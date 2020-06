Bundesliga: TSG Hoffenheim gegen RB Leipzig heute im LIVE-TICKER

Zum Auftakt des 31. Spieltags in der Bundesliga treffen am heutigen Abend die TSG Hoffenheim und RB Leipzig aufeinander. Während die Roten Bullen ihren Champions-League-Platz festigen wollen, steht für die TSG die erste Partie ohne Trainer Alfred Schreuder an. Hier im Liveticker könnt Ihr live bei der Partie dabei sein.

TSG Hoffenheim gegen RB Leipzig heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: "Ich habe kurz mit ihm telefoniert und gefragt, ob alles okay ist. Weil so oft ist es ihm auch noch nicht passiert, dass er als Trainer entlassen wurde", sagte Nagelsmann über ein Gespräch mit seinem ehemaligen Co-Trainer. Schreuder gehe es "gut, er ist zurück in die Niederlande gefahren und schnauft jetzt ein paar Tage durch".

Vor Beginn: Neues gibt es an der Seitenlinie der Kraichgauer: Die TSG hat sich von Trainer Alfred Schreuder getrennt - ausgerechnet vor dem Spiel gegen Vorgänger Julian Nagelsmann, der erstmals an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt.

Vor Beginn: Das Spiel zwischen der TSG und RB eröffnet den 31. Spieltag im deutschen Oberhaus. Angepfiffen wird die Partie heute um 20.30 Uhr.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker der Bundesliga-Begegnung TSG Hoffenheim gegen RB Leipzig.

Bundesliga: Hoffenheim gegen Leipzig heute live im TV und Livestream

Wie alle Freitagsspiele der aktuellen Bundesliga-Saison ist auch die Partie Hoffenheim gegen Leipzig live auf DAZN zu sehen. Der Streamingdienst startet um 20.15 Uhr mit seiner Vorberichterstattung mit Moderator Lukas Schönmüller, Kommentator Uli Hebel und Experte Sebastian Kneißl.

DAZN zeigt insgesamt 40 Bundesliga-Spiele sowie sämtliche Relegationsspiele in voller Länge. Zudem stehen zu allen Begegnungen der Bundesliga und 2. Liga bereits 40 Minuten nach Spielende die Highlights auf Abruf bereit.

Ihr habt die Möglichket, DAZN für einen Monat kostenlos zu testen, im Anschluss kostet das Abo 11,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro im Jahr. Hier geht's zum Probemonat.

Die Partie TSG Hoffenheim vs. RB Leipzig wird außerdem von Amazon Prime übertragen.

Hoffenheim gegen Leipzig: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Die TSG muss den gelbgesperrten Benjamin Hübner ersetzen, für ihn wird wohl Ermin Bicakcic in der Innenverteidigung stehen. Mit Dayot Upamecano fehlt auch den Gästen ein Innenverteidiger (Gelb-Rot-Sperre). Der Einsatz von Marcel Sabitzer ist aufgrund von Wadenproblemen noch fraglich.

Hoffenheim: Baumann - Kaderabek, Posch, Bicakcic, Zuber - Samassekou, Grillitsch - Baumgartner - Skov, Kramaric - Dabbur.

Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Klostermann, Halstenberg, Angelino - Laimer, Kampl - Sabitzer, Nkunku - Schick, Werner.

Bundesliga: Der 31. Spieltag im Überblick

Die Topteams aus München und Dortmund sind am Samstag im Einsatz. Der FC Bayern empfängt die viertplatzierte Borussia aus Mönchengladbach, der BVB reist nach Düsseldorf.