Wer zeigt / überträgt TSG 1899 Hoffenheim gegen RB Leipzig heute live im TV und Livestream?

Nach der überraschenden Trennung von Trainer Alfred Schreuder bestreitet die TSG Hoffenheim gegen RB Leipzig heute ihr erstes Spiel unter dem neuen Interimstrainergespann. SPOX verrät Euch, wo Ihr das Spiel im Fernsehen und im Livestream verfolgen könnt.

TSG 1899 Hoffenheim gegen RB Leipzig: Datum, Anstoß, Stadion

Die TSG Hoffenheim trifft am heutigen Freitag, 12. Juni, um 20.30 auf RB Leipzig. Zwar findet das Spiel in der PreZero-Arena mit 30.150 Plätzen statt, Zuschauer sind nach wie vor aber nicht zugelassen.

Wer zeigt / überträgt TSG Hoffenheim - RB Leipzig heute live?

Wie alle Freitagsspiele zeigt der Streamingdienst DAZN auch diese Partie, eine Übertragung im klassischen Fernsehen wird es nicht geben. Die Vorberichte beginnen dabei um 20.15 Uhr. Folgendes Personal ist live für euch vor Ort:

Moderator: Lukas Schönmüller

Kommentator: Uli Hebel

Experte: Sebastian Kneißl

TSG 1899 Hoffenheim: Vor dem Tor effizienter sein

Hoffenheims Linksverteidiger Rober Skov sieht für seine Mannschaft vor dem Spiel noch gute Chancen auf das europäische Geschäft. Dennoch müsse man sich in den verbleibenden Spielen steigern, erklärte er im TSG-Magazin Spielfeld: "Noch ist alles möglich für uns. Wir wissen aber auch, dass wir vor allem vor dem Tor effektiver sein müssen. Sonst werden wir nicht genügend Punkte einfahren, um uns für den europäischen Wettbewerb zu qualifizieren."

Zu weit in die Zukunft blicken will er allerdings nicht: "Wir denken von Spiel zu Spiel und am Saisonende werden wir sehen, was dabei rausgekommen ist."

RB Leipzig: Nagelsmann erwartet keinen neuen Gegner

Trotz der kurzfristigen Trainerentlassung bei der TSG Hoffenheim erwartet RB-Trainer Julian Nagelsmann einen ähnlichen Spielstil des Gegners wie in der Vergangenheit. Das könne man ausnutzen: "Die veränderte Trainer-Situation bei der TSG ist zu kurzfristig, als dass neue Ideen direkt greifen. Deshalb erwarten wir, dass die Mannschaft in alte Muster zurückfällt, sollte sie in Stresssituationen geraten. Das wollen wir spielerisch provozieren."

Das Saisonziel behalte man dabei stets im Auge: "Wir haben das Erreichen der Champions League in der eigenen Hand. Deshalb schauen wir nur auf uns. Wir wissen, was wir zu tun haben!"

TSG Hoffenheim - RB Leipzig: Die vergangenen Duelle

Bisher gab es erst acht Duelle zwischen den beiden Mannschaften. Mit vier Siegen konnten die Leipziger die Hälfte dieser Spiele gewinnen. Hoffenheim siegte bisher zweimal, weitere zweimal gab es keinen Sieger.