren Rückkehr: "Wir hatten die Hoffnung, dass er vielleicht in den letzten Spielen noch sein Comeback feiern könnte, haben aber am Ende entschieden, dass es das Risiko nicht lohnt", erklärte Zorc. Reus fällt seit Anfang Februar mit einer Muskelverletzung aus, anfangs war mit einer deutlich kürzeren Pause gerechnet worden.

Aufgrund des engen Terminplans in der neuen Saison sieht Zorc große Herausforderungen auf Trainer Lucien Favre und die Profis zukommen. "Der Begriff 'Rotation' wird durch die enge Terminierung eine Renaissance erleben. Wir können die Saison zeitlich wegen der EM nicht ausdehnen. Darauf müssen wir körperlich wie mental eingestellt sein", sagte Zorc.

Die neue Spielzeit der Bundesliga soll am 18. September starten. Aufgrund von Länderspielen sowie Begegnungen in der Champions und Europa League wartet ein enger Zeitplan auf die Klubs. Im Sommer 2021 soll die wegen der Corona-Pandemie verschobene EM (11. Juni bis 11. Juli) nachgeholt werden.

Marco Reus: Leistungsdaten in der Saison 19/20

Wettbewerb Einsätze Tore Vorlagen Bundesliga 19 11 6 Champions League 4 - 1 DFB-Pokal 2 1 - DFL-Supercup 1 - - GESAMT 26 12 7

© imago images

BVB: Weidenfeller spricht über die "grandios Saison"

Der langjährige BVB-Keeper Roman Weidenfeller hat in der Rhenischen Post darüber gesprochen, wie es nach der Meisterschaft 2011 zu seinem legendären Interview kam, in dem er sagte, dass der BVB "a grandios Saison gespielt" habe: "Unser damaliger Pressesprecher hat mich aus dem Feier-Pulk gezogen und gesagt, du Roman, mach da noch das Interview. Und dann stand da der Reporter von Al Jazeera, sprach meinen Namen komisch aus und stellte mir auf Englisch Fragen."

Weidenfeller, der keine große Lust auf das Gespräch hatte und mit seinen Gedanken bei der Meisterfeier war, "dachte nicht, dass es überhaupt ausgestrahlt wird und hatte leicht einen sitzen von den ersten Kaltgetränken. Weil ich aber total gute Laune hatte, habe ich einfach drauf los erzählt. Und so ist dann der Satz entstanden".

Nachdem er anfangs von seinen Teamkollegen aufgezogen wurde und sich über seine Äußerungen geärgert hat, hat er mittlerweile seinen "Frieden gefunden und auch an meinen Englischkenntnissen gearbeitet. Du entwickelst dich als Mensch weiter. Ich habe das nicht auf mir sitzen lassen und an mir gearbeitet. Heute würde mir so ein Interview nicht mehr so entgleiten".

© imago images / Jan Huebner

Hopp bezeichnet BVB als "Kommerzklub pur"

Dietmar Hopp (80), Mäzen der TSG Hoffenheim, hat erneut sein Unverständnis über die Anfeindungen der Fans gegen seine Person zum Ausdruck gebracht. "Das ist nach wie vor eine Geschichte, die mir weh tut, weil sie ungerecht ist und weil ich mir nach wie vor nicht vorstellen kann, wie man sich so etwas zurecht konstruieren kann", sagte Hopp im Interview bei Sport1.

Hopp, der die TSG durch seine Millioneninvestitionen 2008 in die Bundesliga führte und seit 2015 96 Prozent der Anteile der Spielbetriebsgesellschaft hält, wird von vielen Fans als Gesicht der Kommerzialisierung im Fußball gesehen - für ihn nicht nachvollziehbar: "Wir bei der TSG sind ein Klub, der nicht Kommerz-Verein genannt werden darf. Schauen wir mal auf Borussia Dortmund, das ist inzwischen Kommerz pur", entgegnet er seinen Kritikern.

