FC Bayern München - Stimmen zur achten Meisterschaft in Serie: "Wir hatten Probleme, dann hat Hansi übernommen"

Der FC Bayern München ist durch einen 1:0-Sieg gegen Werder Bremen zum achten Mal in Serie Deutscher Meister. Nach der Partie herrschte trotz der fehlenden Zuschauer gute Stimmung und eine gewisse Erleichterung bei den Spielern und Verantwortlichen.

Die Stimmen zum 30. Meistertitel des FC Bayern Überblick (Quelle: Sky).

Karl-Heinz Rummenigge lobt Trainer Hansi Flick

Karl-Heinz Rummenigge (Vorstandschef Bayern München) über ...

... die Meisterschaft: "Ich bin sehr glücklich, dass wir Meister sind, das hat die Mannschaft toll gemacht. Wir hatten zu Saisonbeginn Probleme. Dann hat Hansi die Mannschaft übernommen, seitdem haben wir attraktiven und erfolgreichen Fußball gespielt.

... den Verlauf durch die Coronakrise: "Es ist eine kuriose Meisterschaft, weil wir hier in einem leeren Stadion sind. Aber wir haben eine Serie hingelegt und sind total zufrieden, die Mannschaft hat es sich verdient. Man kann der Mannschaft und dem Trainerteam, vor allem Hansi Flick, nur ein großes Kompliment machen."

... die Vorbereitung auf die Champions League: "Es geht darum, auf die Sekunde genau fit zu sein. Es ist ein bisschen ein Blindflug."

Hansi Flick (Trainer Bayern München) über ...

... die Meisterschaft: "Es ist sensationell, was wir in den letzten Monaten für einen Fußball gespielt haben. Man spürt Leidenschaft, Spielfreude und Kampfgeist, auch heute nach dem Platzverweis."

... den Spielverlauf: "Heute gibt es keine Kritik, weil man die Art und Weise herausstellen muss. Deswegen sind wir sehr, sehr froh. Man hat nie alleine Erfolg, sondern immer nur gemeinsam. Wir sind einfach eine Einheit und das macht mir sehr viel Spaß, da dabei zu sein."

... ein mögliches Triple: "Wir haben jetzt den ersten Schritt gemacht und unser erstes großes Ziel erreicht. Aber wir haben noch den Pokal als nächstes Ziel. Klar ist auch, die Champions League kann man nicht planen, es wird schwer genug, erstmal die Spiele gegen Chelsea zu überstehen und dann schauen wir, was da kommt. Es wird nur ein Spiel sein, da müssen wir auf den Punkt fit sein."

Robert Lewandowski (FC Bayern München): "Das ist natürlich ein besonderer Moment, aber ohne Fans zu feiern ist ein bisschen kompliziert, da fehlt die Extra- Stimmung und Leidenschaft. Aber wir sind sehr zufrieden, dass wir Meister sind. Es war keine einfache Saison für uns, wir haben lange gekämpft, aber zum Glück haben wir es am Ende geschafft. Jetzt können wir ein bisschen feiern. Wir haben gezeigt, dass wir die beste Mannschaft in Deutschland sind."

Thomas Müller(FC Bayern München): "Wir mussten hart kämpfen, aber das beschreibt auch unsere Saison in letzten Wochen. Unser Kampfgeist ist unabhängig von der Qualität der Truppe enorm. Mit dem Comeback, das wir gestartet haben, und der Art und Weise war es schon eine der emotionalsten Meisterschaften. Dass das belohnt worden ist, erfüllt einen auch mit Stolz."

