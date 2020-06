Gladbachs Matthias Ginter: "Wir wollen in die Champions League"

Nationalspieler Matthias Ginter von Borussia Mönchengladbach zeigt sich vor dem Topspiel der Bundesliga bei Tabellenführer Bayern München am Samstag (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) optimistisch: "Wir haben in der Hinrunde schon gezeigt, dass wir gegen Bayern gewinnen können."

Im Gespräch mit der Münchner Merkur/tz sagte der Abwehrspieler, dass er die Tabelle immer im Blick hat: "Darum geht es doch. Wir wollen in die Champions League." Im vergangenen Dezember hatte Gladbach im Borussia-Park mit 2:1 gegen die Bayern gewonnen.

Anders als bei vielen seiner Kollegen hält sich Ginters Lust auf Goldsteaks, die in den vergangenen Wochen und Monaten wiederholt namhafte Fußballprofis in die Kritik gebracht hatten, in Grenzen: "Ich habe sowohl von meinen Eltern, als auch dann beim SC Freiburg viele Werte mitbekommen, die ich lebe."

Auch von Frisörbesuchen ohne Maske wie Dortmunds Jadon Sancho hält Ginter nichts. Er verstehe jedoch, dass dies "gerade jungen Spielern, die mit 19 Jahren Millionen-Verträge unterschreiben, nicht leicht fällt".

Ginter will auch in der Nationalmannschaft "vorne weggehen" und geht angesichts des Potenzials der Mannschaft davon aus, dass sich "Großes entwickeln" kann.