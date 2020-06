Bundesliga-Medienrechte-Vergabe 2021 bis 2025: Pressekonferenz im LIVETICKER

Die Rechteausschreibung für die Bundesliga-Medienrechte ist abgeschlossen. Am heutigen Montag wird die DFL nun verkünden, wo Ihr ab der Saison 2021/22 die Bundesliga und 2. Liga im TV live sehen könnt. SPOX begleitet die Verkündung, die gegen 14.30 Uhr zu erwarten ist, im LIVETICKER.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Bundesliga: Medienrechte-Vergabe im Liveticker

Vor dem Start: Klar ist bislang nur, dass es vier verschiedene Livepakete gibt, auf die Medienunternehmen bieten konnten. Das geschah in der Vorwoche. Die Ergebnisse erfahren wir heute. Der Zuschauer wird aber wohl ziemlich sicher wie gehabt mindestens zwei Abonnements brauchen, um alle Spiele der Bundesliga zu sehen. So sieht es das Kartellamt vor.

Vor dem Start: Wo sehen wir ab der Saison 2021/22 die Bundesliga? Das klären wir heute auf der Pressekonferenz in Frankfurt. Wann diese allerdings beginnt, ist noch nicht ganz klar. Zunächst gibt es eine Hauptversammlung aller 36 Profi-Klubs der ersten und zweiten Liga, in der die Ergebnisse der Rechteausschreibung abgesegnet werden müssen. Diese beginnt um 13.30 Uhr. Danach meldet sich dann DFL-Chef Christian Seifert und wir werden dann für Euch auch am Start sein!

Bundesliga: Die Rechtepakete im Überblick

Bundesliga-Rechtepakete 2021-2025

Rechtepaket A B C D E Umfang Sa.: 15:30 Uhr Konferenz Di./Mi.: 20.30 Uhr Konferenz Sa.: 15.30 Uhr Einzelspiele Di./Mi.: 18.30 Uhr Einzel, 20.30 Einzel Relegation: BL vs. 2.BL Sa.: 18.30 Uhr Supercup So.: 15.30, 17.30, 19.30 Fr.: 20.30 Uhr Free-TV live BL: 1., 17., 18. Spieltag 2. BL: 1. Spieltag Relegation BL vs. 2.BL 2.BL vs 3. Liga Spiele 166 170 33 106 9 Konferenzen 35 - - - -

Rechtepakete für die 2. Liga 2021-2025

Rechtepaket F G Umfang Fr. Sa. 13.30 Uhr So. Relegation 2.BL vs. 3. Liga Sa.: 20.30 Uhr (Free- oder Pay-TV) Spiele 275 33 Konferenzen 98 -

In der aktuellen und der Saison 2020/21 gelten noch die bisherigen Verträge. Sky zeigt dabei alle Spiele am Samstag sowie die Bundesliga-Spiele um 15.30 Uhr und 18 Uhr am Sonntag, während zumindest bis Ende der laufenden Saison DAZN und Prime Video die Freitagsspiele Sonntags- und Montagsspiele gezeigt haben sowie die Relegation übertragen werden.

Wie es mit dem entsprechenden Rechtepaket in der Saison 2020/21 weitergeht, ist dagegen nach dem Ausstieg des eigentlichen Rechteinhabers Eurosport noch offen.