SV Werder Bremen - FC Bayern München: Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler © imago images / Groothuis/Witters 1/13 Mit seinem 31. Saisontreffer hat Robert Lewandowski den FC Bayern zum Titel geschossen. Neben dem Polen war auch Manuel Neuer im entscheidenden Moment zur Stelle, während ein Offensivtrio unauffällig blieb. Die Noten der Münchner beim Sieg in Bremen. © imago images / Marvin Ibo Güngör 2/13 MANUEL NEUER | Tor | Note: 2 |Hätte vermutlich nicht damit gerechnet, einen halbwegs beschäftigungsreichen Abend zu erleben. Seine Glanzparade bei Osakos Kopfball kurz vor Schluss rettete am Ende die vorzeitige Meisterschaft. © imago images / Cathrin Müller 3/13 BENJAMIN PAVARD | Abwehr | Note: 3 | Nach dem Seitenwechsel schaltete sich der Franzose deutlich mehr ins Offensivspiel ein, bediente aus Abseitsposition Lewandowski zum vermeintlichen 2:0. Hinten mit 75 Prozent an gewonnenen Zweikämpfen stabil. © imago images / Cathrin Müller 4/13 JEROME BOATENG | Abwehr | Note: 2 | Hinten ließ er nichts anbrennen (71,4 Prozent Zweikampfquote), vorne schüttelte der 31-Jährige einen absoluten Sahnepass aus dem Fußgelenk. Lewandowski bedankte sich artig zum 1:0. Starker Auftritt von Boateng. © imago images / Cathrin Müller 5/13 DAVID ALABA | Abwehr | Note: 3 | Auch der Österreicher zeigte – wie gewohnt – eine souveräne Leistung. Wartete mit den meisten Ballaktionen auf und behielt auch in Münchens Unterzahl die Nerven. © imago images / Groothuis/Witters 6/13 ALPHONSO DAVIES | Abwehr | Note: 4,5 | Hatte Glück, dass Osmers einen Tritt gegen Bittencourt nur mit der Gelben Karte ahndete, flog kurz vor Schluss dann doch noch runter (79.). Da half auch sein Sprintrekord (36,51 km/h) nichts. © imago images / Marvin Ibo Güngör 7/13 JOSHUA KIMMICH | Mittelfeld | Note: 3,5 | Eroberte mit Abstand die meisten Bälle aller Akteure (15) und behielt die Ruhe auf der Sechs und später in der Innenverteidigung. © imago images / Marvin Ibo Güngör 8/13 LEON GORETZKA | Mittelfeld | Note: 3 | Erneut mit starker Physis und positiver Zweikampfbilanz unterwegs (60 Prozent). Tauchte erstmals nach drei Spielen diesmal nicht in der Scorerliste auf. Trotzdem: unaufgeregte Vorstellung. © imago images / Poolfoto 9/13 SERGE GNABRY | Mittelfeld | Note: 4,5| Dem Flügelflitzer wollte gegen die alten Kollegen nicht allzu viel gelingen. Wurde nach 82 Minuten durch Hernandez ersetzt. © imago images / Cathrin Müller 10/13 THOMAS MÜLLER | Mittelfeld | Note: 4,5 | Hatte gegen gut organisierte Bremer merklich Probleme, ins Spiel zu finden und war kaum an gefährlichen Szenen beteiligt. Außerdem mit 21 Ballverlusten. © imago images / Poolfoto 11/13 KINGSLEY COMAN | Mittelfeld | Note: 4 | Setzte kaum Nadelstiche, ehe er in der 81. Minute beinahe die Entscheidung besorgt hätte. Kurz zuvor hatte er allerdings seinen Kollegen Davies in Bredouille gebracht, was dessen Platzverweis zur Folge hatte. © imago images / Groothuis/Witters 12/13 ROBERT LEWANDOWSKI | Angriff | Note: 2 | Avancierte abermals zum absoluten X-Faktor der Bayern, da sein Treffer sieg- und meisterbringend war. Sein 31. Saisontor war zudem eines der Kategorie „absolute Weltklasse“. © imago images / Lackovic 13/13 LUCAS HERNANDEZ | Abwehr | Note: ohne Bewertung | Half dabei, den knappen Vorsprung in Unterzahl über die Zeit zu bringen.

Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger gratulieren

Herbert Hainer (Präsident FC Bayern): "Durch die Corona-Krise stand der Fußball vor einer Herausforderung, die wir nicht kannten. Aber ich glaube, der FC Bayern hat es sportlich wie gesellschaftlich gut gemacht. Ich bin wirklich stolz auf diesen Verein. Was Hansi Flick aus der Mannschaft gemacht hat, ist schon klasse. Wir haben alle Möglichkeiten in Pokal und Champions League und ich traue der Mannschaft alles zu. Ich bin da absolut optimistisch und zuversichtlich."

Christian Seifert (DFL-Geschäftsführer): "Gratulation an den FC Bayern zum Gewinn der deutschen Meisterschaft. Die Münchner Mannschaft hat den Titel verteidigt und damit eine angesichts der zwischenzeitlichen Aussetzung des Spielbetriebs sehr spezielle Saison für sich entschieden - vor allem auch dank bemerkenswerter Leistungen in der Rückrunde. Mein Glückwunsch geht auch an den Trainerstab um Hansi Flick und alle Verantwortlichen im Klub."

Rainer Koch (DFB-Vizepräsident): "Der FC Bayern München hat seine Vormachtstellung im deutschen Fußball untermauert. Respekt! Natürlich wird diese Saison vor allem durch die außergewöhnlichen Rahmenbedingungen in Erinnerung bleiben, der sportliche Erfolg für Hansi Flick, sein Team und den ganzen Verein wird dadurch aber keineswegs geschmälert."

Bastian Schweinsteiger (ehemaliger Profi Bayern München): "Jawoll! Glückwunsch zur 8. Meisterschaft in Folge! Großartige Erinnerungen an die ersten drei."

Philipp Lahm (ehemaliger Kapitän Bayern München): "Herzlichen Glückwunsch zum Gewinn der 8. Meisterschaft in Folge! Ihr habt in den letzten Wochen eindrucksvoll gezeigt, warum ihr verdient an der Tabellenspitze steht."

Lothar Matthäus (Sky-Experte): "Bayern ist verdient Meister geworden. Sie haben überragend gespielt, homogen und mit Begeisterung. Es ist absolut so gelaufen wie Hansi Flick sich das vorgestellt hat. Es war wenig zu holen für die Konkurrenten - wenn man überhaupt von Konkurrenten sprechen kann."