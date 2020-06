RB Leipzig - SC Paderborn heute live im TV, Livestream und Liveticker

RB Leipzig und der SC Paderborn treffen am 30. Spieltag aufeinander. Wie Ihr das Duell live im TV und Livestream verfolgen könnt, verraten wir Euch hier.

RB Leipzig vs SC Paderborn: Ort, Datum, Spielzeit

Das Spiel zwischen RB Leipzig und dem SC Paderborn findet am heutigen Samstag, den 06.06 statt. Gespielt wird in der Red Bull Arena in Leipzig. Dort haben in der Regel 41.939 Zuschauer Platz, doch aufgrund der Coronapandemie bleiben alle Stadien bis zum Saisonende leer.

RB Leipzig vs SC Paderborn live im TV und Livestream

RB Leipzig gegen SC Paderborn wird nicht im Free-TV übertragen. Stattdessen ist das Spiel ausschließlich auf dem Pay-TV-Sender Sky zu sehen. Sky-Kunden haben zusätzlich die Möglichkeit, mit der SkyGo-App das Spiel auch unterwegs zu verfolgen.

Der Streamingdienst DAZN bietet bereits 40 Minuten nach Spielende die Highlights aller Partien des Spieltags auf seiner Plattform an. Neben ausgewählten Spielen der Bundesliga zeigt DAZN unter anderem auch UFC, Snooker, Darts und vieles mehr.

RB Leipzig vs SC Paderborn im Liveticker

Kein Zugriff auf TV oder Livestream? Kein Problem! Hier bei SPOX bieten wir euch einen kostenlosen Liveticker an.

Bundesliga: Die Begegnungen am 30. Spieltag

Datum Heim Ergebnis Gast 05.06. 20:30 Uhr SC Freiburg 1:0 Mönchengladbach 06.06. 15:30 Uhr RB Leipzig SC Paderborn 07 06.06. 15:30 Uhr Bayer Leverkusen Bayern München 06.06. 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt 1. FSV Mainz 05 06.06. 15:30 Uhr Fortuna Düsseldorf 1899 Hoffenheim 06.06. 18:30 Uhr Borussia Dortmund Hertha BSC 07.06. 13:30 Uhr Werder Bremen VfL Wolfsburg 07.06. 15:30 Uhr Union Berlin Schalke 04 07.06. 18:00 Uhr FC Augsburg 1. FC Köln

Bundesliga: Die Ergebnisse vom 29. Spieltag

RB Leipzig konnte sich am vergangenen Spieltag mit 2:4 gegen den FC Köln durchsetzen. Der SC Paderborn ging mit 1:6 gegen Borussia Dortmund unter.

Datum Heim Ergebnis Gast 29.05. 20:30 Uhr SC Freiburg 0:1 Bayer Leverkusen 30.05. 15:30 Uhr VfL Wolfsburg 1:2 Eintracht Frankfurt 30.05. 15:30 Uhr Hertha BSC 2:0 FC Augsburg 30.05. 15:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 0:1 1899 Hoffenheim 30.05. 15:30 Uhr Schalke 04 0:1 Werder Bremen 30.05. 18:30 Uhr Bayern München 5:0 Fortuna Düsseldorf 31.05. 15:30 Uhr Mönchengladbach 4:1 Union Berlin 31.05. 18:00 Uhr SC Paderborn 07 1:6 Borussia Dortmund 01.06. 20:30 Uhr 1. FC Köln 2:4 RB Leipzig

