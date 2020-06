Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Endspurt! Am 30. Spieltag der Bundesliga erwarten Euch einige spannende Begegnungen. Hier erfahrt Ihr wo und wir Ihr diese live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Bundesliga: Diese Spiele stehen heute am 30. Spieltag an

Nachdem am Freitag die Partie Freiburg gegen Gladbach den 30. Spieltag eröffnete, sind heute auch die drei Top-Teams im Einsatz. Leipzig empfängt Schlusslicht Paderborn, der FC Bayern tritt die schwere Auswärtsaufgabe bei Leverkusen an und der BVB trifft am Abend auf die formstarke Hertha aus Berlin.

Alle Samstagsspiele in der Übersicht

Uhrzeit Heim Auswärts Übertragung 15.30 Uhr RB Leipzig SC Paderborn 07 Sky 15.30 Uhr Bayer Leverkusen Bayern München Sky 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt 1. FSV Mainz 05 Sky 15.30 Uhr Fortuna Düsseldorf 1899 Hoffenheim Sky 18.30 Uhr Borussia Dortmund Hertha BSC Sky

Bundesliga: Die Samstagsspiele heute live im TV und Livestream

Der Großteil der Bundesliga-Partien wird vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Mittels SkyGo-Abo oder SkyTicket kann das Angebot auch per Livestream genutzt werden.

Ausgewählte Spiele übernimmt jedoch der Streamingdienst DAZN. "Das Netflix des Sports" ist am 30. Spieltag für die Übertragung der Spiele SC Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen gegen VfL Wolfsburg verantwortlich. Diese sind auch bei Prime Video zu sehen.

Die Highlights aller Bundesliga-Partien könnt Ihr Bereits 40 Minuten nach Spielende auf DAZN sehen.

Das DAZN-Abo könnt Ihr entweder für 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich erwerben.

Bundesliga: Die weiteren Begegnungen am 30. Spieltag

Nach vier Niederlagen in Folge will Schalke 04 den Abwärtstrend am Sonntag bei Aufstieger Union Berlin stoppen. Zum Abschluss des Spieltags stehen sich Augsburg und Köln gegenüber.

Datum Heim Gast 07.06. 13:30 Uhr Werder Bremen VfL Wolfsburg 07.06. 15:30 Uhr Union Berlin Schalke 04 07.06. 18:00 Uhr FC Augsburg 1. FC Köln

Bundesliga: Der 30. Spieltag im Liveticker

Bei SPOX habt Ihr die Möglichkeit, alle Spiele kostenlos im Liveticker zu verfolgen. Ihr könnt heute zwischen der Konferenz und den Einzelspielen wählen:

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 30. Spieltag

Der FC Bayern München steuert auf die achte Meisterschaft in Folge zu. Fünf Spiele vor Schluss beträgt der Vorsprung auf Verfolger Dortmund sieben Punkte. Bayer muss gegen den FCB punkten, um die Chancen auf einen Champions-League-Platz hoch zu halten.