RB Leipzig gegen Fortuna Düsseldorf heute live im TV und Livestream

Am 32. Spieltag empfangen die Bullen aus Leipzig die Fortuna aus Düsseldorf. Wie Ihr die Partie live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

RB Leipzig gegen Fortuna Düsseldorf

Die Bundesliga-Partie zwischen RB Leipzig und Fortuna Düsseldorf findet am heutigen Mittwoch (17. Juni) statt. Austragungsort ist die Red Bull Arena in Leipzig. Anstoß ist um 20:30 Uhr. Die 41.939 Zuschauerplätze werden weiterhin aufgrund der Corona-Pandemie unbesetzt bleiben.

RB Leipzig gegen Fortuna Düsseldorf live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen RB Leipzig und Fortuna Düsseldorf wird ausschließlich über Sky gezeigt.

Wer das Spiel mobil verfolgen möchte, kann dies mit dem Livestream via Sky Go tun. Über Sky Ticket können Fans ohne Sky-Abo zudem einen Tagespass kaufen und das Spiel so verfolgen.

Schon 40 Minuten nach Abpfiff gibt es die wichtigsten Szenen des Spiels auf DAZN zu sehen.

RB Leipzig gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker

Kein Zugriff auf Sky? Kein Problem! Das Spiel zwischen Leipzig und Düsseldorf, sowie alle anderen Bundesliga-Partien, könnt Ihr bei SPOX kostenlos im Liveticker verfolgen.

Hier kommt Ihr zum Liveticker Leipzig- Düsseldorf

Hier kommt Ihr zum Konferenz-Liveticker

RB Leipzig gegen Fortuna Düsseldorf: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten die Trainer Ihre Mannschaften auflaufen lassen:

RB Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Klostermann, Upamecano, Angelino - Laimer - Sabitzer, Kampl - Dani Olmo, Werner - Schick

Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier - Ayhan, Hoffmann, M. Jörgensen - M. Zimmermann, Bodzek, Morales, Suttner - Stöger - Skrzybski, Hennings

Bundesliga: Die Begegnungen am 32. Spieltag

Datum Heim Gast 16.06. 18:30 Uhr Mönchengladbach VfL Wolfsburg 16.06. 20:30 Uhr Werder Bremen Bayern München 16.06. 20:30 Uhr SC Freiburg Hertha BSC 16.06. 20:30 Uhr Union Berlin SC Paderborn 07 17.06. 18:30 Uhr Eintracht Frankfurt Schalke 04 17.06. 20:30 Uhr Borussia Dortmund 1. FSV Mainz 05 17.06. 20:30 Uhr RB Leipzig Fortuna Düsseldorf 17.06. 20:30 Uhr Bayer Leverkusen 1. FC Köln 17.06. 20:30 Uhr FC Augsburg 1899 Hoffenheim

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 32. Spieltag

Leipzig will weiterhin um die Champions-League-Plätze kämpfen. Fortuna Düsseldorf dagegen will sehen gegen den Abstieg wehren. Der FC Bayern kann mit einem Sieg gegen Werder Bremen sich vorzeitig zum Meister krönen.